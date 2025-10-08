Rendkívüli

Színjátékra készül a Tisza, megbundázhatják az előválasztást is

  Harapni akar a Sopron, kemény feladat előtt a Diósgyőr az Euroliga-nyitányán
Harapni akar a Sopron, kemény feladat előtt a Diósgyőr az Euroliga-nyitányán

A héten mindkét magyar csapat megkezdi a küzdelmeket a női kosárlabda legszínvonalasabb kupasorozatában. A bajnoki címvédő Sopron ellenfele hazai pályán a francia francia Flammes Carolo Basket lesz, Gáspár Dávid formálódó együttese a magyar bajnokságban elért győzelmek után most az első komolyabb erőpróba elé néz az Euroliga csoportkörében. A tavalyi NB I-es szezonban ezüstérmes Diósgyőr a sorozat egyik nagy esélyese, a török Fenerbache ellen próbálja felvenni a kesztyűt a DVTK Arénában.

2025. 10. 08. 5:25
Forrás: Tóth Zsombor/Sopron Basket
A női kosárlabda Euroligában szereplő mindkét magyar együttes kirobbanó formában jászik, a Sopron és a Diósgyőr is százszázalékos eddig a magyar bajnokságban. A soproniak két győztes mérkőzés (Vasas, Cegléd) után a harmadik bajnoki találkozójukon sem találtak legyőzőre. Gáspár Dávid együttese a második és harmadik játékrészben összesen harminchét ponttal múlta felül a Dávid Kornél KA együttesét. A Sopron játékosai eddig remekelnek a távoli dobások terén, a Cegléd elleni győzelem során 19 hárompontost süllyesztettek el az ellenfél gyűrűjébe. A sárga-zöldek csütörtök este az Euroliga nyitófordulójában a francia Flammes Carolo Basket ellen lépnek majd pályára, ami már jóval nehezebb feladatnak ígérkezik a címvédőnek.

A Sopron Basket hazai pályán győzelemre törne az Euroliga első meccsén.
A Sopron Basket hazai pályán győzelemre törne az Euroliga első meccsén. Fotó: Tóth Zsombor/Sopron Basket

A Sopron a fiatalokra is ügyelne az Euroliga mellett

A tavalyi szezonban bajnoki címet nyerő alakulatnak a legtöbb alapembere maradt Sopronban. A maghoz tartozó Brooks Jelena, a sérülésből lábadozó Papp Klaudia, Böröndy Vivien, Zala Friskovec, és Sitku Zsuzsanna mellé érkezett még a Soproni Darazsak Sportakadémiáról Jovana Jevtovic és a bajnokságban remekül bemutatkozó Sinka-Pálinkás Szofi. Az igazi erősítés a Besiktas csapatától érkezett és egy súlyos sérülésből felépülő Nika Mühl és a Washington Egyetemről érkezett erőcsatár Tara Wallack lehet az új idényben.

– A csapatépítés még javában zajlik, hiszen az új játékosok mellett a keretben több, nemzetközi szinten még tapasztalatlan fiatal van, akik keményen edzenek és kiváló a hozzáállásuk. Az eredményességet szem előtt tartva szeretnénk az ifjabb és rutintalanabb játékosok képzését is figyelembe venni, ami nem könnyű feladat. Mi szeretnénk hűek maradni az identitásunkhoz és győztes kultúrához, ami hosszú évek óta jellemzi a Sopront – nyilatkozta lapunknak a vezetőedző Gáspár Dávid, aki hangsúlyozta, hogy a befektetett munkában hisznek, és ha ehhez az utóbbi szezonok eredményessége is társul, akkor ők már nagyon elégedettek lesznek. A kiváló szezonkezdet ellenére soproniak trénere kiemelte, hogy a földön kell járniuk, és a jó dolgok mellett fejleszteniük kell a hiányosságaikat is. 

A magyar bajnoki címvédő a nyáron alaposan megerősített és a magyar válogatott Juhász Dorkát is a soraiban tudó török Galatasaray mellett a rendkívül veszélyesnek tűnő olasz Beretta Famila Schio csapatával is egy csoportba került az Euroligában. A szerdai ellenfél a francia Flammes Carolo Basket sem ígérkezik könnyű menetnek, bár a hazai pálya miatt esélyesebbnek tűnik a Sopron. Gáspár Dávid szerint nincsenek eredménykényszerben, de nagyon eltökélten állnak a mérkőzés elé, mindent meg fognak tenni a győzelemért. 

A Sopron edzője Gáspár Dávid szerint nagyon fontos lesz a taktika az első Euroliga meccsükön.
A Sopron edzője Gáspár Dávid szerint nagyon fontos lesz a taktika az első Euroliga meccsükön. Fotó: Tóth Zsombor/Sopron Basket

Fontos lesz a veterán klasszis Brooks Jelena és a szlovén válogatott ásza, Zala Friskovec jó játéka, de az olyan új igazolásokon is rengeteg múlhat, mint a horvát Nika Mühl és a kanadai Tara Wallack is. A franciáknál a 196 cm magas amerikai center Liz Dixon és Tiffany Clarke kettőse mellett az amerikai egyetemi bajnokságból (NCAA) érkező Tenin Magassa is sok gondot okozhat a soproniaknak.

