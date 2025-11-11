Gróf Apponyi Albert Amerikában

Gróf Apponyi Albert Magyarországot képviselte első amerikai útja során, amikor a háború és a békeszerződés után először lépett a kontinensre. Széchenyi László gróf, akkori washingtoni nagykövet szervezte meg a találkozót, Apponyi és az őt kísérő delegáció Amerika-szerte nagy figyelmet kapott. 1923. október 29-én Washingtonban kihallgatáson fogadta őt Calvin Coolidge amerikai elnök a szokásosnál lényegesen nagyobb külsőségek között, államfőnek kijáró tisztelettel.

És szokatlan nagy barátsággal, ami az elnöknél ritkán volt tapasztalható.

Az amerikaiak a „Hallgatag Cal” néven emlegették, mert az elnök ritkán beszélt hosszan, és érzelmeit sem árulta el. Megvolt az oka a demokrata elnöknek erre a visszafogottságra, hiszen elődje szerencsétlen gazdaságpolitikája kis híján csődbe vitte az amerikai gazdaságot, és Coolidge-ra maradt az ország újjáépítése, amit ő merész lépéseivel, még merészebb terveivel meg is valósított. Elnöksége alatt az Egyesült Államok rendkívüli gazdagságra tett szert, nagyon népszerű volt, ezért is lepett meg mindenkit, amikor később nem kívánt újra indulni az elnökségért, és visszavonult egy kis birtokra. „A munkát elvégeztem” – mondta a szokott tömörséggel.

De vissza a találkozóhoz!

A világháború óta Apponyi volt az első a legyőzött országok képviselői közül, aki ebben a kitüntetésben részesült. Még a győztes felek kormányfői is elégedetlenségüknek adtak hangot, amiért az elnök kizárólag az amerikai gazdasági problémákkal törődött, és sem a francia, sem az angol, sem más elnök nem jelenhetett meg a Fehér Házban. Az első, félórásra tervezett találkozó két és fél órás lett végül, amelyre szintén nem volt még előtte példa.

Apponyi mint Magyarország rendkívüli követe volt jelen, és a találkozótól sok mindent remélt, elsősorban a Magyarország elleni igazságtalanságok jóvátétele melletti kiállást, amelyet az elnök – az európai hatalmak indulatos kirohanásai ellenére – teljes megértéssel fogadott.

Az USA akkor a világ leggazdagabb és legbefolyásosabb állama volt, rendkívül sok függött attól, milyen gazdasági és politikai viszonyt sikerül kialakítani a két ország között. Ismét szokatlan módon az elnök megmutatta Apponyinak a találkozó után a Vöröskereszt gyönyörű palotáját, ahol az elnök ismertette terveiket a szervezettel, legfőképpen, hogy a békét a háború után mindenáron fenn kell tartani, és ahol háború van, bárhol, annak befejezéséért Amerikának mindent meg kell tennie. A rendkívül népszerű elnök ezzel szinte csak a fegyvergyártók és kereskedők haragját vívta ki, akik egész elnöksége alatt megpróbálták kisebbíteni érdemeit, sikertelenül. Apponyi ebben a palotában megköszönte a Vöröskereszt áldozatos munkáját, amelyet a magyar frontokon végeztek a világháborúban.