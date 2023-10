Tizenöt éves a Háló Jazz Klub

Több mint harmincéves múltra tekinthet vissza a Budapest belvárosában működő Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület, egy katolikus indíttatású, de ökumenikus szemléletű mozgalom, amely a Kárpát-medencében élő magyar közösségek és egyének közötti kapcsolatok építését tűzte ki célul. Évente harminc-negyven találkozót és tábort szerveznek, az elmúlt években több ezer embert értek el rendezvényeikkel. A lelkiségi témákon kívül a kultúra is jelentős helyet kap programjaikban.

A népszerű Háló Jazz Klub 15 évvel ezelőtt indult, azóta havi rendszerességgel működik, 2019 februárjától a budapesti Semmelweis utca 4-ben, amely a fotóművészeti berkekben jól ismert Kolta Galériának is helyet ad. A havi egy alkalommal – általában minden hónap második keddjén – megszervezett jazz klubesteken kívül az S4 ifjúsági találkozóknak, irodalmi esteknek, kamarazenekari koncerteknek, közéleti vitaesteknek, konferenciáknak és színi előadásoknak is helyszíne. Immár több éve tartják itt az Ars Sacra fesztivál és a Belvárosi művészeti napok ingyenes rendezvényeit is.

A jazz klubestek-koncertek fellépői a tradicionális jazz műfajt művelő, a magyar jazzélet élvonalbeli képviselői. Időnként a feltörekvő tehetséges fiataloknak is biztosítanak bemutatkozási, fellépési lehetőséget. Az elmúlt években néhány alkalommal külföldi művészek is muzsikáltak a klubban.

A koncertek-klubestek különlegessége az előadóművészekkel való beszélgetés, amelybe rendszerint a közönség is bekapcsolódik.

A klub szerkesztője, művészeti vezetője Deseő Csaba Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Artisjus- és Szabó Gábor-életműdíjas hegedűművész.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a közönség részéről nagy igény van arra, hogy a művészek szóban is bemutatkozzanak, elmondják zenei pályafutásuk állomásait, tapasztalataikat és terveiket.

Az elmúlt 15 év alatt a Háló Jazz Klub a fővárosi zenei klubélet népszerű találkozóhelyszíne is lett, ahol ismert előadóművészek és közéleti emberek rendszeresen megfordulnak, találkoznak.