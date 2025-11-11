Orbán Viktor nevétől zeng az amerikai sajtó

Egy csodálatos ország, de nincs tengere, így kikötőik sincsenek és nehéz helyzetben vannak

– fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy más európai országoknak ugyan vannak kikötőik, mégis tovább vásárolják az orosz energiahordozókat.

A New York Times szerint a találkozó próbára tette Orbán Viktor külpolitikai képességeit, amelyeket saját kampányában egyik fő erősségeként hangsúlyoz. A lap megjegyezte, hogy a miniszterelnök Trumphoz hasonlóan azt vallja, Ukrajnának engedményeket kellene tennie Oroszországnak a tűzszünet érdekében.

A kormányfő pénteken kijelentette, hogy Trumppal gazdasági, katonai és politikai kérdésekről is egyeztettek, de a legfontosabb napirendi pont az ukrajnai háború volt. Amikor Trump megkérdezte, győzhet-e Ukrajna, a magyar kormányfő csak annyit felelt:

Csodák történhetnek.

A találkozó kölcsönös megbecsülést tükrözött két vezető között, akik több témában – például a migrációban – is hasonló nézetet képviselnek. Trump nagyszerű barátként beszélt Orbánról, akit szerinte nagyon szeretnek Magyarországon, míg Orbán aranykort emlegetett az amerikai–magyar viszony kapcsán.