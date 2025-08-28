Vegánok demonstrálnak holnap a fővárosi állatkertnél, nem tetszik nekik az Állatkertek éjszakája

Nem az első eset, hogy az Állatkertek éjszakája népszerű rendezvény kapcsán tartanak demonstrációt. A Hungarian Animal Rights Corps vegán aktivistákból álló csoport nem riad vissza a durva, trágár szavakkal tarkított performanszoktól sem, legutóbb a Balatonnál rendeztek tüntetést, ahol hús‑vér emberek véresre festve, halászhálókba bugyolálva vergődtek a parton.

A közönséget a „Ne ba...tasd a halakat se, légy vegán” mondásukkal traktálták akkor.

Ez a csoport a pénteken este a fővárosi állatkert népszerű programja, az Állatkertek éjszakája előtt tart demonstrációt. Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat-és Növénykert szóvivője lapunknak elmondta: a csoport korábban is tartott demonstrációt, mivel bejelentett tüntetésről van szó, tiszteletben tartják a jogaikat, a rendőrség pedig teszi a dolgát, ha beavatkozásra lenne szükség.

A vegán csoport azzal a hívószóval tiltakozik, hogy az állatkert egyenlő a börtönnel és azzal sem értenek egyet, hogy az állatkertek hatékonyan részt vesznek a fajfenntartásban. Honlapukon azt írják: hazánkban a legtöbb állatkert önkormányzati fenntartású, közhasznú nonprofit kft.-ként működik. Utóbbiak az önkormányzati, állami támogatásokon túl továbbra is a jegybevételektől függnek. Ennek magasan tartása érdekében olyan népszerű, „szeretem” állatokat kell tartaniuk és bemutatniuk, amelyek minél nagyobb számú látogatót vonzanak. A „népszerűség” és a veszélyeztetettség azonban nem jár automatikusan egymással kéz a kézben.

Magyarországon ritka, hogy állatvédelmi csoportok az állatkertek ellen szólalnak fel, többnyire a szilveszteri tűzijáték vagy éppen a cirkuszban lévő állatok szereplése váltja ki a „népharagot”.

A kormány által készített állatvédelmi kérdőívet 262 772-en töltötték ki 2021-ben. A pirotechnikai eszközök használatának szigorítását több mint 91 százalék tartotta fontosnak. A cirkuszi vadállatok szerepeltetését 86 százalék tartotta problémásnak, megjegyezve: az állatok bemutatására viszont megfelelők az állatkertek, hiszen megfelelő körülmények között tartják ott az állatokat.