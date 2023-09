Madách 200 – irodalmi vetélkedő és kamarakiállítás tiszteleg az író munkássága előtt

Az intézmény Madách-kamarakiállítása mellett magas színvonalon valósult meg az MNM Palóc Múzeumban a Madách 200 – Nógrádból a halhatatlanságba című, januártól látható tárlat Balassagyarmaton – emlékeztett az MNM főigazgatója. L. Simon László felhívta a figyelmet arra, hogy Madách Imre nemcsak íróként és költőként, de közéleti személyiségként, országgyűlési képviselőként is tevékenykedett, és 1861-ben, amikor képviselőnek választották, a képviselőház a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében ülésezett.

L. Simon László hangsúlyozta, hogy Madách Az ember tragédiája című művére fókuszál az intézmény október 5-én nyíló kamarakiállítása (Fotó: Schumy Csaba/MNM)

A főigazgató szerint Madách személye is bizonyíték arra, hogy irodalom és közélet, művészet és politika, a közösségért való szerepvállalás nem egymást kizáró tényezők. Madách személyére és főművére, Az ember tragédiájára fókuszál a MNM október 5-én nyíló kamarakiállítása, amelyen a szegedi ÉremVerde érméi lesznek láthatók. Ezeken Az ember tragédiája egy-egy színének jellemző jelenetei, míg a másik oldalon Madáchot ábrázoló portré lesz látható – hangsúlyozta L. Simon László, aki felidézte azt is, hogy az emlékév alkalmából a Tokaji Írótárban domborművet avattak fel.

Madách Imre munkássága nemcsak a magyar, de az egyetemes kultúrának is része

− hangoztatta a főigazgató. Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke elmondta: a háromfordulós Madách 200 vetélkedőre péntektől háromfős, Kárpát-medencei diákcsapatok jelentkezhetnek egy online tesztsor kitöltésével. A feladatsor beküldésének határideje október 1-je.

Az első forduló eredményéről október 9. után kapnak értesítést a csapatok, de az eredmények felkerülnek Rákóczi Szövetség honlapjára is. Az első forduló legeredményesebb hatvan csapata vesz részt a második fordulóban, amelyet háromnapos ifjúsági találkozó és 1956-os emlékünnepség részeként Budapesten rendeznek október 21. és 23. között. A

vetélkedő középdöntője október 22-én, a döntő október 23-án a Magyar Nemzeti Múzeumban zajlik

– mondta a szövetség elnöke.

Csáky Csongor beszélt arról is, hogy a Rákóczi Szövetség kerethálózata jelenleg 260 iskolából áll, a szövetségi tagok között is sok középiskolás szerepel. A Rákóczi Szövetség közreműködésével éves szinten mintegy száz program valósul meg. Munkájukban a nyári táborok, utazási programok és más események mellett meghatározó jelentőséggel bírnak a tanulmányi vetélkedők − mondta a szövetség elnöke.

Irodalomtörténészekből és tanárokból álló múzeumi csapat állította össze a vetélkedő feladatsorát− hívta fel a figyelmet G. Tóth Franciska, a MNM Babits Mihály Emlékház irodalomtörténésze, kulturális menedzsere. Mint mondta, a három forduló egymásra épülő tudásanyagot kíván megmozgatni. Az első fordulóban három területet érintenek majd: Madáchot és korát, Az ember tragédiáját, valamint annak utóéletét. A feladatok mellett linkek formájában elérhetők lesznek konkrét szövegek is. A közép- és országos döntőben a lexikális tudás mellett a szövegértelmezői és elemzői felkészültség is számítani fog, de teret kap a kreativitás is − hangsúlyozta G. Tóth Franciska.

Borítókép: Madách Imre munkássága az egyetemes kultúrának is része (Színház.org)