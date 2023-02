Lírai, halk dal született a háború ellen

Az Állnak az órák valódi békedal, ahogy Wolf Kati is megfogalmazta egy nyilatkozatában. Nem valakivel szemben, hanem a béke mellett, az ember oldalán szólal fel Szarka Tamás dala. A halk, lírai szerzemény üzenete drámaian erős, kontrasztot képeznek benne a boldog békeidők emlékei a robbanásoktól hangos jelen szörnyűségeivel.

Wolf Kati és Szarka Tamás közös vidóklippel jelentkezik Forrás: Szarka Tamás Produkció

A közmédia 2022-ben az anyanyelvi kultúra ápolására létrehozott Montágh Testület szavazata alapján a béke kifejezést választotta az év szavának. A testület indoklása szerint Babits Mihály szavai:

Ó béke! béke! / legyen béke már / Legyen vége már!

– több mint száz év távlatából különösen aktuálissá váltak. Szarka Tamás dalának ugyanilyen aktualitása van, sorai imádságként fogalmazódnak meg:

Ne lőjetek ma már!

A Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, költő, a Ghymes együttes alapító tagja és egyik frontembere megfogalmazta, hogy amikor a szomszédunkban kitört a háború, Ukrajnára figyelt az egész világ, menekültek tömege lépte át Magyarország határát is nap mint nap, köztük rengeteg kárpátaljai magyar. „A kétségbeesés, a reményvesztettség, a kilátástalanság tapintható volt a levegőben – az idő megállt, és bizony azóta sem lódult tovább, csak éppen mi vettük le a szemünket az óra számlapjáról. A háború még mindig tart, de messze a csatazajtól könnyebb megfeledkezni róla” – írta Szarka Tamás.

Erre a gondolatra hívja fel a figyelmet dalában is, amikor felemeli hangját az orosz–ukrán háború ellen. Nem követelőzve, csupán halk és finom dallamokba burkolva kéri, hogy „Ne lőjetek ma már!”. A dal ráirányítja a figyelmünket arra, hogy a borzalmak még nem értek véget. Továbbra is szól a „bombariadó, az ördög dala”, ahogy énekli.

Szarka Tamás szerzeménye a videóklipen keresztül is üzeni a háborúskodóknak: az emberek békére vágynak.

A dalt Szarka Tamás Facebook-oldalán is meghallgathatják: