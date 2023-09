A CineKorda név alatt kétféle eseménnyel találkozhatunk: kortárs, az elmúlt egy-két évben bemutatott film magyarországi premierjével, illetve felújított klasszikusokkal, személyes kedvenceinkkel, olyan alkotóktól, akik a mai napig irányadónak számítanak a nemzetközi filmes diskurzusban, Wong Kar-Wai, a Szerelemre hangolva rendezője mindenképpen közéjük tartozik.

Szerelemre hangolva (Forrás: CineKorda)

A történet 1962-ben játszódik, Hongkongban: Chow Mo-Wan (Tony Leung Chiu-wai) és Su Li-Zhen (Maggie Cheung) ugyanazon a napon költöznek szomszédos lakásokba. Találkozásuk formális és udvarias – egészen addig, amíg egy váratlan felfedezés házastársaikról bensőséges köteléket teremt közöttük. Wong Kar-Wai filmje egyszerre kifinomult és vizuálisan extravagáns, a romantikus vágyakozás és a múló pillanatok mesteri megidézése.

A film fő narratív szála a tiltott szenvedélyről és az elmulasztott lehetőségekről szól, a régi melodrámákból ismert, azonban kevésbé egyértelmű Wong módszere, ahogyan a meghiúsult szerelmi viszony egyszerű anatómiáját a személyes nyugtalanságról, a politikai hontalanságról és az idő könyörtelen múlásáról szóló szüntelen merengéssé bővíti. Legendássá vált zenéjével, illetve Christopher Doyle és Mark Lee Ping-Bing mesterien koreografált operatőri munkájával a film jelentős stilisztikai hatással volt a filmművészet elmúlt két évtizedére, mindemellett pedig mérföldkőnek számít Wong azóta félelmetes magasságokba emelkedő karrierjében.

Wong Kar-Wai érzéki látványvilágával, mámoros filmzenéjével és lélekkel teli romantikájával a kortárs filmművészet egyik meghatározó alkotójává vált az utóbbi két évtizedben.

Wong (vagy ahogy gyakran emlegetik: WKW) olyan filmeket írt és rendezett, amelyek világszerte elvarázsolták a közönséget és kritikusokat, illetve számtalan más filmkészítőt inspiráltak költői hangulatukkal, narratív és stilisztikai merészségükkel, valamint az elidegenedés és az emlékezet témáival.

Az alkotó Sanghajban született, de ötéves korában szüleivel Hongkongba költözött. Az egyik legígéretesebb filmrendezőként ismerték el 1988-ban, első nagyjátékfilmjével, az As Tears Go By-val. A 60-as évek mitikus hongkongi ifjúságát bemutató Days of Being Wild 1990-ben öt fődíjat nyert a Hongkongi Filmfesztiválon. 1994-ben a Chungking Express volt az első filmje, amely széles körű nemzetközi forgalmazásba került. Egy évvel később a Fallen Angels megszilárdította pozícióját korunk egyik leginnovatívabb történetmesélőjeként. 1997-ben a Happy Together elnyerte a cannes-i fesztivál legjobb rendezői díját, 2000-ben pedig Tony Leung a legjobb színésznek járó díjjal távozott a Szerelemre hangolva című filmjéért, szintén Cannes-ból. A Norah Jones és Jude Law főszereplésével készült My Blueberry Nightsot a 60. Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjába válogatták be.