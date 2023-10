Holnapután kezdődik a Primanima animációs fesztivál

Idén először a Primanima ideje alatt nem csupán Budaörsön lesz látható a gyerekfilmes versenyprogram: a pécsi Total Art Egyesület csütörtökre, a törökbálinti Munkácsy Mihály Művelődési Ház pedig péntekre szervez vetítéseket a gyerekeknek.

A gyerekfilmes versenyprogram kurátora, Búzás Anna három korosztály számára válogatott össze változatos animációkat a világból.

Az idei sokszínű mesecsokorban többek között fiatal francia, német, svájci, portugál és cseh animációs rendezők gyerekeknek készült animációs kisfilmjei láthatók. A vetítéseket közönségszavazás kíséri, amely alapján a legjobb nemzetközi filmnek járó díj mellett a legjobb magyar gyártású filmnek járó Csermák Tibor-díjat is kiosztják.

Magyar animációk

Olyan népszerű sorozatokból lesz látható egy-egy új epizód, mint Farkas Bálint rendezése, az Átjáró Másvárosba című alkotás, Gellár Csaba alkotása, a Puskás Öcsi és barátai, valamint Lovrity Anna Katalin rendező bemutatkozó filmje, a Rozi és Zafír.

Az idei programban több olyan film is szerepel, amely a barátságot és az összefogást dolgozza fel, valamint a testvéri szeretet és a család is sok animációban előkerül. Búzási Gyopár-Orsolya animációjában, a Szorít a ház! című alkotásban egy nagycsalád mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást. Az alkotó neve ismerős lehet a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválról (KAFF), ahol a legjobb magyar televíziós sorozat díját nyerte el.

Nemzetközi sikeralkotások

A Berlinalén szereplő film, a Nővérnek lenni, egy francia szerzőpáros nevéhez fűződik: Anne-Sophie Gousset és Clément Céard két lánytestvér cseppet sem hétköznapi történetét meséli el.

A német Christian Kaufmann Városháza tér című filmje egy kölyöktigris és egy jegypénztáros barátságának meséjét mutatja be, Marion Jamault Oázisok születése című animációja pedig egy kígyó és egy teve különös barátságát meséli el sajátos humorral.

Francia versfilmek is láthatók lesznek a fesztiválon. Ezek főként elvont fogalmakat hoznak közelebb absztrakt módon: Juliette Laboria Levegő című alkotása a teljes szabadság megtapasztalásáról szól, Martin Bonnin Szabad utazás című animációja a képzelet határtalan erejét mutatja be.

Mivel várják kisebbeket és a legkisebbeket?

Az igazán fiatal korosztály sok humoros állatos mesefilmet nézhet meg. Ilyen például Julia Ocker nagy sikerű Animanimals sorozata, amiből idén két új epizód is bekerült a filmösszeállításba.

A fesztivál történetében már negyedik alkalommal kap helyet a PrimaTeen versenyprogram is, melynek állandó kurátora Bartal Dóra. A szekció összeállításában idén is fontos szerepe volt annak, hogy a filmek köztes nyelvet nyújtsanak a serdülők és az őket körülvevő társadalom között. Olyan témákra hívják fel a figyelmet, mint a barátság, a másikhoz való kapcsolódás, a bántalmazás, a krízishelyzetek megélése.

A gyerekfilmeket és a PrimaTeen programját Molnár Jacqueline filmrendező és mesekönyv-illusztrátor, Maksai Kinga író, média- és magyartanár, valamint Kele Fodor Ákos intermediális író, a Tea Kiadó főszerkesztője és a PrimaKids zsűri fogja értékelni. A gyerekekből álló PrimaKids zsűri tagjai idén a Budapest School Budaörs diákjai lesznek, akik maguk is járatosak már az animációsfilm-készítésben.

Borítókép: A 11. Primanima fesztivál október 11. és 14. között várja az érdeklődőket (Forrás: Primanima fesztivál)