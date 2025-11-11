inflációkshfogyasztás

A kormány foytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben

Októberben 0,4 százalékkal csökkent a hidegélelmiszerek ára.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 8:35
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 októberében az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalék volt, szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 3,9 százalékot tett ki, míg szeptemberhez képest az élelmiszerek ára 0,1 százalékkal mérséklődött. Ezen belül vizsgálva, a hidegélelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva éves alapon mindössze 1,7 százalékkal emelkedtek, az előző hónaphoz képest pedig 0,4 százalékkal csökkentek az árak.

A Tiszával ellentétben a kormány nem a profithajhász multik, hanem a magyar emberek pártján áll – fogalmazott a friss adatokra reagáló közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kormány 2026 február 28-ig meghosszabbítja és december 1-től további 14 termékre, így például a sertésmájkrémre, a sajtkrémre, az almára, a körtére és a szilvára is kiterjeszti az árréscsökkentést. Az intézkedés tartós és érdemi árcsökkentést eredményezett, a drogériákban átlagosan 27,6 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek. A kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.

A kormány családbarát adópolitikája, nyugdíjasokat támogató és árcsökkentő intézkedései együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több pénz maradjon a magyar családok zsebében, ami élénkíti a lakossági fogyasztást, ezáltal fokozza a gazdasági növekedést – írják. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantiszemitizmus

Antiszemitizmus-ügyben nektek kuss a nevetek!

Bayer Zsolt avatarja

Ez ordít a Soros-blogon

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu