Jókora zakóval tért vissza a női elitbe a sorozat korábbi győztese

Visszatért a méltó helyére a Sopron Basket. Az utóbbi két évtized legeredményesebb magyar női kosárlabdacsapata a húszas években csak tavaly nem végzett a bajnokságban az élen, és állandó tagja volt Európa elitjének, az Euroligának. Olyannyira, hogy többször is bekerült a négyes döntőbe, 2018-ban ezüstérmes lett, 2022-ben pedig egyedüli magyar klubként meg is nyerte a sorozatot! Két éve a gazdasági nehézségek miatt be kellett húzni a féket, a soproniak átmenetileg eltűntek a nemzetközi porondról, ám az idén tavasszal visszahódították a bajnoki serleget a Diósgyőrtől, alanyi jogon ismét felkerültek felkerültek az Euroliga főtáblájára.

A francia csapat a palánkok alatt is a Sopron Basket fölé emelkedett Fotó: fiba.com

Az elvárás ugyan most nem a döntő mezőnyébe kerülés, hiszen a nyári átalakulás után még javában zajlik a csapatépítés, ám a csoportkör kezdetekor erről még korai is beszélni, Gáspár Dávid vezetőedző és a stábja lépésről lépésre haladva nem tekint tovább az éppen soros ellenfélnél.

Szerdán este ez a Flammes Carolo Basket volt, amely nincs csúcsformában, amit jelez az is, hogy két vereséggel kezdte el a francia bajnokságot, ezzel szemben a magyar csapat megnyerte az első három meccsét.

A Carolo fizikálisan ránézésre is erősebb, magasságban és testsúlyban is felülmúlja a Sopront, és ez már az első percekben is éreztette a hatását. Elsősorban a palánk alatti játékkal elhúzott hat ponttal, a házigazdák viszont nemigen találták a ritmust.

A Sopron alig talált a gyűrűbe

A franciák folyamatosan szedték a támadó lepattanókat, amelyekkel rendre második vagy harmadik esélyeket is szereztek maguknak, szerencsére a dobások pontosságával viszont hadilábon álltak. Sajnos a magyar bajnok a játék egyik elemében sem nyújtott elfogadhatót, és öt perc eltelével 12-2-re vezettek a vendégek. Jelena Brooks öt pontjával került közelebb a Sopron, amely végre elkapta a fonalat, de a védekezésben elkövetett hibák miatt nem tudta utolérni a franciákat, és hárompontos hátránnyal ért véget az első negyed.

A Sopron Basketből csak Jelena Brooks nyújtott elfogadható teljesítményt Fotó: fiba.com

A második elején a hazai csapat újabb eladott labdákkal könnyítette meg ellenfele dolgát, amely ráadásul több triplát is elhelyezett a gyűrűben, és tíz pont fölé vitte az előnyét. Hibás passzok, kihagyott ziccerek jellemezték a soproniak támadásait, a Carolo viszont kívülről és a palánk alól is gyűjtögette a pontjait, és a 16. percben már 36-18-ra vezetett.

Igen alacsony színvonalon zajlott a mérkőzés. A nagyszünetben 42-27-et mutatott az eredményjelző, és a Sopronnak nagyot kellett volna javulnia a fordításhoz. Sajnos ez nem következett be, Gáspár Dávidnak már másfél perc elteltével időt kellett kérnie.

Akadtak szép pillanatai a magyar bajnoknak, de roppant gyermeteg hibái is, fájóan pontatlanul dobtak a játékosai, és így esélyük sem nyílt már a győzelem megszerzésére, csak a minél kisebb különbségű vereség maradt meg célnak. Végül ez sem jött össze, a franciák 82-54-re nyertek, jellemző, hogy a 14 pontos Jelena Brookson kívül senki sem jutott tíz pont fölé.