Átadták a Junior Prima díjakat színház-, film- és táncművészet kategóriában

Szabó Levente, a Magyar Bankholdinghoz tartozó Takarékbank elnök-vezérigazgatója a keddi budapesti díjátadón elmondta: 2017 óta mecénásai a díjnak, fontos számukra, hogy évről évre átadhatják.

Nagyon hiszünk a fiatalokban. A fiatalok a jövő

– hangsúlyozta, kiemelve: a díjat elnyerő művészeket a tehetség mellett kitartás és szorgalom is jellemzi.

Az elismeréssel, amely pénzjutalommal is jár, azokat a harminc év alatti művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.



A díjat idén Barta Ágnes, a Nemzeti Színház, Benedek Dániel, a kaposvári Csiky Gergely Színház, Hartai Petra, a Budaörsi Latinovits Színház, Koltai-Nagy Balázs, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház tagja és a jelenleg szabadúszó Vilmányi Benett érdemelte ki a zsűri döntése értelmében.

Vilmányi Benett a színpadra lépve köszönetet mondott az elismerésért, azonban az ünnepségen a díjat nem vette át.

A Takarékbank felkérésére színházak, szakmai és érdekképviseleti szervezetek 49 jelöltet állítottak ebben az évben. Közülük választotta ki a hattagú zsűri – Balogh Gabriella, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának tagja, Káel Csaba rendező, a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos, Máté Gábor színész-rendező, a Katona József Színház igazgatója, Oberfrank Pál, színész-rendező, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, Orlai Tibor színházi producer és Rudolf Péter színész, a Vígszínház igazgatója – azokat, akiket érdemesnek tart az elismerésre.



Az idén tizennegyedik alkalommal adták át a Junior Prima díjat színház-, film- és táncművészet kategóriában, az ez évi jutalmazottakkal együtt eddig 106 fiatalnak ítélték oda az elismerést.



A Prima Primissima életre hívói 2007-ben döntöttek úgy, hogy önálló díjjal jutalmazzák azokat a fiatal, harminc év alatti tehetségeket, akik korosztályukon belül a jók között is a legjobbak. A Junior Prima díjat tudomány kategóriában a Magyar Fejlesztési Bank, zene kategóriában az MVM Magyar Villamos Művek, népművészet kategóriában a Docler Holding, sajtó kategóriában a Kavosz, színház-, film- és táncművészet kategóriában pedig a Takarékbank támogatja társalapítóként és mecénásként.

Borítókép: Barta Ágnes (Fotó: Rózsa Erika)