A PONT Fesztivál Afrika szellemi kincseit mutatja be

Pont Fesztivál 2017 óta hozza el Budapestre a világ csodáit, az UNESCO által szellemi kulturális örökségként jegyzett kincseket. 2021-ben, a magyar hagyományok bemutatása mellett Grúzia és Örményország kultúrájában mélyülhettek el.

Idén többek között Mali, Elefántcsontpart, Guinea, Bissau-Guinea és Szenegál világa, azaz Nyugat-Afrika kincsei lesznek a fókuszban, különös tekintettel az évszázados múltú zenei és tánchagyományokra.

Különleges koncertekkel várja a látogatókat a Pont Fesztivál. Forrás: Facebook/Bassekou Kouyate

A szervezők közleményükben kiemelik, hogy az egykori, hatalmas Mali Birodalom öröksége a nyugat-afrikai országok zenéjében ma is fellelhető. Ez nemcsak a fennmaradt feljegyzéseknek, hanem a mali kasztrendszernek is köszönhető, amelynek nyomai máig tetten érhetők, és aminek következtében a legfontosabb zenészdinasztiák története a XIII. századig visszakövethető. De nemcsak a zenei hagyomány nyúlik vissza a messzi múltba, hanem a látványos és dinamikus tánclépések is élő kommunikációt jelentenek az ősökkel és a felsőbb erőkkel.

A számos érdekes zenés program mellett, afrikai textilekből készült termékek vására, a régióból érkező táblajátékok, a Mester tér különleges játszóháza, gyereknek és felnőtteknek szóló kvíz, valamint alkotósarok vár minden korosztályt egész napon át.

A Pont Fesztivál célja nem csupán az, hogy bemutassák a távoli népek kulturális kincseit, hanem hogy testközelből lássák a látogatók, ezért október 14-én az egész család számára izgalmas programokkal telik meg a Múzeumkert.

