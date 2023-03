Gyöngy, pityke és nemez bűvöletében

Az Essentia Artis programsorozat Tiszta forrásból című tematikus napjának egyik legvártabb programja kétségkívül az élő zenével kísért, nem mindennapi divatbemutató a Pesti Vigadó Sinkovits Imre Kamaraszínpadán. Az eseményen három, 2022-ben végzett MMA művészeti ösztöndíjas ismertette a témáját.

Elsőként Kiss Gabriella népi iparművész gyöngyökkel kápráztatta el a közönséget, majd Barsi Csaba népművész, népviselet-kutató felsorakoztatta a pitykés férfiak színe-javát, végül pedig Vidák Anna nemezkészítő viseleteit mutatta be a közel másfél órás programon.

– Kétezerben utaztam először Kalotaszegre, már ekkor rabul ejtett ez a kultúra, ez a gyönyörű színkavalkád, amit láthatunk. Már akkor egyértelművé vált számomra, hogy ez a mintakincs komoly jelentéstartalmat hordoz. Mindeddig az ékszerekről összefogó tanulmány nem készült. Így a Népművészet ifjú mestere pályázatra beadott munkám utolsó oldalán azt fogalmaztam meg, hogy szükség lenne egy átfogó kutatásra, ami a Kalotaszeg falvaiban megtalálható ékszereket, viseleteket, illetve ezeknek a jelentéstartalmát és mintakincsét összegyűjti, kategorizálja és falvakként specifikusan leírja – kezdte prezentációját Kiss Gabriella népi iparművész.

Kiemelte: azért is szorgalmazta az ilyen kutatás elvégzését, hogy az utókor számára megőrizzük ezeket az értékeket. Kiss Gabriella a hároméves ösztöndíjas időszak alatt 39 faluban járt, komoly gyűjtő- és elemzőmunkát végzett el, az ezt a kutatást magába foglaló kötet pedig hamarosan napvilágot lát.

A népi iparművész az eseményen a kalotaszegi leányok, menyecskék, asszonyok fontosabb pillanatokban viselt ruháinak üzenetét, státusukat gyöngy ékszereken keresztül mutatta be. De láthattunk többek között konfirmáláskor viselt fehér öltözéket is, ami a leányok esküvőjén is jól szolgált, tehát a családnak nem kellett új ruhát venni. Sőt, a bemutató valójában egy ismeretterjesztő előadással is felért, hiszen az asszonyi viseletbe öltözött prezentáló művész a közreműködő modellek viselte ruhák és kiegészítők jelentését és funkcióját is megosztotta a közönséggel.

Ezt követően a pitykegombok birodalmába kalauzolta el a nézőket Barsi Csaba népművész és meghívott barátai. Arról, hogy miként zajlott a hároméves kutatás, a bemutatót követő kerekasztal-beszélgetésen vallott: – Igazából én nem a pitykegombokra szántam ezt az időt, hanem az emberekre, akikkel találkoztam. Hozzátette, hogy a pitykegomb csupán egy kapcsolat volt, hogy eljusson egyik embertől a másig emberig. – Ezek az emberek olyan történeteket meséltek el a gomb szeretete kapcsán, ami engem egy mesevilágba vitt el – hangsúlyozta Barsi Csaba, a mára már elfeledett státusszimbólum, ékszer, a pitykegombok kutatója.

A harmadik divatbemutatót Vidák Anna nemezkészítő tartotta, akinek specialitása a selyemnemezelés. Ruhákat, kiegészítőket és tértextileket készített az ösztöndíjas időszak alatt is. Bemutatója során egy imádságot követően a selyemnemezelés folyamatába is betekintést engedett. Kiemelte, hogy selyemnemezelés nem mást, mint a selyem és a nemez finom egymásba tapogatása, amely által egy vékony, ámde erős anyag jön létre. – A három év alatt három nemzetközi kutatást végeztem: Kaukázusban, Erdélyben és Felvidéken. Az első két évben például ünnepi nemezruha-kollekciót készítettem három generáció asszonyainak. Ehhez az egyik ihlető forrás a kalotaszegi nyargalásos fűzések voltak, amiket átültettem a nemezruhákra – magyarázta Vidák Anna. Prezentációja egyik éke a fémszálat is tartalmazó, fatörzsszerű nemezruha volt, de meleg, lágy színekben pompázó ruhakölteményeket is felvonultatott az egykori ösztöndíjas.