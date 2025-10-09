Győzött a józan ész – nincs olyan, hogy vegán burger

Végre egy döntés Brüsszelből, amely nem a valóság kifordítását, hanem annak helyreállítását, a józan észt szolgálja. Az Európai Parlament október 8-án elfogadott javaslata — 355 igen 247 ellenében — megtiltaná, hogy növényi eredetű termékeket burgernek, steaknek vagy kolbásznak nevezzenek. A döntés még nem végleges, de a kérdés napirendre került, és várhatóan lesz belőle jogszabály is hamarosan. A vegán burger nevét hamarosan elfelejthetjük.

A burger az húsból és nem valamiféle növényi alapanyagból készül, végre eldőlt, nincs vegán burger (Fotó: Pexels)

Vegán burger, növényi kolbász, és a dollármillárdok

Az elmúlt években a húsmentes élelmiszeripar termékfejlesztése afelé vette az irányt, hogy mindenféle tradicionális hústerméket előállítson, ezeket húsipari elnevezésekkel hozza forgalomba és keres rajta szépen. A növényi alapú és húspótló élelmiszerek piaca az elmúlt években dinamikusan bővült világszerte. A globális növényi alapú húspiac értéke becslések szerint:

2024-ben mintegy 9,5–17 milliárd dollár között mozgott,

ám 2030-ra elérheti a 60–70 milliárd dollárt,

éves szinten 15–22 százalékos növekedési ütemmel.

Kétségtelenül óriási potenciál van tehát az iparágban, számos nagy élelmiszeripari szereplő, mint például a Nestlé is a terület vezető szereplője. A teljes vegán élelmiszeripar – beleértve a növényi tejtermékeket, szószokat és készételeket – 2024-ben csaknem 20 milliárd dollárt ért, és 2033-ra akár 100 milliárd dollár fölé nőhet.

Európában a növényi alapú húspótlók piaca 2023-ban 2,1 milliárd dollár volt, 2025-ben várhatóan eléri a 3,5 milliárd, majd 2030–2033 között a 9–10 milliárd dollárt. Az európai piacon különösen Németország, Hollandia és az Egyesült Királyság számít innovációs központnak és vezető fogyasztónak és a növényi fehérjealapú termékek terén.

Miért akadtak ki az európai gazdák?

A vita azért alakult ki, mert idővel ezek a vegán termékek egyre jobban kezdtek hasonlítani a valódi húshoz, formában és ízben is, pedig nem voltak azok. A fogyasztókat ez sok esetben megtévesztette: a csomagoláson apró betűvel szerepelt a „100% növényi” jelzés, de a nagy betűs szó hívószó, ami valóban szemet szúrt, az mégis a burger vagy kolbász volt. A gazdák felháborodása jogosnak tűnik, hiszen ami nem hús, azt egyértelműen jelezni kellene. A témát főként konzervatív képviselők vitték a EP elé, akik a paraszti munka tisztelete, a mezőgazdaság és a hagyományos élelmiszerkultúra mellett emelték fel a szavukat. A nyár folyamán tizenkét országból álló csoport, köztük hazánk is napirenden tartotta a témát, mert a közös álláspont szerint a növényi alapú élelmiszereket nagyon gyakran a hús, tojás, méz, hal és az ezekből készült termékek nevével jelölik. A kezdeményezést Csehország, Ausztria, Magyarország, Olaszország és Szlovákia vezette akkor, Franciaország, Írország, Málta, Spanyolország, Portugália, Románia és Luxemburg támogatásával.

