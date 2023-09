Szigorít a Disney, gátat szabnak a jelszómegosztásnak

Miután a Netflix bejelentette, hogy szigorítja a felhasználási feltételeket és korlátozza a jelszómegosztást, a kezdeti aggodalmak nem bizonyultak megalapozottnak, és a jelek szerint bevált a streamigszolgáltató számítása. A figyelmeztetések és fenyegetések hatására a mások fiókjait használó potyautasok vagy kiesnek a rendszerből, vagy előfizetnek a szolgáltatásra.

Ezen láthatóan felbátorodtak a versenytársak is, legutóbb a Disney+ jelentett be hasonló lépést. Már elkészült a felhasználók szűrésére alkalmas rendszer, a széles körű főpróba november elején kezdődik Kanadában. A többi országban várhatóan a jövő év első felében kapcsolhatják be a jelszómegosztásos kalózkodás elleni védelmet.

A Disney közölte: kész fellépni a jelszómegosztó ügyfelekkel szemben, és korlátozni vagy törölni fogja a regisztrációikat, ha a figyelmeztetések ellenére sem tartják be az általános szerződésifeltételeket, és nem válnak meg a potyautasoktól.