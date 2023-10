Idén Kolozsvár mellett Nagyvárad, Szatmárnémeti, Nagybánya, Temesvár, Arad, Szamosújvár, Tordaszentlászló, Nagyszeben, Brassó, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy, valamint Kézdivásárhely és Kovászna is várja a filmrajongókat október első napjaiban. A hat helyszínen is megtekinthető ikonikus Antal Nimród-mű, a Kontroll közönségtalálkozóján ráadásul jelen lesz Csányi Sándor is, de találkozhatnak a filmrajongók rendezőkkel, színészekkel, filmes szakemberekkel is a program során.

Öt dokumentumfilm és tizenhét, egész estés, fikciós mű lesz látható a fesztiválon, de ezeken túl számos esemény, így két szakmai konferencia és mesterkurzusok is lesznek a 23. Filmtettfeszten. Különleges filmes csemegének ígérkezik a vajdasági rövidfilm-fesztivál is. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem társszervezésében a tudatos médiahasználat és gyerekvédelem témájában lesz majd egy kétnapos minikonferencia Kolozsvárott, Csíkszeredában és Nagyváradon. A Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Film és Média Intézetével közösen pedig a magyar dokumentumfilmekben megjelenő Erdély-képről fognak beszélgetni.

Zágoni Bálint a szervező, Filmtett egyesület elnöke kiemelte a kínálatból a Magyar mesterművek válogatást, hangsúlyozva, hogy minden évben igyekeznek bemutatni néhányat a magyar filmtörténet fontosabb alkotásai közül. Idén az 1956-os forradalom témáját feldolgozó filmeket vetítik: a Szamárköhögést Gárdos Péter rendező jelenlétében mutatják be, a Szerencsés Dánielt az egyik főszereplőt alakító Rudolf Péter színművész kíséri el, valamint Lugossy László Szirmok, virágok, koszorúk című alkotása is látható lesz.

Az októberi rendezvény része a Filmgalopp versenyprogram is, idén a legjobb dokumentumfilmet díjazza majd a Gergely Zsuzsa kulturális újságíró, rádiós szerkesztő, Váró Kata Anna debreceni filmesztéta, film- és színházkritikus, egyetemi oktató, valamint Vízkelety Márton szabadúszó operatőr-rendező alkotta zsűri. A versenyfilmeket a szemle ideje alatt online is megtekinthetik a fesztivál honlapján, s a nézők szavazatai alapján ítélik majd oda a szekció közönségdíját.



A szombati díjátadón egyébként két másik elismerést is átnyújtanak: a Sárga Csikó Díjat Lakatos Róbert erdélyi filmrendező kapja, a Filmtett Egyesület kritikusi nívódíját, a Fám Erika-díjat Szabó R. Ádám veheti át.

