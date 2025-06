Tizenhat évesen feltöltött egy nyomasztó YouTube-videót, most az egyik legmenőbb horrorproducerrel készíthet belőle mozifilmet

Kane Parsons valószínűleg maga sem gondolta volna, mekkorát robban majd a The Backrooms című kisfilmje. Az alkotása a found footage horror műfajába tartozik, azaz azt a látszatot kelti, mintha akárcsak az Ideglelés vagy a Rec esetében, egy valódi, talált felvételt látnánk, amelyen az illető rögzítette, mit látott, mielőtt valami szörnyűség érte. Esetükben a főszereplő egy különös, labirintusszerű objektumban találja magát, bolyongása közben pedig egy fenyegető robot vadászni kezd rá. Az említett elbeszélésmód egyik legnagyobb előnye, hogy a rázkódó kamerának és a szemcsés képnek köszönhetően el lehet fedni a trükkök hiányosságait, így a nyilvánvalóan fillérekből készült kisfilmben a gépszörny hitelesnek tűnik. A mindössze kilencperces mozgóképet igencsak nyomasztó hangulat járja át, sokan minden idők legfélelmetesebb YouTube-videójának tartják.

A szándékosan roncsolt kép elfedi a The Backrooms trükkjeinek hiányosságait. Forrás: YouTube

Rá is haraptak a nézők, mióta 2022-ben kikerült, már 67 milliós megtekintésnél jár, Kane Parsons pedig újabb és újabb folytatásokat készített hozzá. Most pedig a nem kisebb franchise-okat, mint a Fűrészt és a Démonok közöttet jegyző James Wan producer felkarolta, hogy készítsen belőle egész estés filmet, az alkotás pedig a merész, kísérletező jellegű filmekre szakosodott A24 stúdió égisze alatt készülhet el. Ráadásul két sztárt már le is szerződtetettek: A világ legrosszabb embere címszereplőnőjét játszó Renate Reinsve és a 12 év rabszolgaság Oscar-jelölt színésze, Chiwetel Ejiofor is igent mondott a felkérésre.

