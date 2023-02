A legjobb ifjú hegedűművészt keresik

A hatéves ciklusokban megvalósuló Bartók világverseny 2023-ban új fejezetéhez ér: miután a tavalyi zeneszerzés fordulóval lezárult az első ciklus, idén a 2017-es induláshoz hasonlóan ismét a hegedűsöket várja a szervező Zeneakadémia.

A szeptember 2. és 10. között a magyar kormány támogatásával zajló megmérettetés internetes portálján február 20-tól jelentkezhetnek a harminc év alatti muzsikus tehetségek. A beküldött videók alapján az intézmény rangos oktatóiból álló előzsűri juttat tovább az élő fordulókba legfeljebb harminc pályázót. Az elődöntők, a középdöntők, a döntő és a díjkiosztó gálakoncert természetesen nyitottak a közönség számára, valamint online közvetítés formájában is megtekinthetők majd.

Az élő fordulók rangos nemzetközi zsűrijében helyet foglal majd Stephan Picard német hegedűművész, a berlini Hanns Eisler Zeneművészeti Főiskola tanára, Daniel Phillips amerikai hegedűművész, a New York-i The Juilliard School oktatója, a hazánkban élő Maxim Rysanov ukrán–brit brácsaművész-karmester, Roland Daugareil francia hegedűművész, a párizsi Conservatoire tanára, aki az Orchestre de Paris első hegedűse volt 2021-ig, valamint Yayoi Toda japán hegedűművész. Mellettük tagja lesz még a testületnek magyar részről Baráti Kristóf Kossuth-díjas hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Vonós Tanszékének vezetője, Fekete Gyula Erkel- és Bartók–Pásztory-díjas zeneszerző, az egyetem Zeneszerzés Tanszékének vezetője és rektorhelyettese, Halász Péter karmester, a düsseldorfi Deutsche Oper am Rhein zenei vezetője, valamint Keller András Kossuth-díjas hegedűművész-karmester, a Concerto Budapest zeneigazgatója.

Az első díj 22 ezer euróval jár, a második 14 ezerrel, a harmadik pedig nyolcezerrel, emellett különdíjakat – többek közt fellépési lehetőségeket – is kioszthat a zsűri.

A kötelező repertoárban a hangsúly Bartók Béla legfontosabb hegedűre írt darabjain van, de a versenyzőknek be kell mutatniuk tudásukat mások mellett Bach, Paganini, Ravel, Saint-Saëns, Schubert, Mozart, Beethoven, Prokofjev, Brahms, Debussy, Lutoslawski és Stravinsky alkotásainak megszólaltatásával is. Ezeken felül választandó még a tavalyi zeneszerzés forduló első és második helyezettje közül egy: a szerb Veljko Nenadić kompozíciója, az Impromptu és Perpetuum Mobile, illetve Thomas Kornél alkotása, a Fun-tasto Reflexió és Életöröm.

A döntőben a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara közreműködésével, Kovács János vezényletével a továbbjutóknak elő kell adniuk Bartók 1. és 2., Mendelssohn e-moll, Brahms D-dúr és Csajkovszkij D-dúr hegedűversenye közül egyet. A Bartók-világversenyre online jelentkezhetnek május 19-ig.

Borítókép: A beküldött videók alapján jut az élő fordulókba legfeljebb harminc pályázó (Fotó: Felvégi Andrea)