  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Jókora zakóval tért vissza a női elitbe a sorozat korábbi győztese
Sopron Basketnői kosárlabdaEuroliga

Jókora zakóval tért vissza a női elitbe a sorozat korábbi győztese

Megkezdődtek a nemzetközi sorozatok az európai kosárlabdában. Két év kihagyást követően tért vissza a Sopron Basket az Euroligába, és hazai pályán gyenge teljesítményt nyújtva 82-54-re kikapott a francia Flammes Carolo Baskettől.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 19:55
A Sopron Basket a női kosárlabda Euroliga rajtján a francia Flammes Carolo Basketet fogadta, és hazai pályán súlyos vereséget szenvedett. Fotó: MTI/Tóth Zsombor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Visszatért a méltó helyére a Sopron Basket. Az utóbbi két évtized legeredményesebb magyar női kosárlabdacsapata a húszas években csak tavaly nem végzett a bajnokságban az élen, és állandó tagja volt Európa elitjének, az Euroligának. Olyannyira, hogy többször is bekerült a négyes döntőbe, 2018-ban ezüstérmes lett, 2022-ben pedig egyedüli magyar klubként meg is nyerte a sorozatot! Két éve a gazdasági nehézségek miatt be kellett húzni a féket, a soproniak átmenetileg eltűntek a nemzetközi porondról, ám az idén tavasszal visszahódították a bajnoki serleget a Diósgyőrtől, alanyi jogon ismét felkerültek felkerültek az Euroliga főtáblájára

A francia csapat a palánkok alatt is a Sopron Basket fölé emelkedett
A francia csapat a palánkok alatt is a Sopron Basket fölé emelkedett  Fotó: fiba.com 

Az elvárás ugyan most nem a döntő mezőnyébe kerülés, hiszen a nyári átalakulás után még javában zajlik a csapatépítés, ám a csoportkör kezdetekor erről még korai is beszélni, Gáspár Dávid vezetőedző és a stábja lépésről lépésre haladva nem tekint tovább az éppen soros ellenfélnél. 

Szerdán este ez a Flammes Carolo Basket volt, amely nincs csúcsformában, amit jelez az is, hogy két vereséggel kezdte el a francia bajnokságot, ezzel szemben a magyar csapat megnyerte az első három meccsét.

A Carolo fizikálisan ránézésre is erősebb, magasságban és testsúlyban is felülmúlja a Sopront, és ez már az első percekben is éreztette a hatását. Elsősorban a palánk alatti játékkal elhúzott hat ponttal, a házigazdák viszont nemigen találták a ritmust.

A Sopron alig talált a gyűrűbe

A franciák folyamatosan szedték a támadó lepattanókat, amelyekkel rendre második vagy harmadik esélyeket is szereztek maguknak, szerencsére a dobások pontosságával viszont hadilábon álltak. Sajnos a magyar bajnok a játék egyik elemében sem nyújtott elfogadhatót, és öt perc eltelével 12-2-re vezettek a vendégek. Jelena Brooks öt pontjával került közelebb a Sopron, amely végre elkapta a fonalat, de a védekezésben elkövetett hibák miatt nem tudta utolérni a franciákat, és hárompontos hátránnyal ért véget az első negyed.

A Sopron Basketből csak Jelena Brooks nyújtott elfogadható teljesítményt
A Sopron Basketből csak Jelena Brooks nyújtott elfogadható teljesítményt  Fotó: fiba.com

A második elején a hazai csapat újabb eladott labdákkal könnyítette meg ellenfele dolgát, amely ráadásul több triplát is elhelyezett a gyűrűben, és tíz pont fölé vitte az előnyét. Hibás passzok, kihagyott ziccerek jellemezték a soproniak támadásait, a Carolo viszont kívülről és a palánk alól is gyűjtögette a pontjait, és a 16. percben már 36-18-ra vezetett. 

Igen alacsony színvonalon zajlott a mérkőzés. A nagyszünetben 42-27-et mutatott az eredményjelző, és a Sopronnak nagyot kellett volna javulnia a fordításhoz. Sajnos ez nem következett be, Gáspár Dávidnak már másfél perc elteltével időt kellett kérnie.

Akadtak szép pillanatai a magyar bajnoknak, de roppant gyermeteg hibái is, fájóan pontatlanul dobtak a játékosai, és így esélyük sem nyílt már a győzelem megszerzésére, csak a minél kisebb különbségű vereség maradt meg célnak. Végül ez sem jött össze, a franciák 82-54-re nyertek, jellemző, hogy a 14 pontos Jelena Brookson kívül senki sem jutott tíz pont fölé.

Euroliga, B csoport, 1. forduló: Sopron Basket–Flammes Carolo Basket (francia) 54-82 (16-19, 11-23, 12-19, 15-21)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Pósa Karcsi szösszenete

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb posztja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.