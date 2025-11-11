Orbán Viktor nevétől zeng az amerikai sajtó

Donald Trump amerikai elnök november 7-én a Fehér Házban fogadta Orbán Viktort, ahol többek között az orosz–ukrán háborúról, a kereskedelmi kapcsolatokról és Magyarország energiabiztonságáról is egyeztettek – írja az Origo.
Az Egyesült Államok az előző hónapban az ukrajnai konfliktusra reagálva szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen. Magyarország kőolajának nagy része orosz forrásból származik és Orbán Viktor szerint az amerikai szankciós intézkedések komoly kockázatot jelentettek a magyar gazdaságra és a rezsivédelemre.
A találkozó előtt a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ez a kérdés kulcsfontosságú a magyar családok, háztartások és vállalkozások számára.