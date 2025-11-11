MI által írt countrydal vezeti a Billboard-listát – hallgassa meg!

Nemrég írtunk Michael Smith 52 éves észak-karolinai férfiról, aki mesterséges intelligencia segítségével generált több százezer dalt, majd ezeket feltöltötte a Spotify, az Apple Music és az Amazon Music szolgáltatásokra. Utána botok egész hadseregét vetette be, hogy úgymond „meghallgassák” az általa erőfeszítés – és valószínűleg zenei tehetség nélkül – létrehozott számokat, majd felvette a hallgatottság után járó, összesen tízmillió dolláros jogdíjat.

Ez csak egy egyszerű csalás volt, a dalokat valójában nem hallgatta senki, csak az erre a célra létrehozott botfarmok robotjai kattintgatták. De mi van akkor, ha még tetszenek is a közönségnek? Ez következik.

Az utóbbi években láthattuk, hogy a mesterséges intelligencia által generált zene végigsöpör a TikTokon és más online platformokon. Az MI-technológia fejlődésével ezek a dalok szinte megkülönböztethetetlenek az igaziaktól, ami nyilvánvaló kockázatot jelent a valódi művészek, dalszerzők és rajongók számára.

Mérföldkő: az MI népszerűbb zenét írt, mint az emberi előadók

Most egy mesterséges intelligencia által fejlesztett country előadó vezeti az egyfajta etalonnak számító Billboard listáját a Walk My Walk című dallal, egy nem létező, Breaking Rust nevezetű MI-generált előadótól. Billboard listára kerülni és jó helyen szerepelni egy zenész számára a siker, a befolyás és a pénzügyi stabilitás egyik legfontosabb jelzése a zeneiparban.

Annak ellenére, hogy mesterséges intelligencia generálta, a Walk My Walk jelentős népszerűségre tett szert, több mint kétmillió lejátszással csak a Spotify-on.

Instagram-oldala egyszerűen „törvényen kívüli countryként” és „soulzeneként” határozza meg a produkciót – nem említve, hogy a zene teljes egészében géppel generált.

A dal Spotify-hallgatottsága lehagyta Colby Acuffét, egy emberi művészét, akinek alig több mint egymillió, és Charlie Crockettét, akinek 1,4 millió havi hallgatója van. A mesterséges intelligencia lenyomta az emberi előadókat.

Ha megnézzük a Breaking Rust közösségi oldalait, azokon semmi sem utal arra, hogy nem valódi ember zenél: egy markáns állú, gyanúsan MI-generált cowboy látható rajtuk. A dal az amúgy sem túl nagy zenei változatosságot mutató countryzenéknél is jóval egyszerűbb. Gyakorlatilag azonos dallamok, semmitmondó, üresek dalszövegek teherautókról, sörről, zászlókról és alig öltözött nőkről.