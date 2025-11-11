A kormány foytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 októberében az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalék volt, szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 3,9 százalékot tett ki, míg szeptemberhez képest az élelmiszerek ára 0,1 százalékkal mérséklődött. Ezen belül vizsgálva, a hidegélelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva éves alapon mindössze 1,7 százalékkal emelkedtek, az előző hónaphoz képest pedig 0,4 százalékkal csökkentek az árak.

A Tiszával ellentétben a kormány nem a profithajhász multik, hanem a magyar emberek pártján áll – fogalmazott a friss adatokra reagáló közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kormány 2026 február 28-ig meghosszabbítja és december 1-től további 14 termékre, így például a sertésmájkrémre, a sajtkrémre, az almára, a körtére és a szilvára is kiterjeszti az árréscsökkentést. Az intézkedés tartós és érdemi árcsökkentést eredményezett, a drogériákban átlagosan 27,6 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek. A kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.

A kormány családbarát adópolitikája, nyugdíjasokat támogató és árcsökkentő intézkedései együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több pénz maradjon a magyar családok zsebében, ami élénkíti a lakossági fogyasztást, ezáltal fokozza a gazdasági növekedést – írják.