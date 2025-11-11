Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében

Orbán Viktor nevétől zeng az amerikai sajtó

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban fogadta a magyar miniszterelnököt múlt héten pénteken, ahol többek között az orosz–ukrán háborúról és az energiabiztonságról is tárgyaltak. Trump bejelentette, hogy Magyarország mentességet kap az orosz olajra és gázra vonatkozó amerikai szankciók alól. Orbán Viktor szerint ez kulcsfontosságú eredmény a magyar családok és vállalkozások védelmében. A találkozó baráti hangulatban zajlott, és a nemzetközi sajtó is a magyar kormányfőt dicséri.

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök washingtoni sajtótájékoztatója
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök washingtoni sajtótájékoztatója Forrás: MTI
Donald Trump amerikai elnök november 7-én a Fehér Házban fogadta Orbán Viktort, ahol többek között az orosz–ukrán háborúról, a kereskedelmi kapcsolatokról és Magyarország energiabiztonságáról is egyeztettek – írja az Origo.

Orbán Viktor Washingtonban
Orbán Viktor Washingtonban
Fotó: MTI

Az Egyesült Államok az előző hónapban az ukrajnai konfliktusra reagálva szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen. Magyarország kőolajának nagy része orosz forrásból származik és Orbán Viktor szerint az amerikai szankciós intézkedések komoly kockázatot jelentettek a magyar gazdaságra és a rezsivédelemre. 

A találkozó előtt a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ez a kérdés kulcsfontosságú a magyar családok, háztartások és vállalkozások számára. 

Donald Trump korábban felszólította az európai államokat, hogy csökkentsék orosz olajvásárlásaikat, ezzel gyengítve Oroszország gazdaságát és megnehezítve az orosz–ukrán háború további finanszírozását. Az amerikai elnök pénteken kivételt adott Magyarországnak a szankciók alól, mivel nincs tengerpartja és kizárólag csővezetékeken keresztül juthat olajhoz és gázhoz.

Egy csodálatos ország, de nincs tengere, így kikötőik sincsenek és nehéz helyzetben vannak

 – fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy más európai országoknak ugyan vannak kikötőik, mégis tovább vásárolják az orosz energiahordozókat.

A New York Times szerint a találkozó próbára tette Orbán Viktor külpolitikai képességeit, amelyeket saját kampányában egyik fő erősségeként hangsúlyoz. A lap megjegyezte, hogy a miniszterelnök Trumphoz hasonlóan azt vallja, Ukrajnának engedményeket kellene tennie Oroszországnak a tűzszünet érdekében.

A kormányfő pénteken kijelentette, hogy Trumppal gazdasági, katonai és politikai kérdésekről is egyeztettek, de a legfontosabb napirendi pont az ukrajnai háború volt. Amikor Trump megkérdezte, győzhet-e Ukrajna, a magyar kormányfő csak annyit felelt: 

Csodák történhetnek.

 A találkozó kölcsönös megbecsülést tükrözött két vezető között, akik több témában – például a migrációban – is hasonló nézetet képviselnek. Trump nagyszerű barátként beszélt Orbánról, akit szerinte nagyon szeretnek Magyarországon, míg Orbán aranykort emlegetett az amerikai–magyar viszony kapcsán.

A Fehér Ház egyik tisztviselője a CNN-nek megerősítette, hogy Donald Trump egy évre mentességet biztosított Magyarországnak az orosz olaj- és gázvásárlásra vonatkozó amerikai szankciók alól.

Szijjártó Péter egy nyilatkozatában kiemelte, hogy a miniszterelnök megállapodott az amerikai elnökkel, mint mondta:

Korlátlan időre megkaptuk a mentességet a szankciók alól. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni, mert a miniszterelnök úr megállapodott az amerikai elnökkel, nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig.

Orbán Viktor dicsérte Trumpot, amiért helyreállította az Egyesült Államok és Magyarország diplomáciai kapcsolatait, amelyeket szerinte a Biden-adminisztráció tönkretett, amikor szankciókat vetett ki Magyarországra.

Most elég jó pozícióban vagyunk ahhoz, hogy új fejezetet nyissunk – mondjuk úgy, egy aranykort – az Egyesült Államok és Magyarország között

 – mondta a kormányfő. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök washingtoni sajtótájékoztatója (Fotó: MTI)

