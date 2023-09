A blues után a jazznek ad otthont Veszprém

Az áprilisi nagy sikerű Veszprém Blues Fesztivál után novemberben a jazzt helyezi a fókuszba Európa kulturális fővárosa. Négy napon át csaknem harminc koncert, köztük világsztárok fellépése várja a műfaj iránt érdeklődőket Veszprémben, három helyszínen: a Hangvillában, az Expresszóban és a Papírkutyában. A Hangvillában Kleb Attila fotográfus jazzvilágsztárokat bemutató portréiból lesz látható kiállítás.

A fesztivál nem titkolt célja, hogy a zenei műfajok legszélesebb skálája mutatkozzon be a régióban, lehetőséget teremtve arra, hogy a helyiek is csatlakozhassanak az eseményekhez.

Nagy Krisztián, a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa (EKF) projektmenedzsere a szerdai budapesti sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy az EKF mindig is érdeklődést, érzékenységet mutatott a peremműfajok iránt, amelyek ha

a könnyűzenei mainstreamen kívül is esnek, de annak a tartalékait, szellemi műhelyeit, magaslatait jelentik.

Mint mondta, ez a fesztivál nagyon különleges válogatás, ízlésformáló fellépőkkel, akik segítik az EKF fontos edukációs törekvését, azaz hogy a finomabb zenei világokat a legnagyobb szellemi és művészi erővel tudják bemutatni.

Azt szeretnénk elérni, hogy bárkinek, aki eljön erre a fesztiválra, rácsodálkozó élménye legyen. Hogy azt is meg tudjuk szólítani, akinek előítéletei vannak a műfajjal szemben, akit a jazz szó hallatán kiver a víz. Szeretnénk bebizonyítani, hogy a jazz tud szexi és szórakoztató lenni, és azt sem érdemes elfelejteni, hogy olyan peremműfajról beszélünk, amely közben folyamatosan »megtermékenyíti« a mainstreamet

– fogalmazott a Magyar Nemzetnek Podlovics Péter. A fesztivál főszervezőjét arról is kérdeztük, mit gondol a műfaj hazai utánpótlásáról, s hogy van-e elég platformja itthon a fiatal jazztehetségeknek. – Szerintem a mai fiatalok már elengedték azt, hogy egy jazzprodukciónak mindenáron jazzklubokban van a helye, sokszor keresik a kapcsolódási pontokat az aktuális popzenével, és ez fordítva is igaz. Van olyan általunk menedzselt hiphopzenész, akinek a produkciójához kiváló jazz-zenészeket szedtünk össze, de hogy egy külföldi példával is éljek, az Outcastben is a legjobb amerikai jazz-zenészek működnek közre. Egyre jobban elmosódnak tehát a határok, ezzel pedig lecsökkenthető a műfaji értelemben vett peremvidék–centrum távolság.

Erik Truffaz (Fotó: Veszprém Jazz Fesztivál)

A fesztivált Erik Truffaz nyitja, akit a világ legnevesebb jazzgitárosainak egyike, Bill Frisell és Triója követ. Fellép Manu Katché, aki rengeteg sztár, köztük Sting és Peter Gabriel lemezein működött közre. Szintén november 16-án, csütörtökön hallhatja a közönség a cseh Tygroo formációt, az idén friss albummal jelentkező Antal Gábor Triót, valamint a pszichedélia felé is nyitó Bujdosó Triót.

A pénteki napot várhatóan táncolással kezdi a fesztivál közönsége, a Boticelli Baby zenéjében ugyanis a swing, a blues, a punk és a balkáni mulatós keveredik. Őket napjaink egyik legizgalmasabb trombitása, Takuya Kuroda követi. Fellép a Nils Landgren harsonás-énekes nevével fémjelzett 4WD, valamint a country & eastern stílusban utazó, lengyel Mitch & Mitch. A hazai fellépők sorát ezen a napon Tálas Áron triója, valamint a Parvaro képviseli.

A doboslegenda, Jojo Mayer (Fotó: Veszprém Jazz Fesztivál)

Szombaton a doboslegenda, Jojo Mayer játékát, valamint a blues-, a gospel- és a soulműfajokat sajátosan átformáló londoni énekesnő, Izo FitzRoy dallamait élvezhetik, utánuk a Horny Funk Brothers funk-soul szekciója jön kőkemény groove-okkal. Koroknay András SunMa projektje és a Nagy Emma Quintet mellett vasárnap fellép a Kéknyúl is, akik új lemezüket mutatják be Veszprémben. Őket követi a tavaly ősszel alakult Daveform Kvintett, a fesztivált pedig a kortárs brit funk-soul meghatározó produkciója, a The New Mastersounds zárja.



Borítókép: Balról jobbra: Kleb Attila fotográfus, Nagy Krisztián, a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa projektmenedzsere, Podlovics Péter főszervező és Badics Márk, a Kéknyúl dobosa (Fotó: Jenei Dániel)