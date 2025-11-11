Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében

Európai UnióUkrajnaEurópai Bizottság

Kérdéseket küldtünk Brüsszelnek a kárpátaljai jogsértések ügyében

A Magyar Nemzet kérdésekkel fordult az Európai Bizottsághoz és több EU-s tisztviselőhöz is, miután továbbra sem szűnt meg a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokság (TCK) jogsértő eljárásrendje a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel szemben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 13:50
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
A Magyar Nemzet kérdéseket intézett több európai uniós tisztviselőhöz is a kárpátaljai fiatalok ügyének kapcsán. Lapunk az Európai Bizottsághoz, Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselőhöz, Marta Kos bővítésért felelős biztoshoz és Roberta Metsolához, az Európai Parlament elnökéhez fordult. Arról érdeklődtünk, hogy hogyan értékelik a politikusok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem négy diákjával történteket és az erőszakos sorozások tényét Ukrajnában. 

Az Európai Bizottság eddig semmit nem tett az ukrajnai jogsértések ügyében
Mint ismeretes, a múlt héten négy kárpátaljai egyetemistát tartottak fogva jogtalanul. A diákokat annak ellenére tartották fogva 36 órán keresztül, hogy érvényes felmentéssel rendelkeztek a katonai szolgálat alól. A négy fiatallal már akkor közölték, hogy vissza kell térniük egészségügyi vizsgálatra. Ketten vissza is tértek a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságra (TCK), azonban az ügyvédi segítség igénybevételét megtagadták tőlük az ügyintézés során, továbbá a telefonjaikat is le kívánták foglalni.

Az uniós tisztviselőket arról kérdeztük, hogy hogyan értékelik ezeket az eseményeket Ukrajna EU-csatlakozási szándékának a fényében. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy hogyan értékelik a hónapok óta zajló erőszakos toborzási eljárásokat. Lapunk arra is rákérdezett, hogy hogyan értékelik a nemzeti kisebbségek elleni jogsértéseket és terveznek-e vizsgálatot indítani az ügyben. 

Borítókép: Kaja Kallas és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

