A bartóki hagyományok nyomában

Bartók Béla születésnapjára emlékezve, a hagyományos motívumrendszerből építkező művészek produkciói tekinthetők meg a nemrég útjára indult Essentia Artis összművészeti seregszemle első tematikus napján. A március 9-i, csütörtöki Tiszta forrásból címmel beharangozott eseményekre a szervezők reggeltől estig várják az érdeklődőket a Pesti Vigadóba, amely egyben a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) székháza is. E napon többek között Káel Norbert zongoraművész, zeneszerző és Berecz Mihály Junior Prima díjas zongoraművész zenei előadásait élvezheti a közönség, ám a divat szerelmesei számára is számos érdekes beszélgetés és divatbemutató kínálkozik. A magyar divattervezés kiemelkedő alkotói arról folytatnak diskurzust, hogyan öröklődnek, formálódnak, válnak a modern világ természetes részévé a régi motívumok, alapanyagok és technikák az általuk megálmodott ruhák, textilek, ékszerek vonatkozásában. Nagy Gábor néprajzkutató, népzenész, fotográfus, aki a pásztorzenének egy speciális területét, a különböző hangkeltő eszközök, így a csengők és a kolompok hangolását, válogatását, illetve használatát is kutatja. Míg Bumberák Maja – aki az óvodapedagógusok és tanárok figyelmére számít – élőszavas mesemondást tart, addig Vidák Anna, Kiss Gabriella és Barsi Csaba munkáiból kiderül, hogy mitől csillognak a Kalotaszeg asszonyai? Mivel tehetik rangosabbá öltözéküket a férfiak és mit kell viselni, ha a nemez a divat?

Az Essentia Artis egy hónapon keresztül 70 programmal várja az érdeklődőket (Fotó: Havran Zoltán)

Káel Norbert, aki a crossover zenei stílus egyik legismertebb képviselője, a hazai és nemzetközi zenei élet aktívan koncertező szereplője a Vigadó Makovecz Termében tart előadást Az improvizáció eszközei a klasszikus zenében és a jazzban címmel 12 óra 15 perctől, majd este koncertet ad. Lapunknak úgy nyilatkozott az improvizációról, hogy az a zene egyik alapvető eleme:

Az improvizáció olyan, mint a szavak. Gyakorlatilag zenei kifejezőeszköz. Sajnos manapság egy kicsit háttérbe szorult, ugyanis a klasszikuszenészek elsősorban reprodukálni akarnak, vagyis a kottában lejegyzett instrukciókat adják vissza.

Úgy véli, hogy a teljes zenészi léthez szinte elengedhetetlen, hogy valaki tudjon improvizálni. – Voltaképpen a jazzt és a klasszikus zenét keverem össze. S mint tudjuk, a jazznek a lételeme az improvizáció. Ezenkívül a Zeneakadémián is ezt tanítom, sőt mesterkurzusokat is tartok, úgyhogy ehhez nagyon jól kapcsolódik a tiszta forrás. Hiszen Bartók Béla zenéjének és a népzenének egy részét is az improvizáció adja – magyarázta a zongoraművész-zeneszerző.