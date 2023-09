Minifesztivállal gyűjtenek a Siklósi Örs Alapítványnak a Dürerben

Vannak emberek, akiknek valóra válnak a születésnapi kívánságai. Bübüke, avagy ahogy mások ismerik, Simonyi Bulcsú most ilyen ember lett. Azt kérte, hogy az általa rajongott zenekarokból a számára legfontosabbakat hívják össze egy fesztiválra, és a teljes bevételt a tragikusan fiatalon elhunyt zenész nevét viselő Siklósi Örs Alapítványnak ajánlják fel a szervezők, amit a Dürer Kert is teljes mellszélességgel támogat. Az alapítványt Örs családja, édesanyja, felesége, testvérei hívták életre azzal a céllal, hogy az AWS frontemberének zenei hagyatékát gondozza, és egy ösztöndíjat hozzon létre évente egy kiválasztott zenekar vagy előadó számára, valamint az is, hogy megszervezze Örs álmát, egy zenei tábort, ahol az AWS tagjai és barátai tartanak képzést a jelentkezőknek.

Sok év után kifejezetten erre az alkalomra készül visszatérni a maga után nagy űrt hagyott Uzipov és a Szabadtéri 4akkordos Performansz (SZ4P) is. A stoner vonal és a keserédes grunge-metál kedvelőinek két igazi ritkasággal, a Buso von Kobra és a Dead Gray koncertjével készülnek, de ott lesz még a külföldi színpadokat is megjárt Red Swamp és az öt-nyolc perces rádióslágerekről híres The Royal Freak Out is. A titokzatos Chikungunya exkluzív debütje mellett egy a kartszínpadon az Aurevoir. húz majd mindenki talpa alá valót.

Borítókép: Bübükert, avagy buli egy jó ügy érdekében (Fotó: Bach Máté)