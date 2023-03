A Magyar Nemzeti Cirkusz március 15-én tartotta meg új évadának premierjét a budapesti Pólus Center mellett felállított óriássátorban, ahol március 19-ig megtekinthető a társulat Szenzáció címmel futó műsora. Ezután a cirkusz útra kel, hogy Miskolcon, Nyíregyházán és Debrecenben folytassa a nagyérdemű szórakoztatását.

A Magyar Nemzeti Cirkusz látványos lovas száma (Fotó: Facebook)

Az új évad egyik legnagyobb látványossága a Richter-csoport lovas bemutatója.

A szerdai premieren maga a Kossuth-díjas cirkuszalapító, id. Richter József állt a manézs közepén és vette kezébe a lovak és az artisták irányítását.

Eközben a csoport tagjai ifj. Richter József cirkuszigazgató vezetésével különféle szaltókat és ugrásokat produkáltak a vágtató lovakon. Ezt a látványt nem lehet megunni.

A közönség az este során ezenkívül egy másik számban is felmérhette ifj. Richter József lovakkal kapcsolatos tudását, ugyanis ő is beállt a manézs közepére, hogy idomított lovait és tevéit különböző mutatványokra bírja. A hétszeres Arany-díjas cirkuszművész számának egyik fénypontja lett volna, ahogyan egy guanakó a porond szélén fekvő tevék púpjai között átszökell, ám az állat egy kör után inkább meggondolta magát és nem volt hajlandó többet ugrani. A jelenet rámutatott a cirkuszművészet egyik érdekes elemére: a mutatvány így is szórakoztató volt, hiszen mindenki tudott kapcsolódni egy ilyen szituációhoz, ahol egy hirtelen megugorhatatlannak tűnő akadály kerül az ember, vagyis ezúttal a guanakó elé. A jelenet együttérzést és nevetést váltott ki a közönségből, a műsor pedig fennakadás nélkül folytatódhatott.

A cirkuszműsorok egyik központi, állandó eleme a komikus – a bohóc –, akinek a száma önállóan is megállja a helyét, de az előadás alatt akkor is be lehet vetni, amikor éppen át kell alakítani a porondot a következő produkcióhoz. Az idei évadra Alfonse Coconutot szerződtette a társulat, aki remek választásnak bizonyult. A Moszkvai Nagycirkusz komikusa a humoros produkciók mellett nehéz akrobatikai trükköket is bemutat, a premieren pedig sikerült kivívnia a közönség rajongását. A korábbi években ez a szerep a közkedvelt Steve Caveagnára hárult, ám a társulat új tagja méltó utódja lett az olasz komikusnak.

A szerda délutáni műsor Mihail Ermakov kutyás számával, a kutyasulival kezdődött, ami jó választás, hiszen a könnyed műfaj hamar megteremti a nézők jó hangulatát. Ermakov háromgenerációs artistacsalád sarja, gyermekkora óta kutyákkal foglalkozik, ami meg is látszik a számain: nagy szeretettel bánik az állataival, akik láthatóan élvezik a szereplést.

A kutyák mellett ezúttal megfértek a macskák is a porondon: az új évadban fellépnek Horváth Fatime és cicái. A macskákat köztudottan nehéz trükkökre tanítani, de az egyébként artistamúltú hölgy bravúrosan megoldotta a dolgot, és bebizonyosodott, hogy nincs az a makacs kandúr, aki egy pompás jutalomfalatért át ne ugrana egy karikán vagy egyik székről a másikra. A macskás szám során Fatime partnere Pejcsev Plamen, művésznevén Mr. Jumping volt, akinek vicces és akrobatikus gumiasztalos mutatványai szintén elnyerték a közönség tetszését.

Az egyetlen magyar fligende-csoport, a Flying Weiss tripla szaltója és ugrásai lenyűgözőek, számukat 2010 óta csiszolják, és óriási sikereik voltak európai és közel-keleti turnéik során is. A halálgömb száguldó brazil motorosai pedig erre a szezonra szintén a társulattal tartanak.

Összességében az idei évad fellépői jól lettek összeválogatva: a rendszeresen cirkuszba járók is láthatnak újdonságokat a Magyar Nemzeti Cirkuszban, míg a nem túl rutinos közönség számára garantált az élmény.

Borítókép: Az idei évad társulata (Forrás: Facebook)