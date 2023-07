Cziffra Fesztivál a Dunakanyar legszebb városában + videó

A Cziffra Fesztivál szentendrei sorozata a Budapest Ragtime Band koncertjével indul augusztus 7-én. Az együttes művészei bátran újítanak, kísérleteznek, melynek jó példája, hogy komolyzenei műveket is előszeretettel dolgoznak fel a maguk egyedi stílusában. Erre a koncertre különösen nagy gonddal választották meg a darabokat, a fülbemászó amerikai és magyar slágerek között fellelhetünk majd Cziffra Györgyhöz kötődő komolyzenei csemegéket is... és hogy miként fog szólni Rossini Tell Vilmos nyitánya, vagy Hacsaturján Kardtánca ebben a stílusban, az kiderül augusztus 7-én este a szentendrei Városháza udvarán megrendezésre kerülő szabadtéri koncerten, amely eső esetén beltéri helyszínre költözik.

A Budapest Ragtime Band (Forrás: Cziffra György Fesztivál)

Cziffra fordulatos pályafutása lesz a témája Bősze Ádám és László Ferenc zenetörténeti előadásának, melynek már a címe is igen hívogató. Cziffrázva – Művészportré kacskaringókkal címmel augusztus 10-én a Dunaparti Művelődési Ház udvarán a könnyed hangvételű, egyszersmind tartalmas estén a legendás zongoraművész életútjának meghatározó állomásait, csúcs- és mélypontjait érinti majd a két előadó.

Bősze Ádám és László Ferenc (Forrás: Cziffra György Fesztivál)

Idén márciusban debütált a Petrovics Eszter rendező és Lajos Tamás producer által alkotott, Cziffra György életét bemutató Cziffra100 - Tele van a két kezem boldogsággal című dokumentumfilm, amelyet Szentendrén díjmentesen megnézhetnek az érdeklődők augusztus 9-én a P’Art Moziban.

Ha Isten szereti egy teremtményét, megmutatja neki a legnagyobb boldogságot és a legnagyobb nyomorúságot

– vallja Thornton Wilder A teremtés nyolcadik napja című regényében. A fesztiválnak nevet adó világhírű magyar zongoravirtuóz életében nélkülözés és bőség, üldöztetés és ünneplés egyaránt akadt. Ezt a regénybe illő pályát tárja elénk a művész életéről készült tablókiállítás, amely díjtalanul látogatható a Városháza átriumos folyosóján augusztus 7-től 20-ig.

A Cziffra Fesztivál programjairól, aktuális eseményeiről a rendezvény hivatalos, illetve a Facebook oldalán tájékozódhatnak.

PROGRAMOK

2023. augusztus 7-20. Szentendre, Városháza

„ÁRNYÉKBÓL A FÉNYBE” -TABLÓKIÁLLÍTÁS CZIFFRA GYÖRGY ÉLETÉRŐL

A kiállítás díjtalanul látogatható.

2023. augusztus 7. hétfő 20:30 Szentendre Városháza udvara (esőhelyszín: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Színházterme)

A BUDAPEST RAGTIME BAND KONCERTJE

2023. augusztus 9. szerda 19:00 Szentendre, P’Art Mozi

FILMVETÍTÉS: CZIFFRA100 – TELE VAN A KÉT KEZEM BOLDOGSÁGGAL

Díjtalanul látogatható program.

2023. augusztus 10. csütörtök 20:00 Szentendre, Dunaparti Művelődési Ház udvara

CZIFFRÁZVA – MŰVÉSZPORTRÉ KACSKARINGÓKKAL

BŐSZE ÁDÁM ÉS LÁSZLÓ FERENC ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁSA

A Cziffra Fesztivál programjainak támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.