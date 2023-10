Ötvenhárom évesen meghalt a Django és az Aljas nyolcas színésze

Csütörtökön meghalt Keith Jefferson amerikai színész, aki leginkább Quentin Tarantino Django elszabadul című filmjéből, illetve az Aljas nyolcasból volt ismert. Mindössze 53 éves volt. Jefferson augusztusban jelentette be, hogy rákot diagnosztizáltak nála.

„Isten időnként kihívás elé állít, és rád bízza, hogy megoldd” – írta akkor. „Amikor először diagnosztizáltak nálam rákot, meg kellett állnom, szünetet tartanom, és nem akartam megosztani senkivel, sem a szűkebb, sem a tágabb családommal. Most végre olyan egy olyan helyen vagyok, ahol megoszthatom, mert a hitem egyre erősebb” – fejtette ki.

Keith Jeffersontól megható szavakkal búcsúzott kollégája és barátja, Jamie Foxx, akivel többek között a Djangóban is együtt játszott:

Fáj. Keith, te nem voltál más, mint abszolút kegyelem, a szíved tiszta, a szereteted mérhetetlen; elképesztő lélek voltál. Nagyon fogsz hiányozni mindannyiunknak. Sok ideig fog tartani, míg ez a seb begyógyul. Isten veled, barátom! Szeretlek téged!

Keith Jefferson 1970. április 7-én született Houstonban, az Arizonai Egyetemen szerzett színész diplomát, első szerepét a Boys on the Side című filmben kapta 1995-ben. Quentin Tarantino több filmjében is szerepelt, a Djangóban Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio és Samuel L. Jackson mellett játszott, az Aljas nyolcasban Charlyként tűnt fel, a Volt egyszer egy Hollywoodban pedig szárazföldi kalózként láthatták a nézők.

Borítókép: Keith Jefferson (Forrás: Imdb)