A Pastorale családi előadássorozat a 2023-as évadban is a Pesti Vigadó Dísztermében, a Szent István Filharmonikusok és a Magyar Művészeti Akadémia közös rendezésében valósul meg holnap (június 11-én). Az előadást június 13-án a Szarvasi Vízi Színházban is bemutatják.

A Pastorale-sorozat előadásában Iluska szerepében: Lőkösházi Mária Fotó: Gaál Attila

Petőfi János vitéz című elbeszélő költeménye alapján Bakonyi Károly írt színdarabot. A cselekmény némileg eltér Petőfiétől, például a kalandok kimaradnak belőle. Miután Kacsóh Pongrác már komponált daljátékot Csipkerózsika címmel, őt kérték fel a zene megírására Bakonyi darabjához, és ennek gyorsan eleget is tett. Kacsóh a zene világában szokatlan életutat járt be, hiszen pályáját matematika–fizika szakos tanárként kezdte és csak később mélyült el érdeklődése a zene iránt. 1904-től daljátékokat és színpadi kísérőzenéket írt, de jelentős volt zenei szakírói tevékenysége is.

Az 1904 őszén, a Király Színházban megtartott premierre a daljáték két fontos női szerepére (Iluska és a francia királylány) a kor ünnepelt színésznőjét, Fedák Sárit akarták felkérni, csakhogy neki jobban tetszett Kukorica Jancsi, illetve János vitéz szerepe. Így esett, hogy az első címszereplő egy primadonna, Fedák Sári lett, aki ezzel az alakítással élete egyik legnagyobb sikerét érte el. Iluskát Medgyaszay Vilma, a francia királykisasszonyt Szamosi Elza játszotta. A bemutató elsöprő sikert hozott. A darab Magyarországon és az elszakított magyar területeken azóta is repertoáron van, nagyszámú rendezés született belőle, a közönség lelkesedése töretlen. A Pastorale-sorozatban a háromfelvonásos daljátékot két részben mutatjuk be, a jeleneteket mesélő köti össze.





Szöveg: Petőfi Sándor elbeszélő költeménye alapján Bakonyi Károly

Versek: Heltai Jenő

Zene: Kacsóh Pongrác Kukorica Jancsi, később János vitéz: Erdős Róbert

Iluska: Lőkösházi Mária

A gonosz mostoha: Csonka Zsuzsanna

A francia király: Szolnoki Tibor

A francia királylány: Gál Gabriella

Bagó: Fülep Máté

Strázsamester: Csák Ádám

Mesélő: Solymosi Tari Emőke

A Szent István Szakgimnázium Ének Tanszakának Kórusa, a Honvéd Férfikar művészei, Szent István Filharmonikusok Vezényel: Horváth Gábor

Rendező: Gémes Katalin

Borítókép: Gál Gabriella (Fotó: Szokol Sarolta)