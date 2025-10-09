A lakók is egyetértenek a fejlesztésekkel a Fertő tónál

Március 15. óta Barcza Attila miniszteri biztosként felel a Fertő tavi fejlesztés folytatásáért. A politikus legfontosabb feladatának a kinevezésekor azt tekintette, hogy a fejlesztés körül békét és egyetértést teremtsen.

Az élővilág is gazdagabb a Fertő tónál (Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium)

– A kinevezésem után azonnal megindultak a személyes egyeztetések arról, miként folytatódjon a beruházás. Elsőként felkerestük a térség civil, szakmai, természetvédelmi szervezeteit, egyesületeit, illetve hosszas egyeztetéseket folytattunk az érintett szakemberekkel. A fejlesztést korábban élesen bíráló Fertő Tó Barátai Egyesület képviselőivel, vezetőivel többször is találkoztunk – mondta a Magyar Nemzetnek a miniszteri biztos. Ennek eredményeként szeptemberig több mint száz személyes egyeztetést, több tucat helyszíni bejárást bonyolítottak le, majd egy minden részletre kiterjedő írásos konzultáción kérték ki a térségi szakmai szervezetek, idegenforgalmi szereplők véleményét.

– Nagyjából százötven szervezet írásos állásfoglalása és a személyes találkozó eredményeként megszületett az a kiértékelő dokumentum, amelyből egyértelművé vált, hogy

a helyiek leginkább a strand létesítését és a nemzetközi hajókikötő újra indulását sürgetnék.

A strandon a válaszadók nagy része épített medencét is szeretne, emellett zuhanyzók, öltözők, kiszolgáló létesítmények és vendéglátóegységek létesítését is fontosnak tartják – emelte ki a politikus. Barcza elárulta, a már üzemelő északi kikötő melletti vízparti területen egy kutyás strand kialakítását támogatják a helyiek.

– A helyiek és a szakemberek elsöprő többsége támogatta, hogy a tervezett ökopark 12 hektáros összefüggő zöldterületét ösvényekkel, sétautakkal, madármegfigyelő állomással tegyük mindenki számára használhatóvá, látogathatóvá. Ugyanakkor a korábbi tervekben szereplő ökocentrum épületét kevesen támogatnák, ahogyan a szálloda megépítését is elutasította a többség – tette hozzá a miniszteri biztos. Közölte: a válaszok kiértékeléséből összefoglalóan elmondható, hogy a helyiek döntő többsége a strand, a hajókikötő, a parkoló, a fogadótér és a vendéglátó egységek létrehozását tartja a legfontosabbnak.

Az egyeztetéseken nem jelentek meg a beruházás szükségességét firtató hangok, ugyanis mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a térség turisztikai vonzerejét csak egy megújult vízparti központ létrehozásával lehet megteremteni.

– A beruházás kizárólag egy évtizedekkel korábban mesterségesen, iszapfeltöltéssel létrehozott szárazulaton zajlik, nem érint természetvédelmi szempontból értékes élőhelyeket. Egy mindig is turisztikai célra használt terület rehabilitációja, fejlesztése történik a területen – húzta alá a politikus. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a fejlesztés eredményeként a térség turisztikai szempontból fel tudja venni a versenyt a Fertő tó osztrák üdülőtelepeivel. A politikai támadásokkal kapcsolatban Barcza azt mondta: