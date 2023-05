Ezen a hétvégén tartják a IX. Nemzetközi természet- és környezetvédelmi filmfesztivált

A IX. Nemzetközi természet- és környezetvédelmi filmszemlét tartják ezen a hétvégén a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kezdeményezésében a gödöllői királyi kastélyban. A fesztivál – ahogy Áder János volt köztársasági elnök, az alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke szombaton, a filmfesztivál díjátadó gáláján fogalmazott – 2015-ben nagy ambíciókkal tematikus szemlének indult, ahol csupa olyan filmet lehetett bemutatni, aminek a témája, főszereplője, ihletője a természet, a környezetünkkel való együttélés, szépség és gondok, harmónia és küzdelem – idézte fel, hozzátéve, hogy ilyen filmet csak az készít, aki szerelmes a témájába, akinek az alkotás egyben küldetés is.

A filmfesztiválon bemutatott művek éppoly sokfélék, mint a természet maga Fotó: Gyurgyik Anna

A filmfesztivál szemléletformáló eseménysorozatot hoz létre

– A filmszemlén bemutatott művek, az ifjúsági fotópályázat munkái idén is éppoly sokfélék, mint a természet maga – fogalmazott az elnök –, de egyvalamiben most is közösek: az alkotók szinte mindig a hozzájuk legközelebb álló témákat választották, nemcsak lélekben, hanem a valóságban is. Az alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte azt is, hogy az elmúlt kilenc évben a benevezett filmek száma, a kísérőprogramok gazdagsága megteremtette a maga közösségét és közönségét.

A fesztivál, együttműködve a környezetvédelemben érintett szakmával és a művészeti élet neves képviselőivel egy olyan szemléletformáló eseménysorozatot hoz létre, amely minden évben lehetőséget nyújt arra, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a természeti értékeink állapotára és azok védelmére. Ahogy honlapjukon írják: „A Kék Bolygó Akadémia elsődleges célja, hogy az élővilág és a természet iránti szeretetre és elkötelezettségre tanítsa a résztvevőket. Ezeket a páratlan értékeket csak akkor őrizhetjük meg a következő generációknak, ha továbbadjuk nekik a fenntarthatósággal és környezettudatossággal kapcsolatos felelősséget és tudást. Feladatunk ellátásában a temészetfilmek és -fotók rendkívül hasznos eszközök: figyelemfelkeltő erejük felbecsülhetetlen. Úgy gondoljuk, ezért is szükséges felkelteni az érdeklődést a szakma ezen különleges ága iránt.”

A filmfesztivál három napja alatt a filmvetítések mellett érdekes foglalkozásokon és előadásokon ismerhetik meg az érdeklődők a vizek világát. A fotós workshopon a terepasztal berendezését, a világítás és a képi kompozíció alapjait sajátíthatják el a látogatók szakértő segítségével, fotózással egybekötve. Készíthetnek például rovarportrékat rétegzéses fotózási technikával, vagy az algák és gombák mikroszkópos fotózását próbálhatják ki. A flmes workshopon a környezetvédelem és a fenntarthatóság áll a foglalkozások központjában: A Cinemira segítségével környezettudatos animációs filmet készíthetnek az érdeklődők, míg az Addetur Alapítványi Iskola közreműködéséve egy természetfilmes stáb tagjaként próbálhatják ki magukat a workshopra érkezők. A Kék Bolygó Labor foglalkozásain a szabad szemmel nem látható világot fedezhetik fel, ahol a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ szakemberei mutatják be a mikroszkópos vizsgálatok menetét. Az interaktív programok során alaposabban megismerhetik a vizes élőhelyek rejtett tulajdonságait.

Ismeretterjesztő kiállítás is látható a kastélyban az egyik legértékesebb kincsünkről, a vízről, a Greendex.hu égisze alatt. A kiállítás célja, hogy átfogó tudást adjon az ivóvízről, az árvizekről, a szennyvízről és az élővízről. Különleges tényeket és érdekes információkat ismerhetnek meg az érdeklődők a bolygó vizeinek vonatkozásában.

A filmszemlére három kategóriában lehetett nevezni

A 2023-as nemzetközi természet- és környezetvédelmi filmszemlére 105 országból, mintegy 1260 filmet neveztek a nagyvilágból, az előválogatást követően pedig ötven produkció versenyzett az elismerésekért. A filmszemlére három kategóriában lehetett nevezni: természetfilm, rövidfilm, valamint rajz- és animációs film. Ahogy lapunk oldalán részletesen olvasható, az egész estés természetfilmek első helyezettje a Kaktusz Hotel, Yann Sochaczewski alkotása lett. A Kárpát-medence természeti értékei szekcióban a hosszú filmek kategóriában Szendőfi Balázs Volt egyszer egy vadvízország című alkotása kapta az első helyezést. A Third Eye – amatőrfilmes – kategóriában Az emberiség tanúja (My witness is humanity), E. Kemal Mert produkciója bizonyult a legjobbnak. Számos különdíj mellett kiadták a diákfotó-pályázat díjait is. A diákfotósok vetélkedésében az általános természetfotó kategóriát Cirkos Sebestyén, a gödöllői Török Ignác Gimnázium tanulója nyerte, míg az ember és víz szekció első helyezettje Kártyás Gergő, a körmendi Kölcsey Gimnázium hallgatója lett.

Borítókép: Yann Sochaczewski Kaktusz Hotel című díjnyertes filmjének részlete ( Forrás: IX. Nemzetközi természet- és környezetvédelmi filmszemle)