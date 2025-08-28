Állatkertek éjszakájafővárosi állatkertvegánpropaganda

Vegánok demonstrálnak holnap a fővárosi állatkertnél, nem tetszik nekik az Állatkertek éjszakája

Akcióba lendültek a vegánok Budapesten. A csoport augusztus elején Tihanyban tartott véres performanszot a halak jogaiért, most az Állatkertek éjszakája nem tetszik nekik.

Nagy Orsolya
2025. 08. 28. 15:08
Nem az első eset, hogy az Állatkertek éjszakája népszerű rendezvény kapcsán tartanak demonstrációt. A Hungarian Animal Rights Corps vegán aktivistákból álló csoport nem riad vissza a durva, trágár szavakkal tarkított performanszoktól sem, legutóbb a Balatonnál rendeztek tüntetést, ahol hús‑vér emberek véresre festve, halászhálókba bugyolálva vergődtek a parton. 

A közönséget a „Ne ba...tasd a halakat se, légy vegán” mondásukkal traktálták akkor.

Ez a csoport a pénteken este a fővárosi állatkert népszerű programja, az Állatkertek éjszakája előtt tart demonstrációt. Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat-és Növénykert szóvivője lapunknak elmondta: a csoport korábban is tartott demonstrációt, mivel bejelentett tüntetésről van szó, tiszteletben tartják a jogaikat, a rendőrség pedig teszi a dolgát, ha beavatkozásra lenne szükség. 

A vegán csoport azzal a hívószóval tiltakozik, hogy az állatkert egyenlő a börtönnel és azzal sem értenek egyet, hogy az állatkertek hatékonyan részt vesznek a fajfenntartásban. Honlapukon azt írják: hazánkban a legtöbb állatkert önkormányzati fenntartású, közhasznú nonprofit kft.-ként működik. Utóbbiak az önkormányzati, állami támogatásokon túl továbbra is a jegybevételektől függnek. Ennek magasan tartása érdekében olyan népszerű, „szeretem” állatokat kell tartaniuk és bemutatniuk, amelyek minél nagyobb számú látogatót vonzanak. A „népszerűség” és a veszélyeztetettség azonban nem jár automatikusan egymással kéz a kézben.

Magyarországon ritka, hogy állatvédelmi csoportok az állatkertek ellen szólalnak fel, többnyire a szilveszteri tűzijáték vagy éppen a cirkuszban lévő állatok szereplése váltja ki a „népharagot”. 

A kormány által készített állatvédelmi kérdőívet 262 772-en töltötték ki 2021-ben. A  pirotechnikai eszközök használatának szigorítását több mint 91 százalék tartotta fontosnak. A cirkuszi vadállatok szerepeltetését 86 százalék tartotta problémásnak, megjegyezve: az állatok bemutatására viszont megfelelők az állatkertek, hiszen megfelelő körülmények között tartják ott az állatokat.

 

Rengeteg programot kínál az Állatkertek éjszakája 

„Sokszínű élményekkel, izgalmas programokkal várja látogatóit a budapesti állatkert pénteken este 7-től éjfélig a XIV. Állatkertek éjszakáján” – írja közleményében a Fővárosi Állat- és Növénykert. Az Állatkertek éjszakája hagyományos időpontja a nyár utolsó péntek estéje. Ez idén augusztus 29-ére, azaz most péntekre esik, amikor – a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségébe tartozó intézmények közül – országszerte tíz állatkertben és vadasparkban várják különleges esti programokkal a nagyközönséget. Így lesz ez a Fővárosi Állat- és Növénykertben is, amely kezdettől fogva, tehát 2012 óta vesz részt a kezdeményezésben. Ez azt jelenti, hogy Budapesten már tizennegyedik alkalommal tartják meg az Állatkertek éjszakáját. 

Pénteken napközben az állatkert az ilyenkor szokásos nyitvatartási rendnek megfelelően fogadja a közönséget. 18 órakor bezár, majd 19 órakor újra kinyit, akkor már az Állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. 

A pénztárak 21.30-ig lesznek nyitva, illetve az utolsó belépés is akkor történik. A programok 23 óráig tartanak, magát az állatkertet pedig 24 óráig kell majd elhagyni. A főbejáraton kívül működik majd a műemlék körhinta melletti kapu, illetve az elefántházi kapu is.

Az Állatkertek éjszakáján nem a nappaliakkal azonos látnivalókat láthat a közönség, hanem a kertnek a nappalitól eltérő arcát lehet megismerni. A legfőbb élményt a különféle élményprogramok jelentik, de emellett látogatható lesz a japánkert, a pálmaház, az akvárium, a sárkányház, az aligátorház, a Dél-Amerika kifutó, a pákásztanya, a mérgesház, a Varázshegy, az elefántház, a majorság, a cápasuli, a pónikarám, illetve a Biodómhoz tartozó szabadtéri kifutók is. A pálmaházban 21.30 és 21.50 között trópusi eső is lesz.

 Lesz bátorságpróba, szelfiboksz, éjszakai jövendölés, kertészkedés, interaktív bonszai bemutató, arcfestés, kreatív kézműveskedés, tűzoltók szerbemutatója, planetárium és csillagászati bemutató, de meg lehet ismerkedni a hatlábúak birodalmával, és meg lehet nézni azt is, mivel etetik az állatkert lakóit. 

A kert több pontján lesz fényfestés, és egész este működik a vurstlizóna, benne a több mint 110 éves Schäftner-körhintával.

Tízféle állatos élményprogram is lesz előre meghirdetett időpontokban, az oroszlánfókák tréningjétől az elefántcsalád bemutatásán át a nagymacskák látványetetéséig. A cápasuliban búvárok merülnek a cápák közé, de lesz kígyótalálkozó, tevebemutató, óriásvidra-látványetetés, sőt még Fügével, a barátságos nagy marával is megismerkedhetnek az érdeklődők.

Az állatkert megközelítéséhez a szervezők a közösségi közlekedést javasolják. Az Állatkertek éjszakájára szóló jeggyel egyes BKK-járatok 18 órától éjjel 1 óráig díjmentesen vehetők igénybe, a kisföldalatti (M1-es metró) pedig hosszabbított üzemidővel 0.45-ig közlekedik.

Borítókép: Tihanyban tiltakozó vegán csoport (Fotó: Facebook)

