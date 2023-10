Drahos Evelin: Színháztörténeti pillanat részesei lehetünk

Díjeső a magyar operett napján

A fennállásának századik évét ünneplő fővárosi teátrum, a Budapesti Operettszínház a magyar operett napján számos díjat adott át a társulat tagjainak. A Bársony Rózsi-díjas Széles Flóra az évad musicalszínésze, a Honthy-díjas Laki Péter és Ninh Duc Hoang Long az évad operettszínésze lett. A Musica Hungarica Kiadó és Alapítvány életműdíját a Nemzeti Színház örökös tagja, a Szent István- és Szent László-díjas Bellai Eszter, a Musica Hungarica Kiadó és Alapítvány Nagydíját pedig a Jászai Mari-díjas érdemes művész, Dolhai Attila vehette át. Az évad legígéretesebb ifjú művészének járó Marsallbot egy esztendőn át Drahos Evelin birtokában lehet.

Díjátadó a magyar operett napján a Budapesti Operettszínházban. Fotó: Juhász Éva

Hála és motiváció

Drahos Evelin lapunknak elmondta, hatalmas lendületet adott neki a Budapesti Operettszínház elismerése: – Először is boldog és hálás vagyok a bizalomért, amellyel a színház vezetősége megtisztelt. Az, hogy én kaptam a legígéretesebb ifjú művésznek járó elismerést, olyan energiákat hozott felszínre bennem, amiket már régen éreztem. Másnap reggel is tartott az euforikus állapot, még a nap is szebben sütött! Ez a jutalom megerősít a pályámon. Nagy izgalommal várom az új bemutatókat is, ahol az énekes feladatok mellett egy kis táncos részt is kaptam. Az új operett, Az Orfeum mágusa után decemberben A Szépség és a Szörnyeteg következik, majd az István, a király, utána pedig a tavalyi évadban bemutatott Mária főhadnagy című nagyoperett.

Ahogy Drahos Evelin fogalmazott, a szubrettnek és a táncoskomikusnak kulcsszerepe van abban, hogy a közönséget nevetésre bírja. Habár a primadonna áll a cselekmény középpontjában, az általa megformált szubrettszerepek is fontosak az előadás során.

Sok idő volt, mire megtaláltam a magam hangját, de ez a díj mutatja, hogy képes voltam önazonosan és hitelesen játszani. Márpedig a közönséget csak akkor lehet megnyerni, ha az egész lényünket átadjuk neki. Ezt a szerepazonosságot először a Mária főhadnagy Pannijában találtam meg

– fejtette ki a színésznő.

Drahos Evelin szerint a díj azt is bizonyítja, hogy színésznőként rátalált a saját hangjára. Fotó: Janus Erika

Színháztörténeti pillanat: új magyar operett Somossy Károlyról

– Az Orfeum mágusa című operettben a szerepem újabb feladatokat tartogat – mesélte Drahos Evelin. – A történet szerint öten vagyunk testvérek, mi, a Barisson lányok, akik nemcsak istenien táncolnak, hanem jól is énekelnek. Abban a korban ők testesítették meg a szexidált, elég sok férfi szívét összetörték. Azt olvastam, hogy Gertrude, akit alakítok, a csapatuk felbomlása után tanárként élte tovább az életét. Mindig elképzelem, mennyire kecses és finom nő lehetett, amellett, hogy azért tudjuk: ezek a lányok belekóstoltak a nagyvilági életbe is.

Az évezred első magyar nagyoperettjének megszületése a színház főigazgatójának, Kiss-B. Atillának köszönhető, hiszen ő rendelt új darabot kortárs szerzőktől.

Motivációja, hogy a fennállásának századik évfordulóját ünneplő teátrum emléket állítson Somossy Károlynak, aki meghatározó alakja volt a pesti show-biznisznek. A darab szövegét Orbán János Dénes író, a zenéjét Pejtsik Péter jegyzi. Mindezt pedig Bozsik Yvette alkalmazza színpadra.

Az igazgatónak köszönhetjük, hogy egy színháztörténeti pillanat részesei lehetünk

– hangsúlyozta az ifjú szubrett. Elmondta azt is, hogy mivel az előadásnak nincs előtörténete, nem tudják magunkat a nagy elődökhöz hasonlítani. Megosztotta velünk azonban, hogy Az Orfeum mágusában is lesznek olyan dalok, amelyek idővel slágerré válnak. Sőt a hamisíthatatlan orfeumi hangulatot is visszaadja majd a produkció.

– Aki pedig jegyet vált az Orfeumi játékokra, az november 17-én, 18-án és 19-én, azaz a premier három napján megismerheti az orfeum titokzatos és szenvedélyes világát – ajánlotta figyelmünkbe az előadások előtti programot Drahos Evelin.

A próbafolyamatról elárulta: – Bozsik Yvette rendezőként nagyon jól vezeti a társulatot, bátran fordulhatunk hozzá kérdésekkel, biztonságban érezzük magunkat a látványos, bonyolult táncok közben is. Drahos Evelin végezetül elmondta, hogy Somossy alakját és a darab történetét is roppant izgalmasnak tartja: – Ismerjük a színház különböző időszakait. Példának okáért volt idő, amikor eltakarták a gyönyörű falburkolatot, mert az épület másféle politikai irányzatot szolgált ki. De nem feledtük el világhírű zeneszerzőit és máig ünnepelt szólistáit sem. Arról az emberről azonban, aki mindezt létrehozta, keveset tudunk. Pedig a színházban máig érezhető Somossy szellemisége: profi közösség működik itt, ahol jó létezni színészként és nézőként is.

Borítókép: Drahos Evelin átveszi a legígéretesebb ifjú tehetségnek járó Marsallbotot Kiss-B. Atilla főigazgatótól a Budapesti Operettszínházban (Fotó: Juhász Éva)