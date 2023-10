Átadták a Honthy-díjakat + galéria

A Honthy-díjat a Budapesti Operettszínház és Eleni Korani, az Ernst Galéria tulajdonosa azért hívták életre hagyományteremtő céllal, hogy az adott évad legkiemelkedőbb művészi teljesítményeit elismerésben részesíthessék. A szombati átadóeseményen nemcsak a művészeket, de a háttérszakembereket is ünnepelték. Az estét a Mária főhadnagy operett és a Monte Cristo grófja musical fémjelezte, hiszen a rendezvényt hangulatosan keretezték a tavalyi évad bemutatóinak slágeregyvelegei. Kiss-B. Atilla főigazgató köszöntőjében kiemelte, hogy a Honthy-díjak nemcsak egy embernek szólnak, hanem annak a társulatnak is, amely a díjazott mögött áll. Felidézte az elmúlt évek nehézségeit, amikor is megmutatkozott, hogy a Budapesti Operettszínház nemcsak munkahely, hanem lelki és baráti közösség, ahol az emberek összetartóak.

Hálásan megköszönte az intézménnyel és a műfajjal lelki rokonságot ápoló Eleni Korani támogatását, segítségét és Molnár Zoltán odaadó munkáját.

Kiss-B. Atilla, Eleni Korani, Molnár Zoltán (balról jobbra). Fotó: Mirkó István

Az utána szóló Eleni Korani meghatottan kapcsolódott a beszédhez. Szerinte a díj köszönet, jelkép, amellyel kifejezhetik tiszteletüket és megbecsülésüket a színházban dolgozó művészeknek vagy éppen a háttérben dolgozó munkatársaknak.

Ezzel az elismeréssel pedig nemcsak az egyes személyeket, hanem a mögöttük álló társulatot és intézményt is díjazzák. De arról is megemlékezett, hogy immár negyedik éve adják át a Honthy-díjat, fennállásának századik évfordulóját ünnepli a teátrum, és kétszáz éve született Petőfi Sándor is. Kiemelte, hogy Petőfi egész élete a szabadságról és szerelemről szólt. Hozzátette, hogy az elmúlt kőszínházi szezon két főbemutatójának, a Mária főhadnagy és a Monte Cristo grófja című darabok történetének is alappillére a szabadság és a szerelem. Ezt követően Eleni Korani egy Petőfi Sándor-parafrázissal zárta beszédét: „Mi szép, mi szép a te feladatotok, legyetek büszkék rá, hogy színészek vagytok.”