Szerdától érkezik a nyugdíjkiegészítés

Mivel a januári nyugdíjemelés óta magasabb lett az infláció, a különbözetet nyugdíjkiegészítés formájában kapják meg novemberben a nyugdíjasok, az átlagnyugdíj esetében 47 200 forintot – közölte Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára kedden az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában kifejtette: a 2010-es kormányváltáskor kötöttek egy megállapodást az idősekkel, hogy „amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a nyugdíjak vásárlóértéke nem csökkenhet”.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A mostani nyugdíjkiegészítést a novemberi nyugdíjakkal együtt szerdától utalják, illetve kézbesítik, decemberben pedig már az emelt nyugdíj érkezik azoknak, akik nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülnek. Ők mintegy 2,3 millióan vannak

– hangsúlyozta az államtitkár.

Januártól újabb nyugdíjemelés lesz, ezúttal 3,6 százalékos, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj is. A nyugdíjak vásárlóértéke 2010 óta 25 százalékkal emelkedett, a nyugdíjak összege pedig csaknem a duplájára nőtt, „minden eszközzel próbálunk segíteni az időseknek abban, hogy biztonságban, többek között anyagi biztonságban is éljenek” – fogalmazott az államtitkár.

Zsigó Róbert arról is beszélt, hogy a korábban megkapott 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt december 31-ig használhatják fel az idősek, eddig több mint 43 milliárd forint értékű utalványt váltottak be. További lépésként pedig megszületett a döntés arról, hogy lépésről lépésre bevezetik a 14. havi nyugdíjat is.

Az államtitkár kitért arra is, hogy az árrés korlátozása miatt az Országos Kereskedelmi Szövetség folyamatos vitában áll a kormánnyal, mert szerintük annak a legnagyobb vesztese a lakosság, miközben az elmúlt hónapokban csökkent az élelmiszerek ára.

Március 17-én harminc kategóriában nagyjából ezer élelmiszerre vezették be az árrést érintő intézkedést, és a hétfői adatok szerint 846 élelmiszer ára lett olcsóbb átlagosan 20,3 százalékkal, de 295 olyan élelmiszer is van, aminek legalább harminc százalékkal csökkent az ára. Van olyan félzsíros tejföl, aminek 62 százalékkal vagy olyan natúr joghurt, aminek 56 százalékkal, a sertészsírnak 52 százalékkal csökkent az ára – emlékeztetett. Hozzátette: a drogériai termékekre is bevezették az „árrésstopot” 424 termékre, ebből 414 lett olcsóbb átlagosan 27,6 százalékkal.