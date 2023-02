Grandiózus összművészeti seregszemle

Összművészeti seregszemle

Idén először, március 2. és április 2. között rendezik meg az Essentia Artis című rendezvényt. ami nem más, mint az előző évben végzett Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíjasok zárókiállítása és programsorozata. – Amikor az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete (MMKI) megkapta a felkérést a rendezvény megszervezésére, az első dolgom az volt, hogy összehívtam azokat az ösztöndíjasokat, akik 2022-ben sikerrel zárták a hároméves ösztöndíjas időszakot – mondta Csáji László Koppány, az MMA MMKI igazgatója a tegnapi sajtóeseményen. Hozzátette, hogy a koncepción közösen kezdtek el gondolkodni, s hamar körvonalazódott az is, hogy olyan programokat szeretnének megvalósítani, ahol a művészeti ágak nem különülnek el. Ennek szellemében olyan kiállítások létrehozására vállalkoznak, amelyek összművészetik. – A másik célkitűzésünk pedig az volt, hogy a volt ösztöndíjas művészetelméleti szakemberek, művészettörténészek vegyenek részt a kiállítás kurálásában. Erre a feladatra Simon Zsolt Józsefet, Doboviczki Attilát és Iski Kocsis Tibort kértük fel – emelte ki Csáji László Koppány.

Sokszínű, gazdag programmal várja az MMA az érdeklődőket (Fotó: MMA)

A harminc ösztöndíjas művész alkotásait felölelő tárlattal párhuzamosan négy tematikus nap, összesen hetven művész részvételével kínál közel hetven ingyenes és izgalmas programot minden korosztálynak.

Négy tematikus nap

– Nagy célunk az, hogy hosszú évek távlatából egy nagyon komoly és releváns ünnepre tekintsünk vissza, amely már nemcsak Budapestet érinti, hanem országosan is szatellit rendezvényekké növekedve egy mindenki által ismert és szeretett rendezvénysorozat – hangsúlyozta Serfőző Krisztina, az Essentia Artis programigazgatója. A programokat egyébként központi gondolatokra épülő tematikus napok köré szervezi az MMA az ösztöndíjasok, akadémikusok és más felkért közreműködő vendégek szereplésével. Így a Tiszta forrásból, az Őrizni, használni, teremteni, A közösség ereje és a Kultúra és innováció című tematikus napokra várják az érdeklődőket, melyek a a Pesti Vigadó épületén belül a Sinkovits Imre Kamaraszínpadon, a Makovecz-teremben és a Díszteremben, valamint a 6. emeleti kiállítóterekben valósulnak meg. A március 9-én a Tiszta forrásból című tematikus napot rendezik meg, amely Bartók születésnapjára emlékezve, a hagyományos motívumrendszerből építkező művészek produkciókra fókuszál. Káel Norbert és Berecz Mihály zenei előadásait élvezheti a közönség, a divat szerelmesei számára pedig számos érdekes beszélgetés és divatbemutató kínálkozik.

Március 16-án a történelmi hagyatékokat kutató, azokból építkező Arday Géza, Bene Géza, Weiner-Sénnyey Tibor és Bán János kerekasztal-beszélgetés keretében folytat eszmecserét a történelmi regény szerepéről az Őrizni, használni, teremteni címet viselő tematikus nap alatt.

Március 22-én a fiataloké lesz a délelőtt: Várnagy Andrea négykezes zongorakoncerttel hozza közelebb a gyermekekhez a klasszikus zene világát és kiderül az is, mit üzennek a zeneszerzők, míg Navratil Andrea népzenei utazásra invitálja a legkisebbeket. A délutáni kerekasztal-beszélgetések Hamvas Béla március 23-i születésnapja jegyében telnek; többek közt szó lesz a hamvasi filozófiáról, a magány és közösség összefüggéseiről, valamint a hit erejéről. A Közösség ereje című tematikus napot pedig Bagdy Emőke pszichológiai vonatkozású gondolatai zárják.

– Fontosnak tartjuk, hogy megmutassuk a kultúra és az innováció terület összefüggéseit, hiszen a különböző művészeti műfajokban újabb és újabb médiumok jönnek létre, új lehetőségeket keresnek a művészek – harangozta be Serfőző Krisztina a március 29-i Kultúra és innováció című tematikus napot. A program során Orosz Márton művészettörténész Kepes Györgyről szóló dokumentumfilmjének premier előtti vetítése után a fényművészet kerül fókuszba. Rohmann Ditta csellóművész, Krulik Eszter hegedűművész, Molnár Ottó Szent Korona kórusa, és Kecskés D. Balázs zeneszerző zenekari fellépésével zárul a nap.

Célunk, hogy megszólítsuk az ifjúságot, a gyerekeket –

mondta a programigazgató. Éppen ezért ifjabb korosztály közel húsz program közül is válogathat: többek közt mesemondás, filmvetítés, zenei társasjáték is várja őket a Duna-parti Tündérpalotában, emellett tizenkét alkalommal múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart a Képező csapata, míg a Déryné Társulat négy ifjúsági előadására is lehet jelentkezni. A gyerekedukációs programokra elsősorban iskolai csoportok jelentkezését várják a szervezők.

Az Essentia Artis eseményei ingyenes látogathatók, de regisztrációhoz kötöttek. A programokra jelentkezők a tárlatot az esemény napján ingyenesen tekinthetik meg.

Részletes információ www.essentiaartis.hu oldalon érhető el.