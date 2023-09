Összművészeti hétvégét tartottak Veszprémben

Idén februárban alakult meg a Magyar Művészeti Akadémia negyedik regionális munkacsoportja. A veszprémi szervezet a hétvégén összművészeti rendezvényt tartott. A hétvégén a Magyar Művészeti Akadémia veszprémi szervezete a VAEB székházban fogadta az irodalom és a képzőművészet iránti érdeklődőket. Az este Keserű Katalin Széchenyi-díjas művészettörténész szombati előadásával indult, majd Mezey Katalin szerkesztette irodalmi műsorral folytatódott.

A VEOL-nak nyilatkozott a veszprémi munkacsoport vezetője Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas színművész, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója. Interjújában kiemelte, hogy igyekeztek minél több alkotótársukat bevonni a hétvégi összművészeti eseményre. Hangsúlyozta, hogy vannak olyan egyéniségek, amelyek önmagukban képesek teremteni.



Nagyon fontos az, hogy egyéniségek, egók is vannak, akik önmagukban alkotnak.

A konferencia első napján nyílt meg a népművészeti és a képzőművészeti tagozat kiállítása is. Vasárnap pedig az építészek is a bemutatkoztak. Oberfrank Pál elmondta, hogy a konferenciát követően is tartani fogják a kapcsolatot a közönséggel.

Borítókép: Utcakép Veszprém belvárosából (Szabad Föld/Vajda József)