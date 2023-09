Itt az új Tankcsapda-klip, a Pesten megjelent Isten

Megérkezett a Tankcsapda új klipje, amely a Pesten megjelent Isten című dalukra forgott egy igen exkluzív fővárosi helyszínen, a fővárosi Mol-campuson. A kulisszák mögé egyedüli médiumként a Mediaworks kulturális divíziójának stábja leshetett be. A különleges helyszín különleges technikákat is megkívánt, Lévai-Hangyássy Bence gyártásvezető például elmondta, hogy olyan dróntechnikákat kellett alkalmazniuk, ami száz méter magasban is jó kameraképet tud adni.

Lukács Laci, a Tankcsapda frontembere kifeküdt a forgatáson (Fotó: Havran Zoltán)

És hogy miért volt erre szükség?

Egy ablakmosós jelenet kedvéért ugyanis Lukács Laci több órahosszán keresztül lógott 120 méter magasban. Persze, mint kiderült, a Tankcsapda frontemberének ez nem jelentett nehézséget, tériszonya sincs, hiszen egy évtizedig ejtőernyőzött.

Ez az egyik legnagyobb előkészítést igénylő klipünk

– mondta stábunknak Sidi, a Tankcsapda gitárosa, aki arról is beszélt, miért épp ezt a dalt választották.

– Folyamatosan születnek az új dalaink, legutóbb nyár elején, júniusban jött ki az Ez a nap az a nap – nyilatkozta Lukács Laci.

„Hamarosan egy komplett új lemeznek is nekiállunk, de addig is szerettünk volna mutatni még egyet az új témák közül. Ez a dal, a Pesten megjelent Isten a ’csapda lazább, dallamosabb arcát mutatja, leginkább a zenekar korai, punk and roll korszakát idézi.”

A dalhoz készült klipet ismét Nagy Bence rendező és a FINAL. Productions készítette.

– A klip sokrétű előkészítő munkát és egy nagyon hosszú forgatási napot igényelt és jelentett mind a stábnak, mind a zenekarnak és ugyan így a helyszínt biztosító Mol-campus dolgozóinak is – árulta el Fejes Tamás, a zenekar dobosa, aki a Mol és a Tankcsapda régi múltra visszatekintő együttműködéséről is beszélt stábunknak.

Repülnek a papírok... Vajon mi történhetett az irodában? (Forrás: Tankcsapda)

A forgatás izgalmasan kezdődött, a Tankcsapda frontemberét csaknem három órán át, 120 méter magasan, egy emelőkosár segítségével lógatták ki az épület mellett és a szerepe szerint még ablakot is pucolt Lukács Laci. Ami a magasságot illeti, ezúttal az is elmondható, hogy a Tankcsapda még sosem zenélt ilyen magasan. A klip kedvéért felköltöztették a teljes felszerelésüket a torony legmagasabb pontjára, ezzel megdöntötték 2010-ben felállított saját rekordjukat, amikor is az Andrássy úton, a Párisi nagyáruház tetején koncerteztek.

– Látványos videóklipet szerettünk volna készíteni a Duna partján – folytatta Sidlovics Gábor, a zenekar gitárosa. – Nem volt kérdés, hogy Budapest legmagasabb és legmodernebb épülete, a Mol-campus jó helyszín lehet erre, nem csak a magassága, de a hight-tech irodai környezet is jól passzolt a dalhoz. Látva az eredményt szerintünk megint egy olyan dolog született, amit mindhárman nagyon szeretünk, és reméljük a rajongók is így lesznek vele.

Reakcióvideó

Két szerencsés már a szerdai premier előtt láthatta a klipet – Cserpes Laura énekesnőről valószínűleg kevesen tudják, hogy a keményebb műfajokat, így a rockzenét is szereti, videónkból kiderül, hogy melyik az a Tankcsapda-dal, amely meghatározó élményt jelentett számára, és Berettyán Sándor, a Nemzeti Színház művésze is elmeséli, milyen kapcsolódása van a debreceni zenekarhoz. Vajon ők mit szóltak az új kliphez?

A Pesten megjelent Isten élőben a Budapest Parkban szeptember 22-én debütál, ahol mi is ott leszünk, a klip addig is itt nézhető meg:

Borítókép: Lukács Laci órákig lógott 120 méter magasban a klip kedvéért (Fotó: Havran Zoltán)