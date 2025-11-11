Kérdéseket küldtünk Brüsszelnek a kárpátaljai jogsértések ügyében

A Magyar Nemzet kérdéseket intézett több európai uniós tisztviselőhöz is a kárpátaljai fiatalok ügyének kapcsán. Lapunk az Európai Bizottsághoz, Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselőhöz, Marta Kos bővítésért felelős biztoshoz és Roberta Metsolához, az Európai Parlament elnökéhez fordult. Arról érdeklődtünk, hogy hogyan értékelik a politikusok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem négy diákjával történteket és az erőszakos sorozások tényét Ukrajnában.

Az Európai Bizottság eddig semmit nem tett az ukrajnai jogsértések ügyében

(Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP)

Mint ismeretes, a múlt héten négy kárpátaljai egyetemistát tartottak fogva jogtalanul. A diákokat annak ellenére tartották fogva 36 órán keresztül, hogy érvényes felmentéssel rendelkeztek a katonai szolgálat alól. A négy fiatallal már akkor közölték, hogy vissza kell térniük egészségügyi vizsgálatra. Ketten vissza is tértek a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságra (TCK), azonban az ügyvédi segítség igénybevételét megtagadták tőlük az ügyintézés során, továbbá a telefonjaikat is le kívánták foglalni.