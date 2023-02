Art and Antique művészeti vásárt rendeznek a Bálnában

Az Art and Antique vásáron megtekinthetjük a Virág Judit Galéria változatos kortárs anyagának darabjait. A kiállítás kiemelkedő művei közé tartozik Nádler István 1996-ban készült Cím nélkül sorozatának három nagy méretű olajképe, mely a geometria és a gesztus közötti kapcsolatot dolgozza fel. A közönség láthatja Lakner Lászlónak, a hatvanas évek eleji fontos festészeti irányzat, a szürnaturalizmus egyik képviselőjének jelentős művét, az 1964-es Kürt és káposztát, Rozsda Endre apró elemekből, kaleidoszkópszerűen felépített Kompozícióját, Konok Tamás 1976-os Tension linéaire című alkotását, Keserü Ilona hetvenes évekbeli szitanyomatait, illetve Hencze Tamás, Fehér László és Bak Imre műveit is.

A 2022. évi Art and Antique vásár egy részlete Fotó: Art and Antique művészeti vásár

Kortárs, nagybányai és klasszikus

Ismét megjelenik a vásáron a Faur Zsófi Galéria, amelynek elsődleges célja a hazai kortárs művészet népszerűsítése és beépítése a nemzetközi művészeti szcénába, a mostani vásáron mások mellett Konkoly Gyula és Lukoviczky Endre alkotásai közül is válogathatunk a galériánál. A Bodó Galéria és Aukciós­ház tevékenységének szerves részét képezi a magyar fiatal tehetségek bemutatása a Falk Miksa utcában, a vásáron pedig Boldi, ef Zámbó István, feLugossy László, Incze Mózes, Ken­taur (Erkel László), Szmrecsányi Bolda, Wahorn András, Weiler Péter műveit csodálhatjuk meg náluk. A Kálmán Makláry Fine Arts Galériát meghatározó alkotók elsősorban a magyar származású és Franciaországban sikeressé vált művészek, a háború utáni második párizsi iskola, a szürrealizmus és absztrakt festészet olyan kiemelkedő alkotói, mint Reigl Judit, Hantai Simon, Francois Fiedler és Rozsda Endre.

A galéria ráadásul több mint tíz éve nyitott a kortárs magyar (például Major Kamill és Sam Havadtoy) és dél-koreai művészek felé is, így izgalmas választékra számíthatunk náluk is.

A MissionArt Galéria az alapítás évétől, 1990-től azonos hangsúllyal foglalkozik kortárs, nagybányai és a klasszikus modern festészettel. A kortársak közül kiállítja mások mellett Bak Imre, Bánki Ákos, Verebics Ágnes, Wahorn András munkáit, a klasszikusok közül Bálint Endre, Derkovits Gyula, Kondor Béla vagy éppen Victor Vasarely alkotásait. A Molnár Ani Galéria az Art and Antique-on olyan válogatást mutat be, amely egyaránt reprezentálja a galéria művészkörén belül hangsúlyos irányt képviselő geometrikus és lírai absztrakciót, valamint helyet kapnak a kurrens társadalmi és művészeti kérdéseket problematizáló, konceptuális szemléletet tükröző hazai és külföldi művészek alkotásai is. Kiállító művészeik között szerepel például Benczúr Emese, Csizik Balázs, Ernszt András, Fábián Erika, Haász István és Konok Tamás.

A kortárs és az antik művészet is megjelenik a vásáron Fotó: Art and Antique művészeti vásár

Fókuszban a fotóművészek

A The Space Contemporary Art Gallery Budapest legfiatalabb galériája, célja, hogy találkozási pont legyen a művészeti világ szereplői és a művészetre nyitott érdeklődők között. A vásárra Hajnal Gabriella kárpitművész, Csorba-Simon István, Fürjesi Csaba, Hor­váth Lóczi Judit, Kiss Botond András és Méhes Lóránt Zuzu képzőművészek, Hajgató Terézia, Kiss Márta és Koleszár Kata festőművészek, valamint Robitz Anikó fotóművész munkáit hozzák el.

A TOBE Gallery fókuszában a kortárs fotográfia és a kollázsművészet áll, teret adva az iberoamerikai és a hazai kortárs alkotók munkáinak bemutatására.

A TOBE Project nevű kezdeményezésünk évek óta olyan kiállításokat valósít meg, ahol a kortárs képzőművészet több médiuma (festészet, video art, szobrászat stb.) is megjelenik a fotóművészet mellett. Az Art and Antique váráson is ezt szeretnék erősíteni Gál András, José Luis „Chuchi” Sánchez, Gustavo Blanco-Uribe, Almudena Romero, Jean-Francois Lepage, Sipos Balázs, Alejandro Vega Beuvrin, illetve fiatal magyar fotóművészek munkáival. A WOP Galéria Budapest egy kereskedelmi galéria, egy restaurátorműhely és egy képkeretező stúdió együttműködése, amely kiemelt feladatának tekinti a magyar és nemzetközi grafikai (works on paper) anyagok bemutatását, értékesítését. A vásáron Ai Wei Wei, Bak Imre, Fajó János, Victor Vasarely és Maurer Dóra alkotásai is megvásárolhatók a standjukon.

A szecessziótól az antikvitásig

A November Galéria érdeklődése a XIX–XX. századi magyar művészet széles spektrumára terjed ki. Idén harmadszor vesznek részt az Art and Antique vásáron, ahol a kiállított anyaguk középpontjában a magyar szecessziós grafika (Jaschik Álmos, Tichy Gyula), a klasszikus avantgárd (Schadl János), a két világháború közti modernizmus (Scheiber Hugó, Vörös Géza), különös tekintettel a női művészekre (Beck Judit, Járitz Józsa), valamint a háború utáni absztrakt expresszionizmus, lírai absztrakció és a pop art (Csernus Tibor, Hortobágyi Endre, Konecsni György) áll.

A vásáron az antikvitások is jelentős szerepet kapnak: az Arany Csillár Galéria több száz régi, modernizált csillárral bíró gyűjteményének darabjaival érkezik, az Artcore Antik & Design art deco, bauhaus, midcentury, modern és kortárs design bútorokat, lámpákat, szobrokat, üveget és kerámiá­kat értékesít.

A BÁV Art Aukciós­ház és Galéria Magyarország legrégebbi, jogfolytonosan működő vállalkozásaként, melyet még Mária Terézia alapított, kiemelkedő kvalitású ékszerekkel, műtárgyakkal és festményekkel, grafikákkal várja a látogatókat.

Az Art and Antique kiegészül egy jótékonysági online aukcióval is, amelynek tárgyait a kiállító galériák ajánlják fel: az Axioart felületén március 5-ig lehet licitálni az árverésre, a befolyt összeget pedig az Operaház Balettnövendékeiért Közhasznú Alapítvány javára ajánlják fel.

További információkat az Art and Antique művészeti vásár web­oldalán olvashatnak.