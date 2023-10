A kazettás magnók, walkmanek újra megjelennek a fiatok kezében, miután egyre több zenész és együttes dönt úgy, hogy magnókazettán is megjelenteti albumait. Idén áprilisban többek között így tett az amerikai thrash metal zenekar, a Metallica is. Új, 72 Seasons című stúdiólemezüket kazettán is forgalomba hozták. Az Origo cikkében beszámol arról, hogy a kazetták megjelenése miatt a kazettás magnók iránt is megnőtt az érdeklődés. Vannak, akik nosztalgiából, mások pedig az újdonság varázsa miatt fordulnak a régi eszközökhöz.

Walkman (Forrás: Unsplash)

Magnókazetta a világ közepén

Az 1960-as években kezdődött meg a kazetták világhódító útja.

Az új hangrögzítő eszköz nagy előnye az volt, hogy előállítási költsége csekély, szállítása könnyű volt.

Ez utóbbi miatt számos olyan területre is betört a zene, amely korábban elképzelhetetlen lett volna. Bekerült az autórádiókba, illetve idővel a fiatalokhoz, akik bárhol, bármikor képesek voltak rongyosra hallgatni kedvenc zeneszámaikat.

Nem túlzás azt állítani, hogy a zeneiparban a 1980-as és 1990-es években minden a kazettákról szólt.

A 2000-es évek legelejétől a digitalizáció eltörölni látszott az analóg hanghordozókat, ám manapság egyre több zenész dönt ismét a kazettás rögzítés és kiadás mellett. Sokak számára a legfontosabb az, hogy a technológia bemutatta, hogy időtálló.

A ma 20–30 éves eszközök még most is jól szólnak, de a karbantartásukat érdemes szakemberre bízni, hogy tökéletes legyen a régi berendezések működése és a hangzásvilág.

A modern funkciókkal ellátott új kazettás deckek és a vintage HiFi kazettás magnók lehetőséget kínálnak minden generációnak arra, hogy újra felfedezzék az analóg hangzás élményét a XXI. században.