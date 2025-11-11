A pályázatok lökhetik jó irányba az agrárium átalakulását

Sok termékpályán jellemző az optimizmus, de a nagy egészet nézve némileg pesszimistábban látják a helyzetet a mezőgazdasági szereplők – mondta Hollósi Dávid, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója a harmadik negyedéves MBH AgrárTrend Index bemutatóján. Az agrár-élelmiszeripari bizalmi index 2025. szeptember végén 32,4 ponton állt a 48 pontos skálán, amivel kismértékben távolodott az egyensúlyi szintnek tekintett 35 ponttól, mivel az előző negyedévi 0,3 pontos emelkedést 0,4 pontos csökkenés követte július és szeptember között. Éves összevetésben ennél nagyobb mértékű a csökkenés: 1,9 pontos.

Vegyes képest mutat a különvböző termékpályákon az MBH AgrárTrend Index

Fotó: MBH

Hollósi Dávid szerint ha nem következik be az idei ragadós száj- és körömfájáshoz hasonló havariahelyzet, akkor a harmadik negyedéves elemzés akár már évértékelőnek is tekinthető. Ez alapján pedig az látszik, hogy az agráriumban nem csak alágazatonként észlelhetők jelentős eltérések, hanem a klímaváltozás negatív hatásainak következtében a földrajzi elhelyezkedés, illetve a hatékonyság mentén is, sőt, az éven belüli hullámzások is jellemzőek. Az ágazatot érő kihívások közül kiemelte

a fagykárokat,

az aszályt,

az állatbetegségeket és

a szőlő aranyszínű sárgaságát.

Összességében gyenge-közepes év lehet az idei a mezőgazdaságban. Véleménye szerint az aszályhelyzet nem fog javulni, ami például a kukoricatermesztés további visszaszorulását jelenti, de azt is, hogy a burgonyatermesztésben megszűnt a komparatív előnyünk. Eközben ugyanakkor felgyorsult az ágazat átalakítása, amit a beruházási pályázatok iránti felfokozott érdeklődés is jelez.

Aki most elmulasztja a beruházást, hosszabb távon kiírja magát az agrártermelésből

– jelentette ki.

A sok kihívás közepette a cél az ellenállóképesség növelése, amihez a beruházásokra, illetve banki finanszírozásra van szükség – fogalmazott. A támogatói döntések jövő év első negyedévének végéig megszületnek, ez pedig jövőre már a három éve szűkülő agrárhitelpiacra is jótékony hatással lesz.

Az egyes ágazatokról szólva Héjja Csaba, a bank stratégiai elemzője elmondta, hogy a 12 vizsgált termékpálya közül hat a 32,3 pontos teljes agrárgazdasági érték alatt, hat pedig felette szerepelt. Kifejezetten pozitív értékelést adott a baromfi-, a búza- és a tojástermékpálya, míg komolyabb mértékű visszaesés a kukorica-, a gyümölcs- és a szőlő-bor ágazat esetében volt tapasztalható. Utóbbi kettőnél a fagykárok és az aranyszínű sárgaság okozták a lejtmenetet.