Rendkívüli

Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 millió forintot igényelnek az emberek – kövesse nálunk élőben a kormányinfót! + videó

zöldterületkonzultációökoparkszervezet

A lakók is egyetértenek a fejlesztésekkel a Fertő tónál

Barcza Attila miniszteri biztosként a Fertő tavi fejlesztés folytatásáért felel, és célul tűzte ki, hogy békét és egyetértést teremtsen a beruházás körül. Mint lapunknak elmondta, az elmúlt hónapokban több mint száz egyeztetés és helyszíni bejárás zajlott le, amelyek eredményeként világossá vált: a helyiek leginkább a strand és a nemzetközi hajókikötő megújítását, valamint a térség turisztikai vonzerejének növelését támogatják.

Gábor Márton
2025. 10. 09. 8:55
default Fotó: Építési és közlekedési Minisztérium
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Március 15. óta Barcza Attila miniszteri biztosként felel a Fertő tavi fejlesztés folytatásáért. A politikus legfontosabb feladatának a kinevezésekor azt tekintette, hogy a fejlesztés körül békét és egyetértést teremtsen.

Az élővilág is gazdagabb a Fertő tónál (Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium)

– A kinevezésem után azonnal megindultak a személyes egyeztetések arról, miként folytatódjon a beruházás. Elsőként felkerestük a térség civil, szakmai, természetvédelmi szervezeteit, egyesületeit, illetve hosszas egyeztetéseket folytattunk az érintett szakemberekkel. A fejlesztést korábban élesen bíráló Fertő Tó Barátai Egyesület képviselőivel, vezetőivel többször is találkoztunk – mondta a Magyar Nemzetnek a miniszteri biztos. Ennek eredményeként szeptemberig több mint száz személyes egyeztetést, több tucat helyszíni bejárást bonyolítottak le, majd egy minden részletre kiterjedő írásos konzultáción kérték ki a térségi szakmai szervezetek, idegenforgalmi szereplők véleményét.

– Nagyjából százötven szervezet írásos állásfoglalása és a személyes találkozó eredményeként megszületett az a kiértékelő dokumentum, amelyből egyértelművé vált, hogy

a helyiek leginkább a strand létesítését és a nemzetközi hajókikötő újra indulását sürgetnék.

A strandon a válaszadók nagy része épített medencét is szeretne, emellett zuhanyzók, öltözők, kiszolgáló létesítmények és vendéglátóegységek létesítését is fontosnak tartják – emelte ki a politikus. Barcza elárulta, a már üzemelő északi kikötő melletti vízparti területen egy kutyás strand kialakítását támogatják a helyiek.

– A helyiek és a szakemberek elsöprő többsége támogatta, hogy a tervezett ökopark 12 hektáros összefüggő zöldterületét ösvényekkel, sétautakkal, madármegfigyelő állomással tegyük mindenki számára használhatóvá, látogathatóvá. Ugyanakkor a korábbi tervekben szereplő ökocentrum épületét kevesen támogatnák, ahogyan a szálloda megépítését is elutasította a többség – tette hozzá a miniszteri biztos. Közölte: a válaszok kiértékeléséből összefoglalóan elmondható, hogy a helyiek döntő többsége a strand, a hajókikötő, a parkoló, a fogadótér és a vendéglátó egységek létrehozását tartja a legfontosabbnak.

Az egyeztetéseken nem jelentek meg a beruházás szükségességét firtató hangok, ugyanis mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a térség turisztikai vonzerejét csak egy megújult vízparti központ létrehozásával lehet megteremteni.

– A beruházás kizárólag egy évtizedekkel korábban mesterségesen, iszapfeltöltéssel létrehozott szárazulaton zajlik, nem érint természetvédelmi szempontból értékes élőhelyeket. Egy mindig is turisztikai célra használt terület rehabilitációja, fejlesztése történik a területen – húzta alá a politikus. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a fejlesztés eredményeként a térség turisztikai szempontból fel tudja venni a versenyt a Fertő tó osztrák üdülőtelepeivel. A politikai támadásokkal kapcsolatban Barcza azt mondta:

– Fontosnak tartottam, hogy a korábbi ellenzőkkel is zöldágra vergődjünk, ezért velük is többször átbeszéltük a lehetőségeket, és úgy érzem, közeledtek az álláspontok. Hiszem, hogy mindannyiunk közös érdeke, hogy elkészüljön a fejlesztés.

Strand, hajókikötő, parkoló, fogadótér és vendéglátó egységek létesülnek a Fertő tónál (Fotó: Tamas Griechisch)

Az ellenzéki média aktív támogatásával évek óta álhírekkel, csúsztatásokkal, hazugságokkal és hathatós osztrák támogatással igyekeznek ellehetetleníteni a fejlesztést a Fertő tó magyar oldalán.

– Kreált és valótlan környezetvédelmi indokokkal minden fórumon megtámadták és feljelentették a beruházást. Ezek kivétel nélkül mind megalapozatlan rágalmak voltak, hiszen a fejlesztés egy mindig is turisztikai célra használt területen zajlik – tette egyértelművé a politikus. Kifejtette: a rágalmak megalapozatlanságát az is alátámasztja, hogy hazánkban egyedülálló módon a kezdetektől szigorú ökológiai monitoring kíséri a beruházást, vagyis szakemberek pontosan dokumentálják az élővilágban bekövetkező változásokat.

Az eredmények pozitív változásokról számolnak be, az új vizes élőhelyeknek is köszönhetően a terület élővilága gazdagabb, mint amilyen a korábbi, korszerűtlen, balkáni állapotokat tükröző vízitelepen volt

– jegyezte meg Barcza Attila.

Borítókép: Fertő tó (Forrás: Építési és Közlekedési Minisztérium)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu