Hétvégén kezdődnek a 14. Hungarikum napok Nagyszebenben

A térség legismertebb szabadtéri, magyar eseményén idén is lesznek kézművesek és őstermelők, a vásár megnyitójára pénteken kerül sor. A változatos, hagyományos portékák között fellelhetők majd méz és méhészeti termékek, levendula és különböző gyógynövények, kürtőskalács, kézműves sajtok, hagyományos ruhák és kiegészítők, kozmetikumok vagy különböző dekorációs tárgyak – olvasható a szervezők közleményében. A gasztrotéren a látogatók kézműves-bemutatókon is részt vehetnek, a hagyományos magyar ínyencségek mellett pedig pálinkát, kézműves söröket és borokat kóstolhatnak. A vásár naponta 10 és 19 óra között tart nyitva. A pénteki napot a DreamFlow zenekar ifjúsági koncertje színesíti.



A Hungarikum napokon a kulturális programok mellett finom fogásokat is kóstolhatnak a látogatók. Fotó: Hungarikum napok



A Hungarikum napokon rendkívül népszerűek a gyermekfoglalkozások, amelyeken a legkisebbek megismerkedhetnek a magyar népi kultúrával és hagyományokkal. Idén is számos foglalkozással várják a gyerekeket, lesz csuhéfonás, szalaghímzés, fafaragás és gyöngyhímzés. Szombaton és vasárnap is jelen lesz a temesvári Losonczy István Hagyományőrző és Sportegyesület, valamint a Kalibáskő Erdei Iskola, ahol a jurták mellett az íjazást, a botozást, az ostorozást, a bogozást és a szövést lehet kipróbálni.

A fesztivál fő attrakciója a nagyközönség számára idén is a főzőverseny, amelyre július 1-jén kerül sor, idén 25 csapat méretteti meg bogrács-ételfőzőtudását. A versenyre legkevesebb kétfős csapatok jelentkezhettek és Nagyszebenből, Segesvárról, Kolozsvárról, Mezőbergenyéről, Csíkszentmiklósról, Borszékről, majd Magyarországról Debrecenből, Kecskemétről, Pécsről, de a Vajdaságból, Topolyáról is neveztek csapatok, amelyeknek az a feladatuk, hogy bográcsban készült hagyományos ételeket készítsenek. Az elkészült fogásokat egy nyolctagú szakmai zsűri értékeli majd.

A 14. Hungarikum napok utolsó napján, vasárnap a zsűri séfjei és meghívottak a magyar konyha világát mutatják be az ételeikkel, amelyeket megkóstolni is lehetőség lesz: többek között alföldi gulyás, karcagi birkapörkölt, dámszarvaspörkölt cigányosan, nagyszebeni bográcsos, mohácsi sokác bab, erdélyi birkagulyás, székelygulyás, körömpörkölt, ponty halászlé, csirkepaprikás, magyaros gombaleves és csöröge, székely lángos, paprikás kürtőskalács is készül majd. A Mikóujfalusi Rakott Ág desszertkülönlegességet szombaton kóstolhatják meg a látogatók.

Kulturális műsorok is lesznek, szombaton az érdeklődők megnézhetik a Nagyszebeni Citera Csoport előadását (oktató és csoportvezető: Bucz Júlia), a Daniel Brass Dance fúvószenekar koncertjét, a Bekecs Néptáncszínház előadását. A nap során még fellép a Tokos Zenekar és a Tatros Együttes, a napot táncház zárja.

Vasárnap fellép a Finom Zenekar az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület népdalcsokorral, majd a Daniel Brass Dance egy fúvószenei előadással. Koncertezik az Eszterlánc Zenekar és vasárnap sem marad el a táncház.

A Hungarikum napok szervezője a HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete és az Astra Múzeum.

Borítókép: Marius Miclea