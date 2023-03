Az időtálló darabok nagymestere

– Nem először dolgozott együtt a budapesti Nemzeti Színház társulatával. Legutóbb 2021-ben A Mester és Margarita, most pedig a Don Juan című előadást rendezte. Mennyiben volt más a mostani munkafolyamat, mint az előző? Milyen élmény volt a társulattal dolgozni?

– Amikor először dolgoztam Budapesten, akkor sajnos kitört koronavírus-járvány és körülbelül három nap után leálltunk a próbákkal. A Mester és Margaritát egy ilyen időszakban, maszkkal az arcunkon próbáltuk, s a Don Juan is egy vészterhes időszakban készült el, hiszen most pedig a háborús válság és az energiaválság fenyeget. Így a vészterhes idők lenyomata érződik az előadás szövetében is, miközben a színház világa számomra mindig is egy szent hely, egy védőburok volt, méghozzá egy olyan, ahonnan figyelhetem a külvilágot, de ha úgy tetszik, el is bújhatok előle.

Már az első budapesti rendezésem próbái alatt megkedveltem a Nemzeti Színház társulatát.

Hatalmas élmény volt az egész folyamat, s természetesen ez arra ösztönzött, hogy visszatérjek egyszer és újra együtt dolgozhassunk. A mostani munka pedig némileg könnyebb is volt, hiszen már ismertem a színészeket. Ez egyrészt nagy segítség volt a szerepek kiosztásában, vagyis még több munkafolyamatra volt rálátásom. Úgy vélem, hogy részben ennek is köszönhető, hogy mind vizuálisan, mind pedig színészileg egy nagyon hiteles előadást született.

A Mester és Margarita után Don Juant rendezett Budapesten Aleksandar Popovski. Fotó: Eöri Szabo Zsolt

– Miért pont Molière Don Juan-történetét állította színpadra?

– Be kell hogy valljam, nagyon kedvelem Molière műveit és életútját. Még Bulgakov is írt róla egy darabot, amelynek címe Moliére úr élete, ami szintén az egyik kedvenc szövegem. Molière nagyon igyekezett a király kedvében járni, és olyan darabokat írni, amelyek a királyt dicsérik. De mint minden jó tollú írónak, neki is inkább csak az sikerült, hogy kigúnyolja a királyt. Az a próbálkozása, hogy Don Juant gonosztevővé tegye, egyszerűen nem sikerült, és ezáltal az egyik legérdekesebb színpadi hőst sikerült életre hívnia. Molière ugyanis sokat foglalkozott a képmutatással, az álszent viselkedéssel, ami sajnos nagyon jellemző a mai társadalmunkra. De ezentúl számomra a Don Juan egy színmű a szabadságról, az álmokról és az élet nagy kérdéseiről. Egy sokkal, de sokkal mélyebb szöveg annál, minthogy összetör néhány női szívet, s hajkurássza a leányokat. Valódi dráma a mennyországról, a szépség szüntelen kereséséről és arról a kérdésről, ki a világ valódi teremtője.

– Mi az a vízió, amellyel egy XVII. században írt történetet aktuálissá lehet tenni?

– A klasszikus műveknek van egy olyan dallama, ami időtlenné teszi őket. Természetesen nem minden klasszikus mű rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, hanem csak azok, amelyeken az idő nem fogott. Ezért is érdekes olyan darabokat nézni, amelyeknek sikerül hosszú évekig a repertoáron maradniuk. Amikor pedig dramatikus szövegekkel foglalkozom, mindig keresem azt a hangot, dallamot, ami rezonál a mai korral. Említettem Bulgakov Molière-ről szóló darabját, a Moliére úr életét. Ezt a drámát tíz évvel ezelőtt színpadra állítottam Macedóniában. A szöveg egyes részei annyira megfeleltek az ottani helyzetnek, hogy az emberek megkérdezték, hogy mai szövegeket használtam-e fel. Nos, nem. Az egészet Bulgakov írta a XX. században, de mégis úgy sikerült megszólaltatni a sorokat, mintha abban a pillanatban keletkeztek volna. Ez rendkívül emlékezetes tapasztalat volt a szövegek időtállósága tekintetében.