A „zenészt” letartóztatták: generált dalokkal szedett be milliós jogdíjakat

MI-vel létrehozott együttesei olyan neveket viseltek, mint Calm Identity és Zygotic Washstands. A mesterséges intelligenciával létrehozott dalokat egy botokból álló robothadsereg hallgatta folyamatosan, amely után a streaming szolgáltatók összesen több mint tízmillió dolláros szerzői jogdíjat fizettek.

2025. 10. 25. 11:02
Fotó: Paul Fleet Forrás: Shutterstock
Ez lenne az MI-vel elkövetett csalások jövője? A vád szerint Michael Smith, egy 52 éves észak-karolinai férfi mesterséges intelligencia segítségével több százezer dalt generált automatikusan, majd ezeket feltöltötte a Spotify, az Apple Music és az Amazon Music szolgáltatásokra. A hatóságok szerint

botok egész hadseregét vetette be, hogy „meghallgassák” az általa erőfeszítés – és valószínűleg zenei tehetség nélkül – létrehozott számokat.

Most Smith ellen vádat emeltek, New York déli körzetének amerikai ügyésze és az FBI „arcátlan csalási sémának” nevezte tevékenységét, számol be a Vice alapján a G Data.

A csalás legalább 2018-ig nyúlik vissza, amikor Smith együttműködött egy MI-zenegyártó céggel és egy zenei producerrel, hogy tömegesen állítsanak elő hatalmas mennyiségű zenét. Több hamis fiókot is létrehozott, hogy a zenéket szétoszthassa köztük, és így ne tűnjön gyanúsnak, hogy egyetlen ember képes ilyen elképesztő tempóban teljesen kidolgozott dalokat gyártani – gyorsabban, mint bárki az emberiség történetében. A vádirat szerint

botjainak hálózata naponta körülbelül 661 440 lejátszást generált.

A streamingszolgáltatások általában rendelkeznek csalásfelderítő rendszerekkel, ám Smith minden lépésnél megtalálta a módját, hogy kijátssza ezeket – legalábbis egy ideig.

A trükkje az volt, hogy véletlenszerűen generált dal- és előadói neveket, amelyek elég hihetőek voltak ahhoz, hogy valódi zenészek munkájának tűnjenek. A vádirat szerint ezek többnyire „szemét”, értelmetlen nevek voltak – például Calm Identity, Zygotic Washstands és több ezer hasonló.

A Variety beszámolója szerint 2023-ban egy nonprofit szervezet, a Mechanical Licensing Collective – amely azért felel, hogy a zenészek megkapják a streamingjogdíjaikat – gátlástalan tevékenységet sejtett, és vizsgálatot indított a Smithhez köthető milliárdnyi lejátszás ügyében. Smith tagadta, hogy bármi rosszat tett volna. Most azonban vádlottként akár 20 év börtönbüntetésre is számíthat minden egyes vádpont esetében.

