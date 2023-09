A természet négy eleme köré épül idén a Hello magyar design tárlat

A kiállítás ötödik alkalommal mutatja be a nemzetközi dizájnújdonságokat, köztük a magyar tervezők legújabb munkáit is. A Hello magyar design tárlat föld szekciójában lesz látható Nagy Péter, a Komok tervezőjének új asztala, valamint padjai és Gyevik Hajnal vázái. Danczkay Péter, az Oleant tervezője egy különleges mennyezeti lámpával, Ruzicska Tünde pedig a föld árnyalatait felvonultató kerámiáival kapcsolódik a tárlathoz, Lébényi Anna pedig a Vuu Worktől fa dekorfelületekkel és új tervezésű székeivel készül. A kiállításon mutatkozik be Csocsán Gyula Shelfie polcrendszere, és Koralevics Rita különleges asztala is, valamint Darabos Anita és Deák Zsuzsanna üvegdekorációi is láthatók lesznek.

A víz blokkban Soltész Melinda türkiz színű falipaneljét láthatják az érdeklődők, Rácz Rebeka kerámiákkal készül, Kele Sári pedig különleges formavilágú szőnyegeit állítja ki. Emellett bemutatkoznak a Patinás Lámpa, Kovács Móni, a Komonka és Godzsák Dávid, a Henger Stúdió valamint a Vuu Works víz elem ihletésű munkái is. A tűz jegyében Kele Sári Repeta kollekcióját mutatja be, Sárkány Bence Ringa székeivel érkezik a szekcióba, de láthatók lesznek Horák Debóra fekete dizájn szobrai és csészéi, Komár Szabina pixelmintás szőnyegei, Koós Daniella ülőkéi, Lukács Boldizsár és a Henger Stúdió üvegalkotásai, valamint az Itthon Design Studio konyhai eszközei is. A levegő szekcióban Fogarasi Demeter az Elephant névre hallgató asztalát mutatja be, a Hora Design absztrakt formájú hófehér kerámiákkal készül, míg Ruzicska Tünde dizájnformált kerámiaszobrai is a levegőhöz kapcsolódva lesznek láthatók. A levegő eleme ihlette továbbá a Hannabi, Kele Sári és a Concrazy falipaneleit és bútorait ugyanúgy, mint Brinkus Kata tervező szőnyegét. Mindezek mellett Józsa István polcrendszere, Bárczi Imre szobrai és Schulze Lilla különleges biciklitámasztója is megtekinthető lesz a kiállításon.

Borítókép: Enteriőr a S/alon Budapest lakástrend kiállításon (Forrás: S/alon Budapest)