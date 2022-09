Minőség és felelősség

2022 szeptemberétől újabb száz művész vagy művészetelméleti szakembernek szavazott bizalmat a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészeti ösztöndíjprogram döntőbizottsága. Az immár ötödik alkalommal meghirdetett egyedülálló támogatási pályázat sokszoros túljelentkezéssel zárult idén is, amely szintén azt igazolja vissza a kiíró számára, hogy hiánypótló kezdeményezést hívott életre.



Valamivel több mint négy évvel ezelőtt, 2018. szeptember 1-jével kezdődően indítottuk el ezt a programot. Tavalyelőtt a harmadik évfolyam csatlakozásával vált teljessé, amely összesen háromszáz ösztöndíjas évről évre – értelemszerűen – megújuló közössége. Bő három hete, augusztus 31-én fejezte be munkáját az immár második végzős évfolyam, s most önök az ötödik induló évfolyam tagjai, akik az ő helyükre lépnek az említett közösségben

– üdvözölte az ösztöndíjasokat a 2022–2025. évekre szóló Művészeti ösztöndíjprogram megnyitóünnepségén Vashegyi György, az MMA elnöke. Hozzátette, hogy az ösztöndíjprogram elsődleges célja, hogy általa hároméves magas színvonalú alkotó, előadó-művészeti, illetve művészetelméleti tevékenységeket támogasson az MMA tagozati struktúrájának megfelelően, azaz építőművészet, film- és fotóművészet, irodalom, képzőművészet, művészetelmélet, népművészet, színházművészet és zeneművészet kategóriákra jelentkezhetnek a pályázatra a szekciókon belül tematikus megkötés nélkül a tizennyolc és ötven év közötti szakemberek.



– 2018-ban többéves előkészítés után indult útjára. 2017 októberében megválasztott elnökként az egyik első, egyben legizgalmasabb és legösszetettebb feladatom a részletek meghatározása volt. Elődeimé az érdem, hogy ezt az ösztöndíjlehetőséget több évnyi kitartó munkával az ötletből valósággá váltották

– hangsúlyozta Vashegyi György. Ezt követően az ösztöndíjrendszer két további súlypontjára hívta fel a figyelmet: a minőségre és a felelősségre, majd arra biztatta az új támogatott művészeket és művészetelméleti szakembereket, hogy a közösségi programokon, ösztöndíjas találkozókon minél többen és többször vegyenek részt.

Richly Gábor, az MMA főtitkára szintén kiemelte, hogy ez a program nemcsak az anyagiakról szól, hanem a közösségről is, hiszen az MMA a szakmai útmutatás mellett a közösség építésére is nagy hangsúlyt fektet. Csáji László Koppány, az MMA Módszertani és Művészetelméleti Kutatóközpont megbízott igazgatója pedig a program és az ösztöndíjasok eredményeit összegezte. Ennek léptékét jelzi az ösztöndíjas honlapra feltöltött több mint hatezer hír és esemény is, vagy éppen az, hogy számos támogatott részesült az ösztöndíjas időszak alatt más állami és művészeti elismerésben is.

A megnyitóünnepségen a résztvevők is ízelítőt kaptak az MMA Művészeti ösztöndíjprogramja szekcióiban folyó minőségi alkotó- és kutatómunkáról. Boros Mihály zongoraművész, az MMA 2021–2024. évi Művészeti ösztöndíjprogram ösztöndíjasa Kodály Zoltán Marosszéki táncok című darabját játszotta, miközben a képzőművészet, valamint ipar- és tervezőművészet szekció támogatottjainak alkotásaiból láthattunk diavetítést. Csuzi Márton kortás táncművész, szintén a 2021–2024-es évfolyam tagja, Feledi János koreográfiáját adta elő, míg Babiczky Tibor költő, 2021–2024. évi ösztöndíjas saját művét olvasta fel.



Idén tehát száz új szakember csatlakozott a művészeti és művészetelméleti szekciókhoz, akik vállalták azt, hogy a következő három esztendőben a megpályázott művészeti és kutatási témán dolgoznak.



Csiby Gergely színművész lapunknak elmondta, hogy 2017-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, s az egyik osztálytársától, Horváth Márktól hallott először az MMA ösztöndíjprogramjáról.

– Színházművészet kategóriába jelentkeztem. Nagyon szeretek nemcsak színészként működni, hanem kicsit gazdagabban visszanyúlni a világhoz. Ez az érdeklődés vezetett engem oda, hogy beadjak egy színházelméleti kutatást, ahol az erdélyi színészképzés magyarországi színházművészetre gyakorolt hatását vizsgálom a két világháború közötti időszaktól egészen a napjainkig. A kutatás végső célja pedig az, hogy egy olyan gimnazistáknak vagy tizenéveseknek szóló színiiskolát hozzak létre, amely hétvégente egy közösséget épít, fejleszt, gondolkodásra serkent, közben pedig felhasználom azokat a tapasztalatokat, ismereteket, amelyek a régi és a mostani erdélyi színészképzés, illetve a magyarországi színészképzés elemeit is tartalmazza

– emelte ki a színművész. – Ez egy rendkívül komplex feladat: az első felében az elméleti kutatás lesz domináns, de tervezek erdélyi körutat is – tette hozzá. – Erdélyiként azt érzem, hogy kötelességem valamit visszaadni az erdélyi színjátszás múltjából és jelenéből, s felfejteni azon remek színházi alkotók pályáját, akikről még eddig nem készült átfogó kutatás – hangsúlyozta Csiby Gergely.



– A magyar nemzet himnuszait fogom kerámia domborművekbe és kisplasztikákba mintázni

– mondta a népművészeti szekció egyik idei ösztöndíjasa, Józsa Judit keramikus, művészettörténész. – Különösen nagy öröm ez számomra, hiszen székely vagyok. A székely himnusznak éppen tavaly volt a századik évfordulója. A következő évben, 2023-ban pedig a magyar nemzet himnuszának lesz az évfordulója. Ez a munka rendkívül aktuális és fontos, hiszen a nemzeti identitásunkat meghatározó nemzeti imákról van szó – folytatta Józsa Judit. Hozzátette, hogy nagy öröm számára, hogy egy olyan csapatba kerülhetett a népművészeti szekcióban, ahol a világon egyedülálló magyar népművészet minden ága képviselteti magát, ösztöndíjas társai között található ugyanis énekes, fazekas, ötvös, pitykegombkészítő, fafaragó mester és néptáncos is.



– Az ösztöndíj egyfajta biztonságot is ad, s lefaraghatók az egyéb kényszerű munkák is, s az ember foglalkozhat azzal, amit elsősorban szeret csinálni

– emelte ki Horváth Bálint zeneszerző, aki művészetelméleti témával pályázott a hároméves ösztöndíjra. Kutatásának fókuszába az erdélyi zeneszerzés került, amelyből tanulmánykötetet tervez írni, illetve ehhez kapcsolódóan előadásokat, műhelyeket, ismeretterjesztő előadásokat szeretne szervezni a támogatási időszak alatt. „Főként elszórt műhelyekben, erdélyi zenei tanszékeken foglalkoztak eddig a témával, s néhány tanulmány is megjelent a témában, de átfogó munka még eddig nem készült el” – nyilatkozta a zeneszerző, aki hozzátette, hogy a művek, a jegyzékek is nehezen elérhetők, de munkájával éppen e területen lévő hiányosságra is rá szeretné irányítani a figyelmet.

Borítókép: Borítókép: Vashegyi György és Richly Gábor (Fotó: Havran Zoltán)