– Nika Mühl kiváló játékos, de még nincs százázalékos állapotban egy korábbi sérülése miatt, de szerencsére már megfelelő ütemben gyógyulgat, lépcsőzetesen próbáljuk beépíteni a csapatba. Tara Wallack az amerikai kosárlabdakultúrából érkezett hozzánk, ezért még neki is szoknia kell az európai kosárlabdát és a játékrendszerünket. Nagy potenciál van benne, de még nem érett játékos. 

A Carolo kiválóan szedi a támadó lepattanókat, erre is ügyelni kell, Sajnos a fizikumot nem mindig lehet ellensúlyozni a kosárlabdában, de mi minden egyes labdára úgy fogunk rárepülni, mint légy a döghúsra

 – fejezte ki csapata eltökéltségét a mérkőzés előtt Gáspár Dávid.

A Diósgyőr nehéz feladat előtt

A Sopron mellett a Diósgyőr is megkezdi a szereplését az Euroligában, igaz, a miskolciak egy nappal később lépnek csak pályára. Nem túlzás kijelenteni, hogy a piros-fehérek a sportág igazi óriásaival találkoznak majd ősszel, akik nemcsak hazájukban, hanem a kontinensen is a legendás klubok közé tartoznak. Az előző Euroliga négyesdöntőjének (Final Four) két résztvevője a kétszeres Euroliga-győztes török Fenerbahçe és a spanyol Valencia is egy csoportban szerepel a magyar bajnokság ezüstérmesével, elsőként a világsztárokkal érkező török együttes lép pályára a DVTK Arénában. Diósgyőrből olyan meghatározó játékosok távoztak, mint Kaila Charles (Reyer Venezia, Olaszország), Milica Jovanovic (Maccabi Bnot Ashdod, Izrael), vagy Ana Tadic (Nika Luzales, Oroszország).

A Diósgyőr vezetőedzője Völgyi Péter nehéz feladat előtt áll csapatával az Euroliga nyitányán.
A Diósgyőr vezetőedzője Völgyi Péter nehéz feladat előtt áll csapatával az Euroliga nyitányán. Fotó: DVTK HUNTHERM 

– Tavaly öt légiósunk volt, idén szerettük volna ezt négyre csökkenteni. Tavaly teljesen más volt a rotációnk a bajnokságban mint az Euroligában, ez nem volt szerencsés, így inkább ezen az úton indultunk el. Kaila Charles helyére Bach Boglárka érkezett, és sajnos az amerikai női profiliga rájátszása picit áthúzta a számításainkat. A Phoenix eljutott a WNBA-döntőjébe, így a náluk is játszó Kathryn Westbeld nem tud itt lenni velünk az első Euroliga-meccsünkön, ami megnehezíti a dolgunkat a törökök ellen. Most viszont így próbáljuk megoldani ezt a nehéz feladatot – mondta el a Diósgyőr edzője Völgyi Péter. Fenerbahçe az idei szezonban is toronymagas esélyese az Euroligának, mivel a kétszer is a sorozat legjobbjának (MVP) választott Emma Meesseman mellett Jonquel Jones, Megan Gustafson, Iliana Rupert és Dominique Malonga is extraklasszis kategóriába tartozik a törököknél, bár közülük sokan csak később csatlakoznak a Fenerbache keretéhez.

– A magas játékosaik is jól egyeznek, a palánk alatt is keményen játszanak, és tudnak hárompontosokat is dobni. Minden posztra klasszisaik vannak, ráadásul az összeszokottság is mellettük szól. Az irányító Julie Allemand és Emma Meesseman semlegesítése lesz az elsődleges feladatunk.

 Nincs jobb szó rá, hazai pályán picit meg kell kergetnünk őket, remélem, fogjuk bírni ezt negyven percen keresztül. Ha ők a saját ritmusukban tudnak játszani, akkor nem lehetünk sikeresek. Nagyon hatékonynak kell lennünk támadóoldalon, a kizárások mellett meg kell próbálnunk szétbontani az ellenfelünk játékát, más esélyünk nem lehet 

– fejtette ki Völgyi Péter, aki még hozzátette, hogy már nagyon várta a lapzártánk után véget érő vb-selejtező csoportok sorsolását, ahol kiderült, hogy kik lesznek a magyar csapat csoportellenfelei a márciusi világbajnoki selejtezőkön.

Női Euroliga, B csoport, 1. forduló: 

Sopron Basket-Carolo Basket (francia) szerda 18.00, 

DVTK HUNTHERM-Fenerbahce (török) csütörtök 18.00

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

