Nyomoz a rendőrség a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében

MI által írt countrydal vezeti a Billboard-listát – hallgassa meg!

Ennek elkerülhetetlenül be kellett következnie: a gép lenyomta az emberi előadókat.

Bíró Zoltán István
2025. 11. 11. 13:53
Forrás: Walk My Walk/Instagram
Nemrég írtunk Michael Smith 52 éves észak-karolinai férfiról, aki mesterséges intelligencia segítségével generált több százezer dalt, majd ezeket feltöltötte a Spotify, az Apple Music és az Amazon Music szolgáltatásokra. Utána botok egész hadseregét vetette be, hogy úgymond „meghallgassák” az általa erőfeszítés – és valószínűleg zenei tehetség nélkül – létrehozott számokat, majd felvette a hallgatottság után járó, összesen tízmillió dolláros jogdíjat.

Ez csak egy egyszerű csalás volt, a dalokat valójában nem hallgatta senki, csak az erre a célra létrehozott botfarmok robotjai kattintgatták. De mi van akkor, ha még tetszenek is a közönségnek? Ez következik.

Az utóbbi években láthattuk, hogy a mesterséges intelligencia által generált zene végigsöpör a TikTokon és más online platformokon. Az MI-technológia fejlődésével ezek a dalok szinte megkülönböztethetetlenek az igaziaktól, ami nyilvánvaló kockázatot jelent a valódi művészek, dalszerzők és rajongók számára.

Mérföldkő: az MI népszerűbb zenét írt, mint az emberi előadók

Most egy mesterséges intelligencia által fejlesztett country előadó vezeti az egyfajta etalonnak számító Billboard listáját a Walk My Walk című dallal, egy nem létező, Breaking Rust nevezetű MI-generált előadótól. Billboard listára kerülni és jó helyen szerepelni egy zenész számára a siker, a befolyás és a pénzügyi stabilitás egyik legfontosabb jelzése a zeneiparban.

Annak ellenére, hogy mesterséges intelligencia generálta, a Walk My Walk jelentős népszerűségre tett szert, több mint kétmillió lejátszással csak a Spotify-on.

Instagram-oldala egyszerűen „törvényen kívüli countryként” és „soulzeneként” határozza meg a produkciót – nem említve, hogy a zene teljes egészében géppel generált.

A dal Spotify-hallgatottsága lehagyta Colby Acuffét, egy emberi művészét, akinek alig több mint egymillió, és Charlie Crockettét, akinek 1,4 millió havi hallgatója van. A mesterséges intelligencia lenyomta az emberi előadókat.

Ha megnézzük a Breaking Rust közösségi oldalait, azokon semmi sem utal arra, hogy nem valódi ember zenél: egy markáns állú, gyanúsan MI-generált cowboy látható rajtuk. A dal az amúgy sem túl nagy zenei változatosságot mutató countryzenéknél is jóval egyszerűbb. Gyakorlatilag azonos dallamok, semmitmondó, üresek dalszövegek teherautókról, sörről, zászlókról és alig öltözött nőkről.

Hogyan készül egy mesterséges intelligencia által írt dal?

Készítője részletes szóbeli utasításokat ad (Prompt Engineering) a mesterséges intelligencia modellnek (bárki által elérhető szoftvernek, például Suno, Amper Music, Udio, AIVA, Mubert, Soundraw, Beatoven.ai, Riffusion, BandLab), megadja szöveges leírással a zenei stílust, tempót, hangulatot, hangszerelést és az előadói karakter hangszínét. Az MI megírja a szöveget, elkészíti a dalt.

Példa egy promptra (angolul):

Készíts egy country-rock dalt Johnny Cash és Chris Stapleton stílusában, lassú, melankolikus tempóval, akusztikus gitárral, hegedűvel és mély, érdes énekhanggal.

Az MI hibáit, ha van, a készítő kijavítja – vagy azt sem –, és a számokat producerként árusíthatja.

A közönségnek tetszik

A „zenekar” kétmillió hallgatójának tetszik a Breaking Rust, a többség nem veszi észre, hogy nem kit, hanem mit hallgat.

„Turnéztok most valahol?” – kérdezi az egyik kommentelő a Livin’ On Borrowed Time Instagram-bejegyzésében. „Ez a lelkemhez szól” – ezt írják a címében is nyelvtani hibás The One’s You Trust című dalhoz fűzött hozzászólásban.

„Most fedeztem fel ezt a srácot” – írja egy másik hozzászóló a Time Don’t Stop című dalhoz. „Már mindent letöltöttem tőle, amit találtam.” Többen megjegyzik, milyen csodálatos hangja van az énekesnek.

Zenészek tiltakoznak

Számos művész emelt szót a mesterséges intelligencia által generált, az ő hangjukat lemásoló dalok ellen, Tennessee állam törvényt is hozott az ilyen „mélyhamisítások” terjedésének megakadályozására. De ha a zene nem másolat, hanem teljes egészében, vállaltan a mesterséges intelligencia segítségével jön létre, akkor nincs gond. Biztosak lehetünk benne, hogy ilyet egyre gyakrabban fogunk látni és hallani.

Ma még az MI-generálta „zene” a kicsit hozzáértőknek jól megkülönböztethető. De az előzőekben felsorolt zenegeneráló szoftverek többsége az utóbbi félévben készült és egyre jobbak lesznek. Mi lesz, ha ebben a tempóban fejlődve, hónapok vagy pár év alatt utolérik minőségben, netán meghaladják az emberi zenészek produkcióit? Betiltjuk a betilthatatlant? Vagy kihajítjuk a kukába a kultúránk egy részét, mert a gépek ügyesebbek?

