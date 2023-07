Magyar motívumkincs Tokióban

A tokiói divatbemutató során a kalocsai, matyó, sárközi hímzések, a bihariszűr-készítés, a halasi csipke, a kékfestők és a magyar mondavilág is bemutatkozott. – Fontosnak tartottuk, hogy a japán közönségnek megmutassuk az eredeti magyar értékeket, amelyek a mai öltözködési kultúránkhoz illeszkednek. Ez az esemény mérföldkő volt a halasi csipke életében, hiszen pont idén százhúsz éves – hangsúlyozta Hrivnák Tünde, aki arról is beszélt: ebben az évben minél több helyen, országban szeretnék bemutatni az eredeti halasi csipkéket és azok készítését.

Japánban felkeltette a dizájnerek érdeklődését a magyar motívumkincs. Fotó: Kurucz Árpád

Ugyanilyen hangsúlyos a kalocsai motívum világának bemutatása is, aminek érdekessége, hogy korai cifra hímzésben – ami jelenleg népviseletben és kézimunkában is alig felelhető – egy ember van, aki erre emlékszik és tudja rajzolni, a nyolcvanéves Pandurné Marcsa néni. – Ez a kollekció arról szól, hogy megmentjük az értékeinket, és átadjuk azokat a jövő generációinak – mutatott rá Hrivnák Tünde. – Lényeges felhívni arra is a figyelmet: most már rajtunk múlik, hogy a kultúránknak bizonyos részei fennmaradnak vagy elmúlnak. Ezeket az eredeti kézi hímzéseket és csipkéket a Halasi Csipke Alapítvány és a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület népművészei és hímző asszonyai készítik.

A rendezvényen japán modellek léptek a kifutóra kalocsai és matyó népviseletbe öltözve, így érzékeltetve a japán közönségnek a modern ruhák és az autentikus népviseletek közti kapcsolatot.

A divattervező kiemelte:

Azonnal tárt karokkal fogadták a kulturális értékeinket, hiszen az ő életüknek is nagyon fontos része a tradíció és a kultúra. A kultúrák és a népművészet, a tradíciók hatnak egymásra, ez egy közös nyelv.

Emellett a bemutató érdekessége még, hogy a tokiói ruhák színvilága és formavilága minimál stílusú, egyszerű, egyenes vonalvezetésű ruhák jellemzik, míg Hrivnák Tünde a kollekciójában a nőiességet hangsúlyozza.

A magyar motívumkincs elevenedik meg Hrivnák Tünde Japánban bemutatott kollekciójában

A divatbemutatót megelőző időszak a tervező életében hosszas tájékozódással telt a japán divat terén, így született meg a kollekció.

A szigetországba érkezett kilenc kortárs divattervező tizenhét ruhájának célja volt az is, hogy új inspirációt adjon a japán piacnak. A megnyitón neves japán divattervezők vettek részt, akik a divatbemutató után egyesével is meg tudták tekinteni a ruhákat. A kiállítás sikerét mutatja, hogy már a rendezvény alatt több közös együttműködés lehetősége felmerült.

A divattervező úgy fogalmazott:

Az ott élő dizájnereknek felkeltette az érdeklődését a magyar motívumkincs és a magyar kultúra. Van, aki szívesen foglalkozna a jövőben különböző mintaelemekkel.

Hrivnák Tünde, a By Me megálmodója és divattervezője kiemelte: – Fontos, hogy a más országban élő magyarok és gyermekeik lássák az eredetit és a minőséget. Hiszem, hogy így kapcsolatot tudnak tartani a hazájukkal, és érzik, hogy van mire büszkének lenni és van miért hazajönni. Ez mára már a By Me missziójává vált.

Mint megtudtuk, az év második felében Hrivnák Tünde újra bemutatja a kollekcióját Tokióban, majd Londonban, Törökországban végezetül pedig az Amerikai Egyesült Államokban a helyi Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központban láthatják az érdeklődők.