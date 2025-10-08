Harapni akar a Sopron, kemény feladat előtt a Diósgyőr az Euroliga-nyitányán

A női kosárlabda Euroligában szereplő mindkét magyar együttes kirobbanó formában jászik, a Sopron és a Diósgyőr is százszázalékos eddig a magyar bajnokságban. A soproniak két győztes mérkőzés (Vasas, Cegléd) után a harmadik bajnoki találkozójukon sem találtak legyőzőre. Gáspár Dávid együttese a második és harmadik játékrészben összesen harminchét ponttal múlta felül a Dávid Kornél KA együttesét. A Sopron játékosai eddig remekelnek a távoli dobások terén, a Cegléd elleni győzelem során 19 hárompontost süllyesztettek el az ellenfél gyűrűjébe. A sárga-zöldek csütörtök este az Euroliga nyitófordulójában a francia Flammes Carolo Basket ellen lépnek majd pályára, ami már jóval nehezebb feladatnak ígérkezik a címvédőnek.

A Sopron Basket hazai pályán győzelemre törne az Euroliga első meccsén. Fotó: Tóth Zsombor/Sopron Basket

A Sopron a fiatalokra is ügyelne az Euroliga mellett

A tavalyi szezonban bajnoki címet nyerő alakulatnak a legtöbb alapembere maradt Sopronban. A maghoz tartozó Brooks Jelena, a sérülésből lábadozó Papp Klaudia, Böröndy Vivien, Zala Friskovec, és Sitku Zsuzsanna mellé érkezett még a Soproni Darazsak Sportakadémiáról Jovana Jevtovic és a bajnokságban remekül bemutatkozó Sinka-Pálinkás Szofi. Az igazi erősítés a Besiktas csapatától érkezett és egy súlyos sérülésből felépülő Nika Mühl és a Washington Egyetemről érkezett erőcsatár Tara Wallack lehet az új idényben.

– A csapatépítés még javában zajlik, hiszen az új játékosok mellett a keretben több, nemzetközi szinten még tapasztalatlan fiatal van, akik keményen edzenek és kiváló a hozzáállásuk. Az eredményességet szem előtt tartva szeretnénk az ifjabb és rutintalanabb játékosok képzését is figyelembe venni, ami nem könnyű feladat. Mi szeretnénk hűek maradni az identitásunkhoz és győztes kultúrához, ami hosszú évek óta jellemzi a Sopront – nyilatkozta lapunknak a vezetőedző Gáspár Dávid, aki hangsúlyozta, hogy a befektetett munkában hisznek, és ha ehhez az utóbbi szezonok eredményessége is társul, akkor ők már nagyon elégedettek lesznek. A kiváló szezonkezdet ellenére soproniak trénere kiemelte, hogy a földön kell járniuk, és a jó dolgok mellett fejleszteniük kell a hiányosságaikat is.