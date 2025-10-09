Nagyra nőtt játékautóvá és guruló fémszoborrá változtatták az új Mercedest

Los Angelesben, az autórajongók játszóterévé alakított „Race Service” központban mutatták be a Hot Wheels és a Mercedes-Benz közös projektjét, az óriási játékautóvá változtatott új Mercedes-Benz CLA-t.

Fotó: Mercedes-Benz

Az elegáns kompakt szedánt klasszikus Hot Wheels stílusban alakították át képzeletbeli szupersportautóvá: az élénk színekre festett tanulmányautó eltúlzott diffúzorokat, hatalmas szpojlereket, látványos felniket és egyéb ütős részleteket kapott.

Fotó: Mercedes-Benz

Olyan lett a CLA, mintha a gyermeki képzelet alkotta volna meg, amelyben az autó nem csupán közlekedési eszköz, hanem az álmodozás tárgya is. A narancs, rózsaszín és kék árnyalatok a Hot Wheels esztétikáját tükrözik, míg a túlméretezett lángok az 1980-as évek retro-futurisztikus popkultúráját idézik fel.

Fotó: Mercedes-Benz

Természetesen a kiállított tanulmányból megvásárolható Hot Wheels kisautó is készül, amely 2026 tavaszán kerül majd forgalomba.

Fotó: Mercedes-Benz

De nem ez az egyetlen különleges CLA, amit a Mercedes mostanában megalkotott. A német gyártó a 2025-ös League of Legends világbajnokságra készítette el a League of Legends Mercedes-Benz CLA-t, amely sokkal inkább művészeti alkotás, mint működő autó.

Fotó: Mercedes-Benz / Clemens Ascher

A videójáték kiadójával, a Riot Gamesszel közösen a Mercedes egy egyedi ruhát tervezett a szedánra, amelyet a világbajnokság új fődíjserlege ihletett.

Fotó: Mercedes-Benz / Clemens Ascher / Mercedes-Benz

A műalkotás ezüst króm felülete, kék zafírjai és arany díszítőelemei a serleg, a Summoner’s Cup dizájnját tükrözik.

Fotó: Mercedes-Benz / Clemens Ascher / Mercedes-Benz

Úgy tisztelgett a torna, valamint a League of Legends, és a játékhoz kapcsolódó közösségek előtt a Mercedes, hogy a műalkotás küszöbjeibe és lökhárítóiba belegravírozta a 2011 és 2024 közötti világbajnokságok győztes csapatainak neveit.

Fotó: Mercedes-Benz / Clemens Ascher / Mercedes-Benz

A 2025-ös League of Legends világbajnokságot október 14. és november 9. között rendezik meg három kínai városban, Pekingben, Sanghajban és Csengtuban. A Mercedes hivatalos autós partnerként kap szerepet a nagyszabású e-sport rendezvényen.

