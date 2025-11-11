Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében

idezojelek
Vélemény

Gróf Apponyi Albert Amerikában

„Amerikai utad Magyarország rekonstrukciójának kezdetét jelentette, hatalmas elégtétel ez a magyar népnek.”

Pozsgai Zsolt avatarja
Pozsgai Zsolt
Cikk kép: undefined
Apponyi AlbertAmerikalátogatás 2025. 11. 11. 14:16
Fotó: Wikipedia

Gróf Apponyi Albert Magyarországot képviselte első amerikai útja során, amikor a háború és a békeszerződés után először lépett a kontinensre. Széchenyi László gróf, akkori washingtoni nagykövet szervezte meg a találkozót, Apponyi és az őt kísérő delegáció Amerika-szerte nagy figyelmet kapott. 1923. október 29-én Washingtonban kihallgatáson fogadta őt Calvin Coolidge amerikai elnök a szokásosnál lényegesen nagyobb külsőségek között, államfőnek kijáró tisztelettel. 

És szokatlan nagy barátsággal, ami az elnöknél ritkán volt tapasztalható. 

Az amerikaiak a „Hallgatag Cal” néven emlegették, mert az elnök ritkán beszélt hosszan, és érzelmeit sem árulta el. Megvolt az oka a demokrata elnöknek erre a visszafogottságra, hiszen elődje szerencsétlen gazdaságpolitikája kis híján csődbe vitte az amerikai gazdaságot, és Coolidge-ra maradt az ország újjáépítése, amit ő merész lépéseivel, még merészebb terveivel meg is valósított. Elnöksége alatt az Egyesült Államok rendkívüli gazdagságra tett szert, nagyon népszerű volt, ezért is lepett meg mindenkit, amikor később nem kívánt újra indulni az elnökségért, és visszavonult egy kis birtokra. „A munkát elvégeztem” – mondta a szokott tömörséggel. 

De vissza a találkozóhoz! 

A világháború óta Apponyi volt az első a legyőzött országok képviselői közül, aki ebben a kitüntetésben részesült. Még a győztes felek kormányfői is elégedetlenségüknek adtak hangot, amiért az elnök kizárólag az amerikai gazdasági problémákkal törődött, és sem a francia, sem az angol, sem más elnök nem jelenhetett meg a Fehér Házban. Az első, félórásra tervezett találkozó két és fél órás lett végül, amelyre szintén nem volt még előtte példa.

 Apponyi mint Magyarország rendkívüli követe volt jelen, és a találkozótól sok mindent remélt, elsősorban a Magyarország elleni igazságtalanságok jóvátétele melletti kiállást, amelyet az elnök – az európai hatalmak indulatos kirohanásai ellenére – teljes megértéssel fogadott. 

Az USA akkor a világ leggazdagabb és legbefolyásosabb állama volt, rendkívül sok függött attól, milyen gazdasági és politikai viszonyt sikerül kialakítani a két ország között. Ismét szokatlan módon az elnök megmutatta Apponyinak a találkozó után a Vöröskereszt gyönyörű palotáját, ahol az elnök ismertette terveiket a szervezettel, legfőképpen, hogy a békét a háború után mindenáron fenn kell tartani, és ahol háború van, bárhol, annak befejezéséért Amerikának mindent meg kell tennie. A rendkívül népszerű elnök ezzel szinte csak a fegyvergyártók és kereskedők haragját vívta ki, akik egész elnöksége alatt megpróbálták kisebbíteni érdemeit, sikertelenül. Apponyi ebben a palotában megköszönte a Vöröskereszt áldozatos munkáját, amelyet a magyar frontokon végeztek a világháborúban. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aznap este gróf Széchenyi László vacsorát adott Apponyi és a magyar küldöttség tiszteletére, ahol szintén példátlan módon megjelent az Egyesült Államok kormányának összes minisztere, így a jelen levő magyar gazdasági vezetők tárgyalni tudtak amerikai partnereikkel és a miniszterekkel. Jelen volt többek között Charles H. Hughes külügyminiszter, John W. Weeks hadügyminiszter, akikkel új amerikai védelmi fegyverek vásárlásáról döntöttek, valamint Henry Cantwell Wallace földművelés- és energiaügyi miniszter. Vele Jósika-Herczeg Imre – akinek leírásából mindezen eseményekről tudomásunk van – tárgyalt a háború alatt lerombolt elektronikai rendszer újjáépítéséről új amerikai technológiával, amely még Európában nem is volt ismert. Államtitkárok, bankárok, a legfontosabb amerikai hírügynökségek és újságok vezetői tartottak megbeszélést a vacsora alatt a magyar küldöttség tagjaival. 

Hughes külügyminiszter vacsora közben félrehívta egy külön szobába Apponyit négyszemközti megbeszélésre. Mint kiderült, ez nem volt hirtelen ötlet, mivel a megbeszélésen váratlanul megjelent Coolidge elnök is, ezt a gesztust senki sem várta. Apponyi Jósika-Herczeg Imrének másnap elmondta, mi hangzott el ezen a váratlan, ám több órán át tartó megbeszélésen. 

