Kisfaludy Károlyra emlékeztek a Fiumei úti sírkertben

Kisfaludy Károlyt már az MTA 1830-as alapításakor a 23 első rendes tag közé választották. A rövid szépprózai elbeszélés meghonosítója volt. Sőt, az 1822-ben általa megindított Aurora című szépirodalmi zsebkönyv körül kialakult Auróra-kör tette Pestet irodalmi központtá. Művei közül kiemelkedtek szatirikus novellái és vígjátékai, melyekben bírálta a változó világot nem értő nemességet. Születésének 235. évfordulója alkalmából emlékeztek rá ma délben a Fiumei úti sírkertben.

Kisfaludy Károly a magyar irodalmi élet jeles képviselője volt – rá emlékeztek ma délben a Fiumei úti sírkertben (Fotó: Fiumei úti sírkert)

Kisfaludy Károly barátai 1836-ban megalapították a mesterről elnevezett Kisfaludy Társaságot, hogy emléket állítsanak a költőnek és kiadják összes munkáit. A pesti egyetemisták a nagy költő hamvait saját költségükön hozták át a felszámolt Váci úti temetőből a mai Fiumei úti sírkertbe 1902-ben – emlékeztetett a főigazgató.

Kisfaludy László, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára a pénteki megemlékezésen elmondta: a költőt rövid, mindössze 42 évig tartó élete során sokat foglalkoztatta a magyarság megmaradásának kérdése. Nem véletlen, hogy színpadi alkotásainak, verseinek témái legtöbbször a magyar történelem tragikus vagy éppen felemelő eseményei.

A magyarságnak ezerszáz éve kell megküzdenie létéért, és nemcsak a kívülről érkező támadásokkal szemben, hanem gyakran belső ellenségeivel is. Kisfaludy Károly tudta és látta saját korában azokat a veszélyeket, amelyek kívülről és belülről is leselkednek nemzeti fennmaradásunkra, hogyha elkényelmesedünk, ha a jólét és a béke elfeledteti velünk, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk

– tette hozzá a helyettes államtitkár.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete (Nöri) főigazgatója kiemelte: Kisfaludy Károlynak köszönhetően vált a magyar irodalmi élet központjává a reformkori Pest, és az ő munkásságával vette kezdetét a romantika térhódítása. Elbeszélő prózájával előkészítette a magyar romantikus regényt, ő írta az első magyar novellát is. Körülötte és az általa életre hívott Aurora című évkönyvben érlelődött a magyar romantika – emelte ki.



A Fiumei úti sírkertben nyugvók közül Vörösmarty Mihály, Czuczor Gergely, Bajza József és az irodalomtörténész Toldy Ferenc is az ő ösztönző asztaltársaságához tartozott, és mind útmutatójukként tekintettek Kisfaludy Károlyra – fogalmazott Móczár Gábor.

Borítókép: Kisfaludy Károly (Art Collection of the Hungarian Academy of Sciences)