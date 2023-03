Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület két évtizede

A két évtizedre visszatekintő Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület március 17-től 19-ig konferenciával ünnepli a jeles évfordulót. Az egyesület megalakításánál a Hagyományok Háza is bábáskodott, így az egyesület elnökének, Kovács Norbert Cimbinek a meghívására, a szimpóziumon is aktív szerepet vállal.

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnöke, Kovács Norbert Cimbi. Fotó: Váradi Levente

A bevezető előadást Both Miklós főigazgató tartja, aki így fogalmazott:

Az előadásom vezérfonala a Hagyományok Háza megújulásával foglalkozik. A mi intézményünk is húszéves, tevékenységi köre nagyon sokszínű, s Európában is egyedülálló. A két évtized során az alapstruktúra valójában megmaradt, de különböző önálló tevékenységgel bővült. Az intézmény legfőbb jövőbeli értékét és megújulását abban látom, ha e tevékenységek szorosabban összekapcsolódnak, szerves egységet alkotnak.

Mint mondta, nagy fába vágták a fejszéjüket: egy ilyen átalakítás igen összetett, hiszen csak a Corvin téri székházban 232 munkatárs dolgozik.

– Számítunk a dolgozók aktív részvételére e munkában, s szeretnénk, ha azonosulni tudnának céljainkkal. Kiemelkedő szerepet szánunk a hálózatunknak: különböző programjaikhoz anyagi forrásokat is biztosítunk – tette hozzá a Hagyományok Háza főigazgatója.

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója. Fotó: Hagyományok Háza

A Kárpát-medence egészét tekintve a népművészet működésének sokszínűségét tapasztalhatjuk. E sokszínűséget szeretnék tudományos alapossággal is partnereikkel építeni: módszertani segítséget nyújtanak, kutatási eredményeiket is megosztják velük, bevonják őket képzéseikbe. Ugyancsak ajánlásokkal segítik munkájukat, s lobbitevékenységgel is támogatják előmenetelüket.

Nem kultúrházat működtetünk: Kárpát-medencei koordinációs tevékenységünkkel a képzők képzőjének szerepét erősítjük. Pályázataink működése is tükrözi céljainkat: nemcsak az adott lokális partnereinket kötjük be a központba, hanem lokális partnereink között is kapcsolatot építünk

– mutatott rá a főigazgató.