Elsöprő debreceni siker a nemzetközi versenyen

Mint arról az egyetem a honlapján is beszámolt, a debreceni Zeneművészeti Kar leánykara szeptember 18. és 23. között vett részt a nemzetközi kórusversenyen Görögországban. A kiutazást intenzív felkészülési időszak előzte meg, az indulás napján főpróbaként szurkolói koncerten, közönség előtt is bemutatták a programot a Liszt-teremben. Tizenkilenc együttes hat kategóriában nevezett a görögországi megmérettetésre. A versenyzők közt bolgár, cseh, észt, litván, macedón, moldáv, román, szerb, szlovák és magyar énekkarok voltak.

A Debreceni Egyetem leánykara és az énekegyüttese kategóriájában egyaránt az első helyen végzett, így mindkét csapat kvalifikálta magát a nagydíjas versenyre.

A leánykar zongorakísérője Váradi Judit volt, aki a Zeneművészeti Kar művészeti menedzsere is egyben. Az együttesek felkészítését Végh Mónika karnagy, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Szolfézs- Zeneelmélet, Karvezetés Tanszék vezetője végezte.

A kifejezetten erős mezőnyben nem egy külföldi kórus, hanem egy magyar együttes volt a legnagyobb riválisunk, a kecskemétiek ugyanis korábban már több nemzetközi elismerést begyűjtöttek. A Bárdos Leánykar két év múlva ünnepli fennállása ötvenedik évfordulóját, s bár kezdetben az alapító karnagy, Szesztay Zsolt keze alatt nagyon sok sikert értünk el, az utóbbi években sajnos nem volt részünk ilyen nagyszerű eredményekben. Az utolsó hazai díj Ordasi Péter karnagy nevéhez fűződik. Én magam másfél éve dolgozom az együttessel, amellyel most régóta várt győzelmet arattunk. Nagyszerű lehetőség volt ez nekünk, hiszen a kórus összekovácsolódott és versenyhelyzetet élhettek át a hallgatók. Külön öröm, hogy a lányok mellett a kifejezetten erre a versenyre összeállított vegyes énekegyüttes is megnyerte a kategóriáját



–fejtette ki a Hírek.unideb.hu-nak Végh Mónika.

Mint azt a karnagy kiemelte: a leánykar „dús hangképzésének” hatalmas szerepe volt a nagydíj elhódításában. Ennek köszönhetően hitelesen adták át a bennük élő zeneiséget: nagy hatást gyakorolt a közönségre és a zsűrire.

Nemcsak profi volt az előadásmód, de élményt is nyújtottunk mindenkinek. Remélhetőleg ez a siker motiválja őket abban, hogy még intenzívebben vessék bele magukat a munkába, és legközelebb is megmutassák a tehetségüket. A közös munka meghozta a gyümölcsét, ez a győzelem megerősítés abban, hogy érdemes együtt, közösen dolgozni

– nyomatékosította a tanszékvezető karnagy.

A kecskeméti Aurin Leánykarral, a macedón Mirche Acev Akadémiai Vegyeskarral, a szerb Stars Nőikarral, valamint az észt Public Broadcasting Vegyeskarral, azaz

hat kategóriagyőztessel mérték össze tudásukat a nagydíjért a Debreceni Egyetem hallgatói, akik az összes együttest maguk mögé utasították, így a Bárdos Leánykar érdemelte ki a legjobbnak járó elismerést.

A kórus sokoldalúságát is megismerhette a közönség, mert a versenyen nem kellett kötelező versenydarabot előadni, így a Debreceni Egyetem énekesei modern, romantikus és folklór jellegű műveket mutattak be – számolt be a Haon.hu.