Az elnök biztosította Apponyit a magyarok iránti barátságáról, akkor is, ha az európai országok többsége háborús bűnösként kezeli a magyarokat. Az elnök és külügyminisztere tisztában voltak azzal a habsburgi örökséggel, amellyel Magyarország kénytelen volt a háborúban a németek oldalán részt venni. 

És azzal is tisztában voltak, hogy a háborús hatalmak a magyar haderőket számtalan esetben az elővonalakba küldték feláldozandó tömegnek. A magyar ipar újjáépítésére felajánlották a segítségüket. 

Az amerikai elnök közölte, hogy a pénzügyminiszter nagyobb összegű kölcsönt ajánl fel Magyarországnak, ám Apponyi ezt nem fogadhatta el, erre nem volt felhatalmazása. És itt mondta el újból azt, amit már pár nappal előtte Kanadában is hangoztatott: „Nem kölcsönért jöttem. A kölcsöntől még szegényebbek leszünk. Azért jöttem, hogy gazdasági, stratégiai programot alakítsunk ki az Egyesült Államokkal. És megismertessem a békeszerződés gyalázatos következményeit.” Coolidge elnök tudomásul vette és megértette Apponyi által elmondottakat. Ezért a döntést megváltoztatta, és kölcsön helyett baráti segítségül ajánlotta fel az összeget, és kérte Apponyit, ismertesse ezt az ajánlatot a Bethlen-kormánnyal. Apponyi és a külügyminiszter visszatértek a vacsorához, ám az elnök nem ment velük. 

A vacsora végén Apponyitól beszédet kértek, amelyben Apponyi megköszönte ezt a pazar és példátlan vendéglátást. Beszélt arról, hogy a kísérete és az amerikai partnerek között már most Magyarország szempontjából életbevágóan fontos döntések és szerződések születtek, amelyek érintik a hadiipart, az energiai szektort és a gazdasági együttműködést. 

Ezekkel a megállapodásokkal az amerikai elnök ismét kivívta a nyugat-európai országok tiltakozását, hiszen Magyarországot hadi és kereskedelmi szankciókkal sújtották, mint vesztes felet. 

Itt azonban meg kell jegyezni, hogy Németországra is elvben érvényesek voltak ezek a szankciók, azonban ezeket nem tartatták be, így a német kormányok ismét elkezdhették a háborús felkészülést. Ez az akkori európai, úgynevezett „győztes” hatalmak történelmi bűnének bizonyult a későbbiekben.

Viszont az amerikai elnök nem törődött ezekkel a szankciókkal, és továbbra is segítette Magyarország újjáépítését. Másnap dokumentumokba foglalták az éjjeli megállapodásokat.

Október 31-én Coolidge elnök váratlanul ismét találkozott egy fél órára Apponyival, akitől el kívánt búcsúzni, és feltétlen barátságáról biztosítani a magyar népet, amely szinte egyedül maradt Európában nemzeti érdekeivel és szándékaival. Ez a gesztus sokak csodálkozását váltotta ki, hiszen a „Hallgatag Cal” ilyen gesztust még nem tett.

Apponyi elutazásakor a pályaudvaron tartott sajtótájékoztatót, ahol hatalmas tömeg jelent meg. Jósika-Herczeg Imre azt mondta Apponyinak búcsúzóul: „Amerikai utad Magyarország rekonstrukciójának kezdetét jelentette, hatalmas elégtétel ez a magyar népnek.”

Apponyi és a magyar küldöttség tehát rendkívüli eredményekkel és győzelmekkel tért haza a fővárosba, olyan győzelemmel, amelyet sem a találkozást kisebbíteni igyekvő ellenzék, sem szkeptikus nyugati hatalmak nem tudtak érdemben bírálni.

Az Amerikai Egyesült Államok teljes mellszélességgel egy olyan nép mellé állt, amely a háborúban akarata ellenére megbélyegeztetett, és magára maradt. Ez a segítség aztán nagyban hozzájárult az ország újjáépítéséhez. Gróf Bethlen István kormánya pedig élt a lehetőségekkel és érvényesítette azt, amit Apponyi Amerikában elért.

Az akkori ellenzék, a szélsőjobbos Gömbös Gyula vezetésével arra szövetkezett, hogy a nyilvánvaló amerikai sikereket, a szerződéseket és megállapodásokat megtorpedózzák, sőt, az ellenzék Prágában tartott egy külön találkozót, ahol a nyugati hatalmakat igyekeztek megnyerni Magyarország ellen. Akkor még sikertelenül. 

De ez már egy másik történet.

A szerző író, rendező

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekBBC

A BBC függetlensége a sírba szállt

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekvilágkormány

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekWashington

Narancssárga nyakkendőben

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekkormány

A legnagyobb Fidesz-győzelem jön

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekegyház

Négy férfi „házasságának” megáldása

Bayer Zsolt avatarja

Dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter, Szemerei János evangélikus püspök urak figyelmébe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu