Megnyílt a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak zárókiállítása

Sokszínűség jellemzi a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) székházában, a Pesti Vigadóban megnyílt Essentia Artis kiállítást és útjára indult programsorozatot. Az MMA Művészeti és Módszertani Kutatóintézet (MMKI) által koordinált rendezvény célja, hogy platformot teremtsen arra, hogy szervezett keretek között bemutatkozzanak az MMA-ösztöndíjasok. – Amikor megkaptuk a felkérést, hogy szervezzünk kiállítást a 2022-ben végzett ösztöndíjasoknak, összehívtam az ösztöndíjasokat – magyarázta Csáji László Koppány, az MMA MMKI igazgatója, egyben a rendezvény házigazdája. Mint mondta, az volt az elképzelése, hogy a tagozatok – név szerint az építőművészeti, film- és fotóművészeti, iparművészeti és tervezőművészeti, irodalomi, képzőművészeti, művészetelméleti, népművészeti, színházművészeti és zeneművészeti – idén végzett szakemberei együtt gondolkodjanak és dolgozzanak. Hozzátette, hogy a rendkívül egyedülálló, szerteágazó program, vagyis az Essentia Artis megszervezésében segédkezett a végzett évfolyam, sőt a kiállítás kurátorai, Simon Zsolt József, Doboviczki Attila és Iski Kocsis Tibor is egykori MMA-ösztöndíjasok.

Az Essentia Artis a Pesti Vigadó 6. emeleti kiállítóterében április 2-ig több mint hetven ingyenes programmal várják a szervezők az érdeklődőket Fotó: Havran Zoltán

A kultúra kertjében járva egy létszférával közelebb kerülünk ahhoz a világhoz, amelyet felemelőnek nevezhetünk

– idézte az esemény Makovecz Imre építészt, az MMA megálmodóját és alapító örökös elnökét Richly Gábor, az MMA főtitkára. Hangsúlyozta, hogy az intézmény elsődleges célja, hogy ezt a keretet minél otthonosabbá és tágasabbá varázsolja. Ehhez járul hozzá a Művészeti ösztöndíjprogram is, amiről következőképpen szólt a főtitkár.

– A program hozzásegíti a támogatott művészeket és elméleti szakembereket ahhoz, hogy az alkotásra, az elmélyült gondolatok megszületésére kellő időt fordíthassanak. – Az Essentia Artisról pedig elmondta, hogy híven reprezentálja a kortárs magyar művészeti élet gazdagságát s a hagyományok tiszteletét. – Idei új kezdeményezésünk, hogy az ösztöndíjasok a végzésüket követő öt évben támogatást kaphassanak az ösztöndíj segítségével létrehozott eredményeik megismertetéséhez, a szélesebb közönséghez való eljuttatásához. Ennek érdekében szakmai partnerek bevonásával kívánjunk ilyen célú kiállítások, könyvek, koncertek, előadások létrejöttét támogatni. Az idei első döntések és szerződéskötések az elmúlt hetekben már meg is születtek – osztotta meg az MMA további terveit Richly Gábor.

Ezt követően Turi Attila, az MMA alelnöke szintén Makovecz Imrétől idézett:

Ég és föld között élünk itt, a teremtett világban. Szükségünk van a földre, testünkre, és szükségünk van a szellemi világra egyaránt.

– Igen, szükségünk van mindkettőre, és hogy eligazodjunk ebben a megtisztelő vendégségben, szükségünk van arányérzékünkre. Arra a képességünkre, mely velünk született és pallérozható, mely kísér utunkon, segít helyesen látni, hallani a föld morajlását, az ég suttogását, érezni a fák néma lépteit. Ez a lelki érzékszervünk segít bennünket kibontakozni a láthatatlan nagy Úr furcsa vendégségében, segít alkotni, képessé teszi a kitartókat, az elhivatottakat művésszé válni. Belső, morális iránytűnkkel együtt alkot hidat, fon összekötő szálat mindannyiunk legrejtettebb szentsége, a személyes én és a kozmikus – isteni – én között. A tudomány folyamatosan tágítja a megismerés határait, de csak a művészetek által gazdagított belső világ, érzelmeink és motivációink összessége képes e határ mögé, az ismeretlenbe betekinteni, mondja Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke – fejtette ki Turi Attila alelnök.

A 6. emeleti tárlat két termében magunk is megbizonyosodhatunk arról, hogy az összművészet nemcsak egy divatos hívószó, hanem tartalmában is teljesül: találkozhatunk gyermekeknek tervezett játékokkal, szobrokkal, irodalmi vitrinnel, de még az elmúlt években fejlesztett társasjátékkal és hangszerrel is. Műfaj- és stíluskavalkád, ami mind a hároméves ösztöndíjas időszakban végzett elmélyült munka eredménye, amire 2018 óta van lehetőségük pályázni a fiatal művészeknek. A kiállításra belépőt kell váltani, azonban az Essentia Artis csaknem hetven eseményére a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Borítókép: Csáji László Koppány, az MMA MMKI igazgatója (Fotó: Havran Zoltán)